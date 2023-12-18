25 yıllık Orge, ilk kez üretime soyunuyor

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., Atatürk Kültür Merkezi’nden İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu’na birçok büyük projenin elektrik taahhüt işlerini gerçekleştiren, tecrübesini yenilenebilir enerjiye taşıyan bir şirket…

Halka açık olan şirket, CEO Nevhan Gündüz’ün deyimiyle tarihi bir yılı tamamlamaya hazırlanıyor. Orge’yi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini konuşmak için buluştuğumuz Gündüz’ün verdiği bilgiye göre bu yılın 9 aylık döneminde şirket 1 milyar TL’lik satış yaptı. Bu rakam geçen yıl 494 milyon TL idi. 2022’de 171 milyon TL olan net kar 350 milyon TL’ye yükseldi. Gündüz, “Bu yıl çok daha fazla iş yapıyoruz. Yılbaşından bu yana cari kurlarla 1,5 milyar TL’lik iş aldık. Bunun 731 milyon TL’sini 30 Eylül’den bu yana aldık” dedi.

Nevhan Gündüz, yeni yatırım alanlarının elektrikli araç şarj istasyonları olacağını söyledi. Samandıra’da üretim için bir tesis kiraladıklarını belirten Gündüz, şöyle devam etti:

"İlk ürünler 2024’ün ilk çeyreğinde piyasada olacak”

“Şarj istasyonları konusunda yatırım evresindeyiz. İlk defa taahhüt haricinde ürün üretimine giriyoruz. Yazılımı, donanımı biz yapıyoruz. İşletmesi dahil tamamen kendi yatırımımız olacak. 2024’ün üçüncü çeyreğinde ilk ürünlerimiz piyasada olacak. Akaryakıt şirketleri ile görüşmelere başladık. Dünya standartlarında üretim yapacağız. Türkiye’nin 2030’da 1,5 milyon elektrikli araç hedefi var. Aynı şekilde 250 bin kamusal, 750 bin özel mülk şarj istasyonu sahipliği planlanıyor. 6 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü öngörülüyor. Biz de bu pazardan pay alacağız. Dünya pazarlarına da satış yapmayı hedefliyoruz. Bu alanda global bir marka olmak istiyoruz ve bu alan bizim için bir fırsat.”

Bodrum Hillside ve İzmir Amerikan Hastanesi’nin işini aldı

Nevhan Gündüz, bu yıl aldıkları 1,5 milyar TL’lik iş arasında Alarko’nun Bodrum Hillside projesi ile Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi olduğunu anlattı. Gündüz, “Hastane 2024 yılında, Hillside Bodrum ise 2025 yazında açılacak” dedi.

Bu arada iki projeyle ilgili kısa bilgi vereyim. Alarko, Bodrum Buruncuk Mevkii’ndeki Green Beach Resort Oteli'ni 423 milyon TL’ye yakın bir fiyata satın aldı. Yapılacak yenilemeden sonra tesis 359 odasıyla Hillside Bodrum Hotel olarak hizmet verecek.

2022 yılında İzmir Ticaret Odası’nın sahibi olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait Balçova’daki iki arsa, üzerindeki yarım kalan inşaatlarla beraber satışa çıktı. İhaleyi Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç 260 milyon TL teklif vererek kazandı. Buraya Amerikan Hastanesi kurulacak.

Gayrimenkul stokumuzun değeri iki yılda 10-15 kat arttı

Nevhan Gündüz, 2014 yılında kurdukları Raylı Sistemler Departmanı’nın ile birçok metro hattının elektrik işlerini sürdürdüğünü vurguladı ve şöyle devam etti: “İstanbul’da pek çok metro hattında iş bitirmelerimizin yanında halihazırda yapımı devam eden 3 hatta görev almaktayız. Geçen yıl üstlendiğimiz Gebze-Darıca Metro Hattı ile bu alanda ilk defa İstanbul dışında bir projede çalışmaya başladık. Sözleşme görüşmelerine başladığımız Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı da bize İstanbul dışındaki yatırımlarda yer alma imkanı sağlayacak. Orge Ticaret Departmanı bünyesinde gerçekleştirdiğimiz elektrik malzeme satışı faaliyetlerimizin de hatırı sayılır miktarda katkısı oldu. Türkiye’nin en büyük kablo şirketi olduk. Geçen yıl Yenilenebilir Enerji Departmanı kurduk. Bu alanda üstlendiğimiz, toplam kurulu gücü 10 MW’a ulaşan 3 projeyi tamamlama aşamasındayız.”

Gündüz, şirketin gayrimenkul stoklarının çok değerlendiğine de dikkat çekti ve ekledi: “Elimizdeki gayrimenkul stokunun değeri son iki yılda 10-15 kat arttı. Şirkete önemli bir gelir faydası oluyor. Kira getirisi de var.”