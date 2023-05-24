400’ü aşkın güvenlikçi evsiz kaldı, zor koşullarda nöbet tutmayı bırakmadı

SECURITAS Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin hemen ardından etkilenen 11 ildeki ekipleriyle irtibatı sağlamaya çalıştı:

- Depremlerin vurduğu 11 ilimizde güvenlik hizmeti verdiğimiz 230 kurum-kuruluş var. Söz konusu kuruluşlarda 800’ü aşkın personelimiz güvenlik görevlisi olarak hizmet veriyor.

Çok geçmeden Kösereisoğlu ve İstanbul’daki yönetim ekibine haberler ulaşmaya başladı:

- 400’ü aşkın personelimiz evsiz kaldı…

Öncelikle bölgedeki personele yardım gönderilmeye çalışıldı:

- Bölgeye sürekli ikmal yapmaya çalıştık. Zırhlı araçları bile bölgeye battaniye taşımaya yönlendirdik.

İlk şokun ardından organize davranma adımları atıldı:

- Evsiz kalan arkadaşlarımız yaşadıkları felakete, zor koşullara rağmen, görevli oldukları kurum ve kuruluşlarda nöbet tutmayı bırakmadı.

Deprem bölgesindeki bazı marketlerden yapma görüntüleri dikkatlerini çekince, Migros yönetimiyle işbirliği içinde uyguladıkları formülün doğruluğunu anladı:

- Bizim ekiplerin görev yaptığı bölgedeki Migros mağazalarında yağma yaşanmadı. Migros yönetimi, “Depremzede vatandaşlarımız ihtiyaçlarını ücretsiz alabilir” kararını bize aktarınca güvenlik görevlilerimiz sıra oluşturup mağazaların kontrollü boşalmasını sağladı.

Kösereisoğlu, depremin ilk günlerinde bölgedeki işini yapmaya çalışan personelden şu sözleri duyunca duygulandı:

- Çok şükür hâlâ ekmek paramızı kazanacak bir işimiz var.

Derken Van depremi sonrasında, İstanbul’da yaşanabilecek felaket için hazırlıklı olmak amacıyla yaptıkları çalışmayı düşündü:

- Bizim depreme hazırlık projemiz MADEP kapsamında attığımız adımların acaba ne kadarı tuttu?

MADEP’in neleri kapsadığını gözden geçirdi:

· Securitas ofislerinin depreme dayanıklılığına bakıldı.

· Securitas gönüllülerinden oluşan ADME adlı acil durum müdahale ekibi kuruldu.

· İdari kadro, saha ekibi ve iş ortaklarının bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldü.

· Kriz anında kimin kimi ikame edeceği gibi kararlar verildi.

· Stratejik yerlerin korunmasının önemi üzerinde özellikle duruldu.

Ardından kendi sorusuna yanıtı açık yüreklilikle verdi:

- MADEP kapsamında yaptığımız hazırlıkların yüzde 60’ı, 11 ilimizi vuran felakette işe yaramamış görünüyor.

Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu ile geçenlerde buluştuk, deprem bölgesinde neler yaşadıklarını konuştuk. MADEP’le ilgili değerlendirmesini aktarıp ekledi:

- 11 ilimizi vuran depremler asrın değil, asırların felaketi. Yani, bu boyutta bir felakete tam hazır olabilmek pek mümkün değil.

İlk hafta yaptıkları işlerden bir örnek daha verdi:

- Güvenlik hizmeti verdiğimiz banka şubelerindeki evrakları ve kasaları, güvenli olan başka illere taşıdık.

Bölgede felaketi yaşayan herkes haklı olarak canının derdine düşerken, evsiz kalan güvenlik görevlilerinin nöbet tutmayı sürdürmesi, her türlü takdiri hak ediyor…

Çalışanlarının ev kirası sıkıntısını ‘bekar lojmanı’ formülü ile çözüyor

SECURITAS Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, deprem bölgesindeki 400’ü aşkın personelinin evsiz kalması konusunu konuşurken, 2021’de İstanbul’da, geçen yıl da Bodrum’da devreye aldıkları “bekar lojmanı” formülünü anımsadı:

- İstanbul ve Bodrum’da kiralık ev bulmak, özellikle tek maaşla yüksek kira bedellerini karşılamak pek mümkün olamıyordu. 2021 yılında İstanbul’da bir bina kiralayıp içini bekar personelimizin 4-6 kişilik odalarda konaklayabileceği hale getirdik.

İstanbul Esenyurt’taki yurt mantığı ile hizmet veren lojmanın 128 yataklı olduğunu belirtti:

- İstanbul’daki bekar personelimiz bu lojmandan ücretsiz yararlanabiliyor. Böylece kira dertleri ortadan kalkmış oluyor.

Geçen yıl da Bodrum’da 173 yataklı lojmanı devreye aldıklarını bildirdi:

- Sektörümüzün ve bizim en önemli sorunumuz çalışan sirkülasyonu. Özellikle büyük şehirlerdeki ve Bodrum’daki yaşam şartları, barınma giderlerinin yüksekliği istihdamı olumsuz etkiliyor. Eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Lojman, çözüm için önemli adım.

‘Kapıda bir kişi dursun’ demek, ayda 75 bin lira ödemek anlamına geliyor

GÜVENLİK Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanlığını da yürüten Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, verdikleri hizmetin ilk bakışta basite alındığını şu örnekle açıkladı:

- Oturduğunuz site, sahibi olduğunuz işyeri için, “Kapıda bir kişi dursun” dediğiniz anda aylık 75 bin lira harcamayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü, 24 saat olarak baktığınızda orada 3 kişinin istihdam edilmesi gereği ortaya çıkıyor.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı işi şöyle tanımladı:

- Yaşadığımız hayatın kenarındayız. Her yerde kapının önündeyiz. Sensiz olmuyor ama bazen çok da fark edilmiyor.

Güvenlik hizmetinin aralıksız çalışma gerektiren bir alan olduğunu anımsattı:

- 365 gün ve günde 24 saat yapılan bir iş bizimki…

GÜSOD olarak güvenlik görevlilerinin haklarını dile getirmeye çalıştıklarını vurguladı:

- 14 Mayıs seçimleri öncesi bu konu partilerin programlarına girer diye umduk ama olmadı.

Güvenlik sektöründeki toplam istihdamın 350 bin dolayında olduğunu bildirdi:

- 150 bin kişi kamu kurumlarına hizmet veriyor. 200 bin kişi de özel sektör kuruluşlarında görev yapıyor.

İstanbul’da sürekli eleman ilanı veriyoruz

Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte ülkemizdeki hangi OSB’ye, oralardaki meslek okullarına gitsek ara eleman eksikliğinin altı çizilir:

- Eğitim kalitesi çok yüksek meslek okullarından mezun olan gençler, mesleği ile ilgili ara elemanlık yerine üniversite ya da yüksek okula devam ediyor. Bitirdikten sonra da yine mesleğini yapmak yerine AVM’lerde güvenlik görevlisi olmayı tercih ediyor.

GÜVENLİK Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı ve Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu ile sohbet ederken bu durumu anlattım, şu mesajı verdi:

- Özellikle İstanbul’da sürekli eleman ilanı veriyoruz ama açığı kapatamıyoruz.

‘Pas geçme’ yılı olacak

Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, sektörün bu yılki durumunu şöyle değerlendirdi:

· Tam pandemiden çıktık, işler hareketlenecek derken Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdi.

· 6 Şubat depremleri başta bölge olmak üzere birçok yerde işlere bir-iki ay ara verdirdi.

· Arkasından 14 Mayıs seçimi ve 28 Mayıs’a kalan Cumhurbaşkanlığı yarışı gündeme geldi.

· Kısacası, 2023’ün ilk 6 ayını böyle geçirmiş olacağız.

· İkinci 6 ay da, “Bir görelim neler olacak” diye geçecek.

Değerlendirmesini şu özet cümlede toparladı:

- Bu yıl “pas geçme” yılı olacak…