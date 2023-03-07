43 STK arama konferansında buluştu deprem bölgesi için proje geliştirildi

Avi Alkaş, iş dünyasının akil isimlerindendir… Kendi deyimiyle misyonunu ‘fayda yaratacak’ isimleri buluşturmak olarak özetliyor. Deprem felaketinden sonra neler yaptığını öğrenmek için Alkaş’ı aradım. Depremin yarattığı acıyı derinden hisseden ve çok üzgün olduğunu belirten Avi Alkaş, depremde evlatlarını kaybeden babaları gördükçe acısının katmerlendiğini anlatıyor ve ekliyor: “Ben de yıllar önce oğlumu kaybettim. Bu acının ne demek olduğunu bilirim. Dayanamıyorum babaları gördükçe içim parçalanıyor.”

Avi Alkaş depremin hemen ardından harekete geçmiş… Var gücüyle sivil toplum örgütlerini, dernekleri, birlikleri kısacası tüm iş dünyasını uygun projelerde bir araya getirmek, proje üretmelerine katkı sağlamak için çalışıyor. “Benim işim insanları buluşturmak. Sahaya yardım götürecek kurumları buluşturmayı, depremzedelere yapılan yardımların doğru yerlere iletilmesini sağlamaya çalışıyorum. Bunu kendime görev edindim” diyor ve devam ediyor: “Yaşadığımız bu kıyamette gün birlik olma günü. Yardım veren eli mağrur etmeyecek, alanı da mağdur ve mahçup etmeyecek bir koordinasyonu sağlamamazı, deprem bölgesindeki hayatı yeniden yeşertmemiz lazım. Bölgede yaşayanların orada kalmasını, yeniden iş ve aş sahibi olmasını sağlamamız lazım. Ben de bütün bunlara katkı sağlamak isteyenler arasında köprü olmaya çalışıyorum.”

Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ile birlikte iki konferans düzenlendi

Avi Alkaş, bu çerçevede Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ile iki önemli arama konferansı düzenlediklerini de söylüyor. Bu konferanslara Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Federasyonu’ndan TÜRKONFED’e, KAGİDER’den Habitat’a, Birleşmiş Markalar Derneği’nden TÜBİSAD’a 43 sivil toplum kuruluş, dernek ve birliğin katıldığını vurguluyor. Alkaş, “Bölgedeki yaşamı yeniden yeşertmek için toplumsal bir dalga yaratacaksanız böyle güç birlikleri ile geniş kesimlere yayabilirsiniz. Biz de bu arama konferanslarında daha iyiyi yapmaya, daha çok konuşmaya, daha çok paylaşmaya odaklandık. Bu konferanslardan önemli projeler de çıktı. Bölgedeki alışveriş merkezlerinde müsait alanların Milli Eğitim Bakanlığı ve STK’larla iş birliği yapılıp eğitim çalışmalarına ayrılması bu projelerden biri… Deprem bölgesindeki kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin desteklenmesi için çalışan KAGİDER’in kadınlara eğitim verilip çalışmasına imkan sağlayacak proje bir diğer örnek. Yine Habibat’ın 10 ile 10 sosyal tesis projesi buradan çıktı. Gençlerin yazılım geliştirerek katkıda bulunacağı bir proje de gündemde.”

Erzincan’ın deprem deneyimlerini yerinde incelediler

Avi Alkaş, paylaşımlı ve hazır ofis modeliyle şirketlere ve bireysel kullanıcılara hizmet veren Han Spaces’i deprem için çalışan sivil toplum kuruluşlarına açmış. Birçok organizasyonda da bizzat çalışıyor. Örneğin Antakya’nın dokusunu ve demografik yapısını koruyarak yeniden inşa edilmesine katkı sağlamak için Emre Arolat ve Murat Tabanlıoğlu’nun önderliğinde kurulan Ortak Akıl-Antakya grubunda yer alıyor. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde depremden sonra kurulan Orta ve Uzun Vadeli Çözümler Komitesi’ne davet edilmiş. Avi Alkaş, DEİK bünyesinde kurulan komitedeki çalışmalar kapsamında geçtiğimiz perşembe günü Erzincan’a gittiklerini söylüyor. “Erzincan’da depremlerden sonraki uygulamaları yerinde görmeye gittik. Çok etkilendim. Binalar az katlı, sağlam zeminlere inşa edilmiş… Bu deneyimlerden yararlanmak çok önemli” diye konuşuyor.

Bu arada komitenin yapısını ve çalışmalarının detaylarını öğrenmek için DEİK Başkanı Nail Olpak’ı da aradım. DEİK’in şu anda deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarını üç ayaklı bir yapı üzerinde yürüttüğünü anlatıyor. Bunlardan birincisi Kahmanamaraş Elbistan’da kurulacak olan DEİK Yaşam Kenti. Yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde bir alana kurulacak konteyner kentte her biri 21 metrekare büyüklüğünde 1000 konteyner yer alacak. Yapının ikinci ayağını kalıcı konutlar, üçüncü ayağını ise bölgedeki istihdam için atılacak adımlar oluşturuyor. Nail Olpak, çalışmalarının sürdüğünü ve projeler netlik kazandığında daha detaylı bilgi vereceğini söylüyor.

MIPIM ücretsiz alan ve depremin konuşulacağı bir oturum tahsis etti

Avi Alkaş’a uluslararası arenada neler yaptığını soruyorum. Birçok kurum ve kuruluşla destek için irtibata geçmiş. Uluslararası organizasyonlarda da konuyu gündemde tutacaklarını anlatıyor ve ekliyor: “Örneğin Cannes’da her yıl düzenlenen ve emlak, bankacılık, sanayi, perakende gibi sektörlerden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getiren uluslararası emlak ve gayrimenkul fuarı MIPIM 2023 nezdinde görüşmelerimiz oldu. MIPIM, bu yıl 14-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarda bize ücretsiz alan verilecek. Ayrıca depremin konuşulacağı bir oturum da tahsis edildi.”