450’den fazla şirket depremzede gençlerin istihdamı için harekete geçti

Deprem bölgesinde ailelerini, yakınlarını, evlerini kaybeden gençlerin ayağa kalkabilmesi, toparlanması ve güçlenerek hayata tutunması için herkese önemli görevler düşüyor. Özellikle genç yeteneklerin çalışma hayatına dahil olması hayata tutunmalarına da vesile olacak. Bu köşede şirketlerin deprem bölgesine yönelik desteklerinin yanında sivil toplum kuruluşlarının, özel platformların çalışmalarına da yer vermeye dikkat ediyorum. Bugün bu kapsamda genç yetenek platformu Youthall’un 14 Şubat’ta başlattığı Genç İstihdam Seferberliği’ni anlatmak istiyorum.

2014 yılında kurulan Youthall, Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerine Y ve Z kuşağına yönelik işveren markası ve insan kaynakları danışmanlığı, genç yetenek kazanımı projeleri, iş ve staj programları tasarlanması ve iletişimi alanlarında hizmet veriyor. Platformun “Seninleyiz” diyerek başlattığı Genç İstihdam Seferberliği, depremden sonra bölgede ailesini, evini veya işini kaybetmiş 18-35 yaş arası gençler ile depremden etkilenen gençlerin istihdamına katkı sağlamak isteyen şirketleri ve kurumları bir araya getirmek amacıyla başlatıldı.

Youthall CEO’su Emre Aykan’a seferberlikle ilgili son durumu sordum. Verdiği bilgilere göre, iş dünyası seferberliğe kayıtsız kalmadı. Aralarında Canon, Colin’s, Kordsa, Akçansa, L'Oréal, Siemens, Ak Gıda, Lila Group ve Vestel’in de olduğu 450’nin üzerinde şirket; projeye destek verdi. Bu şirketlerle 5 binden fazla genç seferberlik kapsamında buluştu.

‘Hayallerinin 6 Şubat’ta sona ermediğini göstermek için çalışıyoruz’

Seferberlik kapsamında hem şirketlerden hem de gençlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ve yollarının uzun olduğunu belirten Emre Aykan, şöyle devam ediyor: “Afetten etkilenen yüz binlerce insanın ihtiyaçlarını karşılamak için ilk günden bu yana farklı alanlarda destek olduk. Bu esnada yıllardır gençlerin istihdamına yönelik attığımız adımların en büyüğünü bu kez depremde etkilenen gençler için atma kararı aldık. Hep beraber yapabileceklerimizin artık daha da farkında olarak depremden etkilenen gençlere yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz. Hiç olmadığı kadar birbirimize destek olmamız gereken bugünlerde, gençlerin hayatına dokunmak isteyen daha çok şirketi ve kurumu bu seferberlik hareketine katılmaya davet ediyoruz. Depremden etkilenen gençler, aslında geleceklerine yatırım yapan, iyi bir meslek hayali kuran, o güne kadar uğruna çalıştıkları planları olan bireyler. Bu hayallerinin 6 Şubat tarihinde sona ermediğini göstermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

En fazla başvuru Hatay’dan, yüzde 41’i üniversite mezunu

Depremden etkilenen gençler, Youthall’un web sitesi üzerinden “İş ve Staj Arıyorum” ve “Destek istiyorum” seçeneklerinden biri ile ihtiyaçlarını belirtebiliyor. Şirket ve kurumlar ise “İstihdam Sağlayacağım” ve “Destek Vereceğim” bölümleri ile taleplerini iletebiliyor. Emre Aykan’dan aldığım bilgilere göre; Youthall’da oluşturdukları özgeçmişlerinde depremden etkilendiğini beyan eden gençlerin yüzde 46,2’si 20-25 yaş aralığında. Yüzde 41,4’ünün üniversite mezunu, yüzde 54,2’si ise üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler olduğu gözlemleniyor. Seferberlik kapsamında özgeçmişinde depremden etkilendiğini beyan eden gençlerin yüzde 21,5’i Hatay, yüzde 14,8’i Malatya, yüzde 12,7’si Antep, yüzde 11,6’sı Adana ve yüzde 7,2’si Kahramanmaraş illerinden oldu.

Yazılım mühendisliğine ve perakendeye talep yüksek

Birçok pozisyonda istihdam alanı sunan proje kapsamında 200’den fazla ilan açılırken, teknoloji ve mühendislik pozisyonlarına yoğunluk var. Verilere göre, açılan ilanların yüzde 12,6’sı yazılım mühendisliği, yüzde 11,2’si Ar-Ge ve üretim, yüzde 11’i satış ve pazarlama, yüzde 9’u da genel başvuru ilanlarını kapsıyor. Sektörel olarak ise yüzde 22,6 ile perakende, yüzde 18,5 ile hızlı tüketim, yüzde 13,2 ile bilişim ve yüzde 9,8 ile otomotiv sektörü öne çıkıyor.