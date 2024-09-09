5 jelatin fabrikasının 2’si bizde, 120 fabrikamız 30 milyon kemer üretiyor

Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) bir buluşmasında yanındaki iki konuğu tanıştırdı:

Abdullah Alemdar (Bolu Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

(Bolu Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı) Ersin Kaşka (Gerede Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Kendisinin Bolu ile bağlantısının altını çizdi:

- Annem Bolu merkez, babam Yeniçağ ilçesinden. Benim işimin yüzde 99’u yurtdışında. 6 ülkede iş yapıyorum ama memleketime destek olmak için çaba harcıyorum.

EGD buluşması çıkışında Soycan’ın ev sahipliğinde Abdullah Alemdar ve Ersin Kaşka ile sohbet ettik. Alemdar, sözü önce Gerede Ticaret Odası Başkanı Kaşka’ya bıraktı:

- Bolu’nun yüzde 70’i orman. Bolu merkezde bir organize sanayi bölgesi (OSB) var, Gerede’de 2 OSB’miz var. Nüfusumuz 23 bin.

Gerede’de deri sektörünün geçmişinin 900 yıl önceye uzandığını belirtti:

- Türkiye’de 14 deri bölgesi var. 13’ünde kürk, giyim ve ayakkabı yapılır. Gerede’de 127 fabrika faaliyet gösteriyor. Günlük deri işleme kapasitesi 400 ton. En fazla büyükbaş hayvan derisi işlenir.

Kaska, Deri Sanayicileri Derneği’nde de Başkan Yardımcısı olduğunu kaydetti:

- 60 fabrika Deri OSB’ye taşındı. Üretim OSB’de yapılıyor.

Gerede Jelatin’e değindi:

- Türkiye’de 5 jelatin fabrikası var. 2’si Gerede’de, 2’si Gönen’de, biri de Bursa’da üretim yapıyor. Gerede Jelatin’in yüzde 50’si 23 deri firmasına ait. Yüzde 50’si de Tayaş NSM Gıda’ya ait. Tayaş’ta ben Taycı Ailesi ile birlikteyim.

Gerede’nin deri sektöründeki bir başka ağırlıklı yönüne işaret etti:

- İlçemizde 120 tane kemer imalatçısı faaliyet gösteriyor. Yıllık kemer üretimleri toplamı 30 milyon adet dolayında seyrediyor.

İlçedeki karma OSB’ye dikkat çekti:

- Karma OSB’de medikal sektörde de üreticilerimiz yer alıyor. Örneğin bir firmamız hastane yatağı örtüsü üretiyor.

Gerede’nin ihracatını merak ettim, Yılmaz Soycan araya girip Bolu’nun verisini paylaştı:

Bolu’nun yıllık ihracatı 162 milyon dolar.

İthalatı ise 179 milyon dolar…

Ersin Kaşka, ihracatın kendilerini tatmin etmediğinin altını çizdi:

- Jelatin üretimine girme nedenlerimizden biri de ihracatımızı artırmaktı.

İlçenin lojistik ve turizm yönü üzerinde durdu:

- Gerede 29 yolun geçiş noktası… Esentepe’miz oksijen deposu. Esentepe’de Beşiktaş’ın kamp yapması için girişimde, denemede bulunduk, olmadı.

İlçenin kayak turizmine dönük potansiyeline vurgu yaptı:

- Artuk Dağı Kayak Merkezimiz var. Pist uzunluğu 1200 metre. Uluslararası yarışmalar da düzenleniyor.

Kaşka, Gerede Jelatin’i anlatırken sucuk kılıfı konusu da gündeme geldi:

- Türkiye, sucuk kılıfının yüzde 95’ini ithal ediyor. Dünyada yıllık sucuk kılıfı ihtiyacı 4 milyon kilometreyi buluyor.

Türk deri sektörü, jelatin üretimine son yıllarda girmeye başladı. Üretici sayısı 5’i buldu… Jelatin, deri sektörünün katma değerli ürünleri arasında yer alıyor.

Eylül 2021’de Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner’le sohbetimizde, jelatin ihracatında kilo başına gelirin 5.5-12 dolar arasında değiştiğini öğrenmiştim.

Türkiye’nin önemli deri merkezlerinin başında yer alan Gerede’nin ihracatının ithalatını aşabilmesi için katma değerli üretime yüklenmesi gerekiyor…

Beyaz etin yüzde 35’ini üretiyoruz, ihracatımız aslında 1 milyar doları aşıyor

Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, memleketi Bolu’nun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar ve Gerede Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka’yla sohbet buluşmasında üç ilin ihracat-ithalat verisini ortaya koydu:

BOLU:

İhracat: 162 milyon dolar

162 milyon dolar İthalat: 179 milyon dolar

DÜZCE:

İhracat: 374 milyon dolar

374 milyon dolar İthalat: 299 milyon dolar

SAKARYA:

İhracat: 6.1 milyar dolar

6.1 milyar dolar İthalat: 4 milyar dolar

Sakarya’nın ihracatının yüksekliğindeki önemli etkene dikkat çekti:

- Sakarya’da Toyota var…

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, savunmaya geçti:

- Bolu Çimento, Barilla, Gentaş, Yıldız Entegre gibi önemli şirketlerin üretimi şehrimizde gerçekleşiyor ama hiçbirinin ihracatı bizde görünmüyor. Bu şirketlerin ihracatını dikkate alabilsek ihracatımız rahatlıkla 1 milyar doları geçer.

Bolu’nun Türkiye’nin beyaz et üretimindeki yerine işaret etti:

- Erpiliç, Beypiliç, Akpiliç, Bolca Hindi başta olmak üzere ülkemizin beyaz et üretimin toplam yüzde 35’i ilimizde gerçekleşiyor.

Kentin sanayideki konumunu ortaya koydu:

- İlk OSB’miz 36 yıl önce faaliyete geçti. Orada 80’e yakın fabrika, 8 bin istihdam var. Yeniçağ OSB’nin kuruluşu için 27 yıl önce müracaat edilmiş. Hayata geçirilmesi bizim dönemde olacak. 15 ayda istimlakın yüzde 80’i tamamlandı. 3’te birinin tahsis ihalesi olacak.

Yeşil OSB hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi:

- Çünkü, OSB alanımıza komşu doğal göl var.

Arada Gerede Ticaret Odası Başkanı Ersin Kaşka’ya döndü:

- Gerede en büyük ilçemiz. Ersin başkan ile uyum içinde kol kola çalışmalar yapıyoruz.

Bolu’da ikinci OSB için 210 hektarlık alanın belirlendiğini vurguladı:

- İkinci OSB’de 5 yıldızlı bir otel ile bir meslek yüksek okulu da planlayacağız.

Bolu’da bir yandan yeni OSB planları yapılırken, başta oda başkanları olmak üzere iş dünyasının çevre bilinciyle hareket ettiği, kentin ormanıyla, doğasıyla çelişmeyecek yatırımları çekmek istedikleri anlaşılıyor.

Turizme dönük 10 bin yatak var

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, kentin turizm potansiyeli üzerinde durdu:

- Abant, Gölcük turizm açısından cazip merkezlerimizin başında yer alıyor. Kartalkaya, kayak turizminde öne çıkıyor. Bolu’da turizme dönük yatak kapasitesi 10 bini buluyor. Ayrıca kaplıca varlığı açısından da zengin potansiyel olduğunun altını çizmemiz gerekiyor.

Sohbet sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu İl Özel İdaresi’nin 38.8 bin hektarlık alanı kapsayan “Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” sunumunu gösterip, Oda olarak beklentilerini sıraladı:

İlimizin spor turizmindeki konumunu güçlendirmek açısından spor federasyonları ve kulüpler tarafından yürütülecek sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesine yönelik alan-mekan planlamaları yapılmalı.

Bolu’nun sinema-televizyon sektöründe konumunu değerlendirebilmek amacıyla film platosu ve bağlantılı unsurlarının konumlandırılabileceği alan planlamaları yapılmalı, ayrıca sektörün yatırım teşviklerinden faydalanabileceği mevzuat düzenlemesi olmalı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasına konumlanmış olan Bolu’nun toplantı, kongre ve fuar turizmindeki cazibesini artırabilmek için bu alanda tesisleşmeye yönelik alan-mekan planlamaları yapılmalı.

Bolu’nun sağlık alanındaki altyapısının iç ve dış turizmde değerlendirilebilmesine yönelik olarak, sağlık turizminin alt branşlarının tesisleşmesine yönelik alan-mekan planlamaları yapılmalı.

Yayla turizmine yönelik faaliyet gösterecek alan ve mekanlar planlanmalı.

Bölgede endemik bitki çeşitliliği tespit edilmeli, planlamada bu bitkilerin zarar görmemesine veya yok olmamasına dikkat edilmeli.

Bölgede yapılaşma dağınık değil , Kartalkaya’daki gibi ada bazında ve kümelenmiş olmalı. Ayrıca orman vasfını yitirmiş alanlarda yapılaşmaya öncelik verilmeli.

Bölgede yapılacak yatırımlar için arazi tahsis sürecinde yenilenebilir enerji kullanımı dikkate alınmalı. Yenilenebilir enerji kullanacak yatırımlara öncelik verilmeli.

“Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”nin yatırımcı açısından cazip yanına dikkat çekti:

- Bolu, yatırım teşvikleri açısından 2’nci bölgede yer alıyor. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi çerçevesinde gerçekleşecek yatırımlara 5’inci bölge teşvikleri uygulanacak.