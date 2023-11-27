5 milyon kişiye alışverişi ‘kısa yol’dan yaptıracak

Hepimizin giyimden akaryakıta birçok markada kullandığımız sadakat kartları vardır. Kimi kart kampanyalarla indirim fırsatı sunar kimi puan kazandırarak alışverişte para yerine kullanmayı sağlar. Eskiden bu kartları cüzdanımızda taşırdık, şimdi akıllı telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalarla bu kartların avantajlarından yararlanıyoruz. Ancak kart uygulaması arttıkça cep telefonlarında kapladığı yer de artıyor. Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı, tüketicinin işini kolaylaştırmak için Chippin adı altında hayata geçirdiği uygulaması ile sadakat kartlarını, farklı ödeme yöntemlerini ve kampanya çeşitliliğini tek bir uygulamada bir araya getirdi. 6 aylık zamanda geliştirilen ve sadakat kartları için bir pazaryeri olarak nitelendirilebilecek Chippin, tüketicilere “kısa yol” sunuyor.

Şu anda uygulamada LC Waikiki, Migros, CarrefourSA, Opet, Koçtaş, Arçelik, İpekyol, Kiğılı gibi 300’ü aşkın marka var. Yakında bu markalara sadakat kartlarıyla D&R, İpekyol, Machka, Twist, Kiğılı ve Ayakkabı Dünyası katılacak. Marka iş birliği kampanyasında ise Madame Coco, Altınyıldız, Happy Center, Hotiç, Derimod, D&R ve TAB Gıda gibi markalar dâhil olacak.

Lansman Haziran’da yapıldı 2 milyon kişi uygulamayı indirdi

Tanı/Chippin Genel Müdürü Sabri İnci ile buluştuk, Chippin’i ve hedeflerini konuştuk. İnci, “Biz kendimize sadakat kartları birleştiricisi diyoruz. Tekstilden kırtasiyeye, akaryakıttan ev dekorasyonuna, marketten yeme-içmeye her sektörün liderlerini uygulamamızda tüketiciyle buluşturacağız. Chippin kullanıcıları, tek bir uygulama üzerinden tüm alışveriş hareketlerini takip ederek; puan, indirim, taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor; farklı bir uygulama indirmeye gerek kalmadan marka puanlarını harcayabiliyor” dedi.

İnci, lansmanının haziran ayında yaptıkları uygulamanın 20 bin noktada kullanılabildiğini vurguladı. İki milyon kişinin uygulamayı indirdiğini kaydeden İnci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Markalarla yapılan basit bir entegrasyon ile uçtan uca sadakat kartlarıyla da birleşen sürtünmesiz bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Tüketicin ve perakendecinin sorunlarını çözmek istedik. Kayıtlı müşteri sayımız 5 milyon civarında. Uygulamayı indirenlerin sayısı ise 2 milyondan fazla. Haziran ayında yapılan relansman iletişimimizle birlikte her ay ortalama 500 bin yeni müşteri kazandık. Hedefimiz 10 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmak ve en az 5 milyonunun da uygulamayı aktif kullanması. Bu bir yolculuk ve tüketicinin hayatına dokunan tüm markalarla iş birliği yapmak istiyoruz.”

■ “Düzenli kullanımda tüketicilere 13’üncü ay maaşını kazandıracak bir dünya sunuyoruz”

Sabri İnci, Chippin ile sundukları avantajlar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin kampanya ve ödeme alternatifleri ile dünyanın pek çok ülkesinden çok daha ileride olduğunu ancak görüyoruz ki bu durum tüketicide kafa karışıklığına da sebep olabiliyor. Nerede, ne kadar puanı biriktiğini takip edemeyen tüketicilerin kafa karışıklığını gidermek için tasarladığımız Chippin’de ayrıca avantajlı bir kampanya dünyası var. Düzenli kullanımda tüketicilere 13’üncü ay maaşını kazandıracak yeni bir dünya sunuyoruz. Kullanıcılar, uygulamayı kolayca indirip, kredi kartı veya banka kartlarını ekleyerek her ödemede kazanıyor. Üstelik her ay yenilenen kampanyalarla toplamda 5 bin TL’ye varan puan kazanma fırsatı yakalıyor. Masterpass altyapısıyla ödeme sağlanıyor. Ödeme esnasında kasiyere sadece telefon numarasını söylemek yeterli oluyor.”

■ Tüketici alışveriş kredisini uygulama üzerinden alabilecek

Sabri İnci, Chippin’e katılan noktalar tarafında üye markaların mevcut kullanıcıları içinden kendilerine potansiyel müşteri yarattığını ifade etti. İnci, şöyle devam etti: “Eklenen Sadakat Kart sayısı 650 bine yaklaştı. Bu rakamın yüzde 30’u iş birliği yaptığımız markalar için yeni müşteri oldu. CarrefourSA, Opet, Koçtaş sadakat kartı varsa Chippin’e eklenebiliyor veya Chippin içinden bu markalara üyelik/kart oluşturup bu markaların kendi sadakat kampanyalarından da yararlanılıyor. Binlerce restoranda geçerli olan Metropol kartı da Chippin’e eklenip ödeme yapılıyor. Diğer yemek kartlarıyla da görüşüyoruz. Kazanılan puanlar istenen noktada kullanılıyor. Öte yandan Türkiye’de hala kredi kartı ve banka kartı en çok kullanılan alışveriş yöntemi olsa da alternatif ödeme seçeneği ile yakın zamanda Alışveriş Kredisi seçeneği ekledik. Yapı Kredi ve İş Bankası gibi farklı bankaların uygulamaya entegrasyonunu sağlanmaya başladık. Chippin, servis bankacılığı entegrasyonlarıyla tüketicinin özellikle bankacılık alışveriş ürünlerine eriştiği bir platform olacak. Tüketicinin alışveriş kredisini kullanmaya ihtiyacı varsa bunu doğrudan Chippin üzerinden yapabileceği bir kanal olacak.”