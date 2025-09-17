6 kriterde büyüyen o şirket endekste %6,8 ağırlığa sahip

BIST 100 Endeksi’nde takip edilen 6 büyüme kriterine göre 11 şirket öne çıktı.

Bu şirketlerin endeksteki toplam ağırlığı %15,23 seviyesinde bulunuyor. İçlerinden sadece biri tek başına %6,8 paya sahip.

BIST 100 Endeksi’nde yatırımcıların sıklıkla takip ettiği altı büyüme kriteri arasında aktif büyüme, esas faaliyet kârı büyümesi, FAVÖK büyüme, net kâr ve net satış büyümesi ile özsermaye büyümesi yer alıyor. Bu kriterlerin hepsini birden karşılayan sadece 11 şirket var. Bu şirketlerin endeksteki toplam ağırlığı %15,36. Bir şirketin ağırlığı ise tek başına %6,80.

Ağırlığın yarısına yakını tek şirkette

Altı büyüme kriterini sağlayan Aselsan, BIST 100 Endeksi’nde %6,80 ile ağırlığı en fazla olan şirket. Savunma sanayisinde oldukça güçlü bir konuma sahip olan firma, Ankara Oğulbey’de tahsis edilen 6.500 dönümlük arazide 1,5 milyar dolarlık yatırıma gidiyor. Fiyatı son bir yıldır istikrarlı şekilde büyüyor.

Altı kriterin dördünde önde

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet yürüten Emlak Konut GMYO, altı büyüme kriterinin dördünde ilk sırada yer aldı. Şirket, esas faaliyet kâr büyümesi, FAVÖK büyüme, net kâr büyümesi ve net satışlarda ilk sırada gelirken listenin de başında yer aldı. Nisandan itibaren hareketlenen hisse, temmuzdan bu yana yatay seyrediyor.

Büyümesiyle dikkat çekiyor

Listeye ikinci sıradan giren Katılımevim. Finans alanında faaliyet yürüten şirket, aktif büyüme ve özsermaye büyümesinde ilk sırada yer alıyor. Esas faaliyet kâr büyümesi, FAVÖK büyüme ve net satış büyümede ise ikinci sırada bulunuyor. Haziran 2023’ten bu yana borsada işlem gören hisse, Mayıs 2024’te en yüksek 17,30 TL’yi gördükten sonra geriledi. Geçen sürede tekrar aynı zirveyi test edemese de son üç aydaki çıkış ivmesi dikkat çekiyor.

ZEYNEP'E SOR

DİĞER FAALİYET GELİRİ Mİ

DİĞER FAALİYET GİDERİ Mİ?

Diğer faaliyet geliri; ek gelir, kârlılığı destekleme ve büyütme, geçici nakit gücü. Sürdürülebilirlik riski, geçicilik, yanıltıcılık, gizleme riski.

Diğer faaliyet gideri; riskleri ve gerçek kârlılığı gösterme, temkinli bakış, risk yönetimi. Net kârı düşürme, imajı zedeleme ve güven azaltımı riski.

Mağaza sayısını istikrarlı şekilde artırıyor. Ancak kâr büyümesi için giderleri kontrol edebilmeli.

Migros sürekli mağaza açtığı halde neden hala zarar edip duruyor? / Berat Pınar

Berat, düzenli şekilde mağaza açan Migros, ağustosta 23 mağaza ve 1 dağıtım merkezini devreye aldı. Bu itibarla istikrarlı büyüme sergiliyor. Söz konusu yaygınlaşma, aynı zamanda kârı baskılayan bir döngü. Neticede artan mağaza sayısı, beraberinde yatırım ve yönetim, pazarlama ve finansman giderlerine de yol açıyor. Bu da işletme marjlarını daraltırken dönem sonunda net kârın baskılanmasına neden oluyor. Son açıkladığı altı aylık mali tablolarında da gelirlerindeki artışa rağmen giderlerden ötürü esas faaliyetlerinden zarar yazdı. Dönem sonu kâra dönmesini sağlayan ise enflasyon muhasebesinden kaynaklı net parasal pozisyon kalemi oldu.

Yatayda dalgalı hareket ediyor. Alıcı ilgisinin güçleneceği destek bölgesinde işlem görüyor

Çimsa sanki bu seviyelerde fazla kaldı? Ne zaman hareketlenir? / Fatma Arıkan

Fatma, yılın ilk yarısında Çimsa gelirlerini artırmış olsa da net kâr tarafında düşüş yaşadı. Kârlılıktaki bu zayıflama, artan yönetim ve satış giderleriyle borçlanma maliyetlerinden kaynaklı bulunuyor. Hissenin fiyatı ise yılbaşından bu yana %0,47 gerilmemiş görünüyor. Enflasyonun artış hızı nazara alındığında yatırımcısının reel kaybının daha fazla olduğu söylenebilir. Hissenin fiyat seyri takip edildiğinde ise arada taşmalar yaşasa da yılbaşından bu yana 44-55 TL aralığında gidip gelmekte. Şimdilerde destek bölgesine yakın duruyor. Rutinin devam etmesi halinde mevcut seviyelerden alıcıların hareketlenmesi şaşırtmayacaktır.

YATIRIM FONLARI

RBV fonu, katılım ilkeleriyle istikrar öneriyor

Albaraka Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu (RBV), portföyünün %75,95’ini özel sektör kira sertifikalarına, %19,61’ini TL katılma hesaplarına ve %4,44’ünü kamu kira sertifikalarına yönlendiriyor. Toplam büyüklüğü 5,7 milyar TL olurken yatırımcı sayısı da 14.652 seviyesinde. Doluluk oranı %5,71 ve pazar payı %2,21 ile öne çıkıyor. Portföyün ortalama vadesi 25-90 gün arasında tutuluyor. Bu yaklaşım, faizsiz finans prensipleriyle uyumlu ürünler üzerinden düzenli nakit akışı sağlama hedefiyle yatırımcılara düşük riskli bir alternatif sunuyor. Yılbaşından bu yana %31,59, son bir yılda da %49,09 getiri elde etti. Piyasa dalgalanmalarının arttığı dönemlerde istikrar sunması, RBV’nin en dikkat çeken yanı. Katılım ilkeleriyle birlikte güvenli liman arayanlara hitap ediyor.

TAHVİL

Loras Holding, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Loras Holding, nitelikli yatırımcılara 15.09.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 120 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 13.01.2026 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

15 Eylül tarihli TLREF %40 seviyesinde bulunuyor. Loras Holding’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFITFK12614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TUKAŞ

Yeni tesis, 3,4 milyar liralık yatırımla seri üretime geçti. Ürün bazlı ihracatını büyütüyor

Tukaş, Niğde Bor Karma OSB’de 186.998 m2’lik arsa üzerinde kurduğu dondurulmuş patates üretim tesisinde seri üretime geçtiğini duyurdu. 3,4 milyar TL tutarındaki yatırım kapsamında inşa edilen yeni tesis, yıllık 120.000 ton dondurulmuş patates ve 8.000 ton patates unu üretim kapasitesine sahip. Günlükte 700 ton patates işlenerek 360 ton bitmiş ürün ve 24 ton patates unu elde edilecek.

Türkiye’de dondurulmuş gıda pazarında büyüme sürerken, Tukaş bu yatırımla üretim kapasitesini ciddi şekilde artırdı. Sektörde yerli üretim yatırımları ön plana çıkarken, patates bazlı ürünlerdeki ihracat potansiyeli de Tukaş için yeni gelir kanalı sağlayabilecek. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bu üretim hamlesi, şirketin uzun vadeli büyüme hedefleriyle uyumlu görünüyor.

ASELSAN

Hava savunmasına ilişkin yüksek sipariş aldı. Teslimatlar 2031 yılına kadar tamamlanacak

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 1,65 milyar euro tutarında yeni bir sözleşmeye imza attı. Hava savunma sistemlerine yönelik bu büyük anlaşma kapsamındaki teslimatlar, 2027–2031 dönemine yayılacak. Sipariş en büyük anlaşmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Anlaşmayla birlikte firmanın aldığı yeni işlerin toplam tutarı şimdiden yıllık gelirinin %123’ünü aştı.

Savunma sanayiinde sistem üreticisi konumundaki Aselsan, bu tür yüksek tutarlı kamu sözleşmeleriyle bilançosuna döviz bazlı sabit gelir eklemeyi sürdürüyor. Uzun vadeli teslimat takvimi, hem finansal planlama açısından öngörülebilirlik sağlıyor hem de üretim kapasitesinin verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Alınan yüksek tutarlı işler Aselsan’ın gelecek 5 yıla yayılan kâr öngörülerini destekliyor.

KOÇ METALURJİ

Muş’ta güneş enerjisi santrali kuruyor. Yaptığı başvuru kabul edildi. Maliyetlerini düşürecek

Koç Metalurji, halka arz izahnamesinde belirttiği fon kullanım planına uygun hareket ediyor. Muş’ta 22.500 kWe gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kurmak üzere yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Lisanssız kapsamda yapılan GES yatırımları, işletmelerin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılaması ve maliyetlerini azaltması açısından önem taşıyor. Sanayi kuruluşlarının artan elektrik giderlerini dengelemek üzere şimdilerde daha fazla yenilenebilir kaynaklara yönelmekteler. Bu tip yatırımlar, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle de örtüşüyor.

Ayrıca Koç Metalurji’nin güneş enerjisi yatırımı, enerji maliyetlerini azaltarak kârlılığını destekleyecek. Projen, uzun vadeli üretim güvencesi bakımından pozitif değerlendirilmeli.