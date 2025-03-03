68 Şirketin FAVÖK’ü yükseldi

Borsada bilançosu açıklanan 142 şirketin ağırlıklı kısmının FAVÖK’ü düşerken 68’inin yükseldi. 142 şirketin FAVÖK’ü 1 trilyon 93 milyar TL’den 736 milyar TL’ye geriledi.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), bir şirketin operasyonel kârlılığını gösteren önemli bir finansal göstergedir. Şirketin borçlanma maliyetlerinden ve vergi yüklerinden arındırılmış gerçek kârlılığını analiz etmeye yardımcı olur. Yatırımcılar, FAVÖK’ü takip ederek şirketlerin ana faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığı değerlendirebilir.

FAVÖK değeri yüksek şirketler Borsada en yüksek FAVÖK’e sahip şirketler, büyük ölçekli holdingler ve sanayi şirketleri oldu. İlk sırada Koç Holding var. THY, Turkcell, Tüpraş ve Ford Otosan listenin üst sırasında yer alırken Koç grubu şirketlerinin FAVÖK’ündeki düşüş dikkat çekti. THY ve Turkcell FAVÖK’ünü artıranlar arasında yer aldı. En yüksek FAVÖK artışı %613 ile F-M İzmit Piston’un oldu. Ardından Fade Gıda ve Demisaş Döküm geldi. Bu firmalar güçlü FAVÖK artışıyla öne çıkarken Bosch Fren ve Ebebek Mağazacılık, dikkat çeken diğer şirketler oldu.

FAVÖK değeri yüksek ve artanlar

Bilançosunu açıklayanlardan 10 şirket, hem yüksek FAVÖK değerine sahip olup hem de bu oranı artırmayı başardı. THY, Aselsan ve Enerjisa operasyonel kârlılıklarını yükseltirken, TAV Havalimanları ve İskenderun Demir Çelik güçlü büyüme kaydetti. Bu şirketlerin artan kârlılığı, operasyonel verimliliklerini koruyabildiklerini gösteriyor.

Uzun vadede yatırımcılar için fırsat sunan şirketler arasında PD/DD oranı düşük olanlar dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik gibi şirketler, yüksek operasyonel kârlılığa sahip olmasına rağmen düşük PD/DD oranları ile öne çıkıyor.

ZEYNEP’E SOR

FAVÖK MARJI MI, BRÜT KAR MARJI MI?

Favök marjı; operasyonel kârlılık, karşılaştırma kolaylığı, değerleme imkanı. Borçluluğu ve nakit akışını yansıtmama, manipülasyon riski.

Brüt kar marjı; üretim verimliliği, fiyatlandırma gücü, kısa vadeli kârlılık. Genel kârlılığı ve işletme giderlerini göstermeme, yanıltıcılık.

Zarar açıklasa da bu yıl da temettü ödemesi yapıyor. Tutar, geçmiş yıl kârlarından karşılanacak

Enerjisa Enerji’nin vereceği temettü miktarı hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim?/ Özhan Gündüz

Özhan, temettü uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir yatırım kriteridir. İstikrarlı temettü dağıtımı, hem yatırımcı güvenini artırır hem de fiyat üzerinde olumlu bir etkiye yol açar. Enerjisa Enerji, geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere nakit temettü dağıtacağını açıkladı. Alınan karar gereğince hisse başına net 2,44 TL temettü ödemesi olacak. Geçen yıl kârın %74’ünü dağıtırken bu yıl dağıtım oranını %80,21 olarak açıkladı. Bu durum, hissedarlar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 2018’den bu yana düzenli nakit kâr payı ödemesinde bulunan Enerjisa, 2024 faaliyet döneminde ise 4,85 milyar TL zarar açıkladı.

Kârlı bir yapının henüz uzağında. Gelirlerini artırması önemli. Bu da sportif başarıyla alakalı

Trabzonspor’un mali yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne zaman kârı görür acaba? / Kağan Pehlivan

Kağan, spor şirketlerinin kârlı bir yapıya ulaşabilmesi, gelirlerini artırarak giderlerini dengelemesiyle ancak mümkün olabilir. Ülkemizdeki spor firmaları, özellikle yüksek borçluluk ve düzensiz gelir akışları nedeniyle mali zorluklarla karşılaşmakta. Sürdürülebilir finansal yönetim, giderlerin disipline edilmesi ve altyapı yatırımları, uzun vadede kulüpleri kârlı hale getirebilir. Trabzonspor, son bilançosunda mali yapısını düzeltme yönünde bazı adımlar atmış olsa da henüz kârlı bir yapıya geçebilmiş değil. Borçlarını düşürmesi olumlu olsa da gelir yaratma kapasitesinin artırması gerekiyor. Bu da sportif başarıyla alakalı.

YATIRIM FONLARI

Kuveyt Türk Portföy’ün KPD Fonu, döviz bazlı getiri arayışında olanlara hitap ediyor

Kâr Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fonu (KPD), yatırımcılarına döviz bazlı gelir elde etme stratejisi sunuyor. Toplam değerinin %80’ini döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına, murabaha işlemlerine ve yatırım vekaleti gibi hesaplara yönlendirirken, geri kalan kısmını yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarıyla çeşitlendiriyor. Toplam büyüklüğü 29,3 milyon TL seviyesinde olurken portföy miktarı kadar, yatırımcı sayısı ve doluluk oranı da düşük. Yılbaşından bu yana %3,45 getiri sağladı. KPD Fonu, özellikle faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde döviz bazında getiri arayan yatırımcılar için alternatif oluşturuyor. Döviz yatırımlarına odaklanması, fonu özellikle enflasyonist dönemlerde değer koruma amacı güden yatırımcılar için seçenek olabiliyor.

TAHVİL

Korteks Mensucat, TLREF+%0,50 faizden tahvil ihraç etti

Korteks Mensucat, 28.02.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%0,50 olarak belirlendi. 405 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 09.04.2026 olacak.

+% 0,50 YILLIK BASİT FAİZ

28 Şubat tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,64 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %0,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKORT42617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞANLAR MOBİLYA

GES projesinin ilk aşamasını devreye aldı. Kapasite tahsis edildikçe yatırım tamamlanacak

Doğanlar Mobilya, Biga’daki üretim tesisi için yürüttüğü GES projesinin ilk aşamasını tamamladı. 2.992 kWp/2.000 kWe gücündeki lisanssız GES santrali, TEDAŞ tarafından yapılan incelemelerin ardından kısmi kabul işlemiyle devreye alındı. Şirketin hedeflediği toplam 4.542 kWp üretim gücüne ulaşmak için geriye kalan 1.550 kWp’lik ek kapasite için UEDAŞ’a yapılan başvuru da onaylandı. Yeni üretim kapasitesi tahsis edildikçe, yatırımın tamamlanarak tam kapasiteyle çalışması hedefleniyor. GES yatırımları, sanayi kuruluşlarının enerji maliyetlerini düşürmek ve karbon salımını azaltmak için en çok tercih ettiği yenilenebilir enerji çözümleri arasında yer alıyor. Doğanlar Mobilya, son paylaştığı 2024 dokuz aylık dönemde gelirini %1 artırırken dönem sonunda kârını düşürdü.

OBA MAKARNACILIK

Afrika’ya 35 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Teslimatlar mayıs sonuna kadar tamamlanıyor

Oba Makarnacılık, Somali, Gana, Burkina Faso, Benin ve Togo’da faaliyet gösteren 14 ayrı firma ile toplam 35 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Anlaşmalar kapsamında, teslimatlar mayıs sonuna kadar gerçekleştirilecek. Anlaşma, şirketin Afrika pazarındaki büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Afrika, artan nüfusu ve yükselen gıda talebi ile tarımsal ürün ihracatçıları için fırsat sunan bir bölge olarak öne çıkıyor. Makarnanın dayanıklı, uzun raf ömrüne sahip ve uygun maliyetli bir gıda ürünü olması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde talebin artmasını sağlıyor. Türkiye’nin un ve makarna sektöründe önemli ülkelerden biri olması, Türk şirketlerinin bu pazarlarda daha güçlü konumlanmasına imkân tanıyor.

SMARTİKS YAZILIM

Danışmanlık anlaşması uzatıldı. Yapay Zekâ ve IoT projelerinde iş birliğini sürdürüyor

Smartiks Yazılım, Koç Digital Çözümler ile yürüttüğü Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Üretim Yürütme Sistemi (MES) projeleri kapsamında mevcut danışmanlık sözleşmesini yeniledi. Şirket, geçtiğimiz yıl anlaşma çerçevesinde KDV dahil 32,44 milyon TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. Bu yıl için ise benzer şekilde anlaşmanın ciroya olumlu katkı sağlayacağını ifade etmekle yetindi. IoT ve MES sistemleri, sanayi ve üretim süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandıran teknolojiler arasında yer alıyor. Üretim Yürütme Sistemleri, fabrikalardaki üretim süreçlerini daha verimli hale getirirken, IoT çözümleri, makineler arası veri akışını ve üretim hattındaki analiz süreçlerini optimize ediyor. Şirketler, üretimi otomatikleştirerek maliyet ve rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor.