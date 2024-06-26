7 kriterde 15 şirket yatırımcının radarında

BIST 100 Endeksi’nde hacim ve hareket marjı daralırken bazı hisseler öne çıktı. 7 kritere göre 15 şirketi sıraladık. BBorsa Endeksi 10 bin ile 11 bin arasında gidip geliyor. Mevcut seviyeye alışmaya çalıştığı anlaşılıyor.

Yatırımcılar ise seçici hisse hareketleri ile endeks üstü performansları yakalama peşinde. 7 Kritere göre borsa şirketlerini sıraladık. 15 Şirket öne çıktı. 7 Kritere Göre Sıralama 2024/3 bilançolarını baz alarak bir liste oluşturduk. Bu listede kâr marjları yüksek, firma değeri/ defter değeri düşük şirketler yer alıyor.

Aktif karlılığı olan, Favök Marjı, Özsermaye Karlılığı %10’un üzerinde, Firma Değeri/ Defter Değeri 10’un altında, Borç Kaynak Oranı %80’in altında, yıllık değişimi %50’nin üzerindeki şirketleri listeledik. Bu kriterleri sağlayan firma sayısı 15 oldu.

Öne çıkan 15 şirket Listeye giren 15 şirket arasında Anadolu Efes, Kocaer Çelik, Mavi Giyim, Say Yenilenebilir Enerji, Ege Endüstri, Doğuş Otomotiv, Ahlatcı Doğalgaz, Akçansa, Astor Enerji, Bera Holding, Galata Wind Enerji, Tukaş, Kayseri Şeker Fabrikası, Oyak Çimento ve Boğaziçi Beton Sanayi bulunuyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

●Şeker Yatırım (#SKYMD): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %36,32 yükseldi. ●Göknur Gıda (#GOKNR): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %26,92 ve bir yılda %108 yükseldi. ●Uşak Seramik (#USAK ): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %47,61 ve bir yılda %301 yükseldi. ●Gür-Sel Turizm (#GRSEL): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %15,84 ve bir yılda %684 yükseldi. ●Oyak Yat. Ort. (#OYAYO): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %10,19 ve bir yılda yüzde 270 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

●Doğu Aras Enerji (#ARASE): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,08 geriledi. ●Tera Yatırım Menkul (#TERA ): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,66 geriledi. ●Hun Yenilenebilir Enerji (#HUNER): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %22,18 geriledi. ●Doğanlar Mobilya (#DGNMO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,43 geriledi. ●Teknosa İç ve Dış Ticaret (#TKNSA): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,24 geriledi.

NE OLDU?

●Türkiye’ye Mayıs’ta yabancı turist girişi, yıllık %14 artışla 5,13 milyon kişi oldu. ● Konut fiyatları Nisan’da aylık %2,24 arttı, önceki %1,21 artış. ● Türkiye genelinde bir konutun ortalama birim m2 fiyatı 32.443 TL oldu, önceki 31.885 TL. ● İSO: Türkiye›nin en büyük sanayi kuruluşları 2023›te Tüpraş, Ford Otomotiv, Star Rafineri. ● TEPAV: Koşullar Eylül’den itibaren faiz indirimine uygun hale gelecek.

NE OLACAK?

●Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek. ● Türkiye: Haftalık Yabancı, DTH İşlemleri takip edilecek. ● ABD’nin Yeni Konut Satış verileri takip edilecek. (Mayıs) ●Perşembe günü faiz kararı bekleniyor. ● Borsada 10.000-11.000 bandındaki hareket ve hacimsiz seyirdeki değişiklik izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

KISA VADELİ PLAN MI, UZUN VADELİ PLAN MI?

Kısa vadeli plan; hızlı kazanç fırsatı, esneklik, düşük bağlılık süresi ve hızlı likidite dönüşümü. Yüksek risk, yüksek işlem maliyeti, sürekli piyasa takibi ve analiz gerektirir.

Uzun vadeli plan; dalgalanmalara duyarsızlık, düşük risk, bileşik getiri, ana paranın büyümesi, düşük işlem maliyeti. Uzun bekleme süresi, fırsatların kaçırılması, piyasa belirsizlikleri.

Gelirlerindeki düşüş sürüyor. Fiyat açıklanan bilançoyla hızlı düştü. Büyük ortak fonlara sattı

Çan2 Termik çok uzun süredir dipten gidiyor. Sebebi nedir? Ne zaman çıkacak bu hisse? /Sabri Okur

Sabri, bir hisseyi yükselten de düşüren de yatırımcının talebidir. Eğer hisseye yönelik yatırımcı talebinde yükselme varsa fiyatında da artış olacaktır. Talebin azaldığı durumlarda da fiyatı düşecektir. Yatırımcının ilgisini artıran ana unsursa şirketin gelir ve kârındaki büyümedir. Çan2 Termik, geçtiğimiz yıl hem geliri hem de dönem sonu net kârında ciddi bir düşüş yaşadı. 2024 ilk çeyrek dönemde de gelirdeki düşüş devam etti. Satışları %40 gerilerken 1,23 milyar TL’ye indi. Buna bağlı olarak esas faaliyet kârı da geriledi. Dönem sonunda ise 531,56 milyon TL zarar açıkladı. Borsada ilk işleme açıldığı Nisan 2021’de düzeltilmiş verilerle 1,72 TL ile tavandan açılış yapan hisse, Kasım 2022’de zirvesi 71,92 TL’ye kadar çıktı. Sonrasındaysa gelen satışlarla birlikte geriledi. Hissenin teknik olarak 16 TL bölgesinde güçlü bir desteği bulunuyor. Bu bölgede alıcıların harekete geçtiği görülüyor. Ancak 21 Haziran 2024 günü açıkladığı ilk çeyrek mali verilerdeki olumsuz performans satışları artırdı. Hisse, günlük %8,5 gerilerken fiyat da destek seviyesinin altına geriledi. Öte yandan büyük ortak Odaş, %9,91 oranındaki payını, hissesi 15,35 TL’den 25 fona sattı.

Yıl sonunda gelir ve kâr büyümesi hedefi var. Fiyatı son bir yılda satış baskısı altında kaldı

Smart Enerji sizce uzun vadeli alınacak bir hisse midir? Hareket için sizce de çok beklemedi mi?/Mehmet Çerçi

Mehmet, bir hissenin uzun vadeli alınması için farklı gerekçeler olabilir. Bununla birlikte belirleyici faktör büyümedir. Eğer şirketin gelir ve kârında ileriye dönük büyüme olacağına dair güçlü bir beklenti varsa, uzun vadeli yatırım yapılması için neden de var demektir. Büyümenin işareti farklı veriler olabilir. Bunlar şirketin gerçekleştirdiği yatırımlar kadar yatırım programları veya önüne koyduğu hedefl er de olabilir. Smart Güneş Enerjisi’nin yıl sonu ciro hedefini 13,5 milyar TL olarak açıklarken 2 milyar TL yatırımda bulunacak. Geçtiğimiz yıl ise 8,09 miyar TL ciro gerçekleştirmişti. İki yıl kadar önce borsaya gelen firma, borsada ilk açılışını Mart 2022’de düzeltilmiş verilerle 3,69 TL’den gerçekleştirdi. Devamında ise oldukça güçlü bir çıkış sergiledi. Eylül 2023’te en yüksek 99,20 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasındaysa satıcıların ağırlığı daha belirgin şekilde hissedildi. Son üç yılda satışlarında güçlü artış kaydeden firma, özellikle geçtiğimiz yıl kâr büyümesinde artış sağladı. 2024 ilk çeyrekteyse hem satış hem de kâr büyümesi öne çıkıyor. Smart Enerji’nin yıl sonu için güçlü ciro artışı kadar 2,1 milyar TL FAVÖK büyüme hedefi var. Büyüme hisseyi destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcı sayısı en yüksek atak ve agresif fonlar

8 Fon yıllık %98,55 getiri sağladı

Atak ve agresif fonlar, yatırım fonları içerisinde uzun vadede öne çıkıyor. Bu fonların getiri ortalaması yılbaşından bu yana %39,25, yıllık getiri ortalaması ise %98,55 olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana getiriler %10,15 ile %77,51 arasında değişti. Bu fonlar içerisinde yatırımcı sayısı en yüksek fon İş Portföy Atak Değişken Fon. Fonun yıllık getirisi %87,24 oldu. Yılbaşından bu yana en yüksek getirili fon, %77,51 ile Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon oldu ve bu fonun yatırımcı sayısı 14.977 olarak gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Yatırımcı sayısı en yüksek emtia emeklilik fonları

Emeklilik fonu yıllık ortalama %67 kazandırdı

Emtia fonları, uzun vadede yatırımcılara kazandırırken, kriz dönemlerinde ve yüksek enfl asyon dönemlerinde en fazla tercih edilen fonlar oldu. Yılbaşından bu yana emtia emeklilik fonlarının getirileri yüzde 19,30 ile yüzde 28,82 arasında değişti. Bu fonların yılbaşından bu yana ortalama getirisi ise yüzde 23,84 oldu. Yıllık bazda getiriler yüzde 59,52 ile yüzde 78,89 arasında değişti. Yıllık getir ortalaması ise yüzde 67,14 oldu. Yatırımcı sayısı en yüksek altın emeklilik fonu 182,862 ile İş Portföy Altın Fonu (TTA) ve bu fonun getirisi %66,87 olarak gerçekleşti. 74,703 yatırımcısı olan Yapı Kredi Port. Altın Fonu (YKT) son bir yılda yüzde 67,65 kazandırdı.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve DXY’nin Seyri Dolar kuru 32,97 seviyesinde bulunurken Dolar Endeksi DXY 105,46 seviyesinde bulunuyor. DXY’nin 105’in üzerinde tutunması Dolar/TL’yi destekliyor. Dolar kuru hafif yukarı hareket ediyor. Ancak 33 seviyesindeki direnç henüz aşılmış değil. Kurda yukarı ancak zayıf seyir devam edecektir.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %57,40 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 21 Haziran 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 350.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51,50, bileşik faizi ise %57,40’a denk geliyor. 200 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %28,22 olacak.

21 Haziran 2024 tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,35 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %51,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,15 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 24 Haziran 2024 olurken vade tarihi 10 Ocak 2025 olacak. Piyasada TRFNURL12516 ISIN kodu ile işlem görecek.

KONTROLMATİK

Burkina Faso’da elektrifikasyon projesi işi aldı. Gelirinde artış sürdürüyor. Kârı da olumlu

Kontrolmatik, yurt dışında yerleşik bir müşterisiyle toplam bedeli 8.152.889 euro olan bir satış sözleşmesi imzaladı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 287,5 milyon TL’ye denk geliyor. Sözleşme, Burkina Faso’da bulunan 50 MW Tri Fuel (Ağır Yakıtlar, Distile Motorin ve Doğalgaz) santralin tüm elektrifikasyon kapsamının temini ve montajını içeriyor. Şirket haziran ayında daha önce de 27,85 milyon dolarlık bir iş daha aldığını duyurmuştu. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında gelirini %6 artıran firma, dönem sonunda ise net kârını %83 artırarak 369,3 milyon TL’ye çıkardı. Veriler şirketin gelirlerini büyüttüğünü işaret ediyor.

BMS BİRLEŞİK METAL

GES yatırımı ile ilgili dağıtım bağlantı anlaşması onaylandı. Tüketiminin %80’ini karşılayacak

BMS Birleşik Metal, Kırşehir’de yaklaşık 149.000 m2 alanda gerçekleştireceği GES yatırımında önemli bir aşamayı tamamladı. Meram Elektrik Dağıtım ile imzaladığı Lisanssız Elektrik Üretimi için dağıtım bağlantı anlaşmasının onaylandığını duyurdu. Fizibilite çalışmalarına göre, kurulu gücü 6.240 kWp olan santral, BMS Birleşik Metal’in enerji tüketiminin %80’ini temiz enerji kaynaklarından karşılamasına olanak verecek. Böylece şirketin sürdürülebilirlik hedefl erine önemli bir katkı sağlarken, enerji maliyetini de düşürmesine imkan tanıyacak. Firma, son açıkladığı üç aylık mali tablolarında gelirini artırırkenkârını geriletti.

KERVAN GIDA

Polonya’daki iştirakin yeni hattı devreye girdi. Üretim kapasitesini artırdı. Ciroyu destekleyecek

Kervan Gıda’nın Polonya’daki %67 bağlı iştiraki ZPC Otmuchow, 1,5 yıl süren yatırımını tamamladı. Yaklaşık 5 milyon euro yatırımla ikinci jel şeker hattını devreye aldı. Yeni hat, yıllık 10.000 ton üretim kapasitesine sahip olacak. Böylece Kervan Gıda’nın toplam üretim kapasitesi yıllık 123.910 tona çıkmış olacak. Tam kapasiteyle çalıştığında ciroya yıllık 35 milyon dolar katkı sağlayacak. Kervan Gıda, 2021 yılında satın aldığı iştirakini knowhow ve sektör tecrübesiyle kârlılık düzeyini pozitife döndürmeyi başardığını belirtirken bunda düşük kârlılığa sahip ürünlerin üretimini durdurmasının ve yüksek kârlılığa sahip yeni üretim hatlarının eklenmesinin etkisine işaret etti.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Şirket yurt dışına açılmak istiyor. Özbekistan'da firma satın almak için görüşmelere başlayacak

Birleşim Mühendislik, inşaat sektörünün alt kolu olan mekanik tesisat alanında faaliyet yürütüyor. Şirket, elektromekanik taahhüt işlerini yürütmek amacıyla Özbekistan›da kurulu bir firmayı satın almak için görüşmelere başlayacağını duyurdu. Söz konusu girişim, şirketin uluslararası alandaki faaliyetlerini genişletmek ve yeni pazar fırsatlarından yararlanmak amacına katkı sağlayacak. Birleşim Mühendislik, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablosuna göre gelirini %10 düşürdü. Buna rağmen esas faaliyet kârını %5 büyüttü. Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönemde vergi ödemesi sonrası zarara dönmüştü. Bu yıl kâr açıklamasında, ertelenen vergiden kaynaklı gelir etkili oldu.

EKOS TEKNOLOJİ

Yılın ilk yarısında geçen yılın cirosunu yakaladı. Kâra dönebilmeyi başarması da önemli

Ekos Teknoloji; Toroslar Elektrik ve Başkent Elektrik ile mevcut sözleşmeleri kapsamında %25 ek iş artırımına gitti. Gelişme, şirketin iş hacmini genişletmesine olanak verecek. Anlaşmayla Başkent Elektrik’e 1.125.000 dolar ve Toroslar Elektrik’e 318.750 dolar tutarında ek iş gerçekleştirilecek. Yapılacak ek işlerin toplam bedeli, güncel kurdan 47.327.569 TL’ye denk geliyor. Söz konusu tutarın, 2023 yılı hasılatına oranı ise %3,99’a denk geliyor. Şirket, yılın ilk yarısında geçen yılın toplam gelirini yakaladı. Bu itibarla gelirde olumlu bir seyir gözleniyor. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirini %29 oranında artırdı. Dönem sonunda ise zarar açıkladı.