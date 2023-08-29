84 milyonun yüzde 8’i üniversite öğrencisi

Bu yıl devlet ve özel vakıf yüksekokullarını kazanıp kayıt yaptırma hakkı elde eden öğrenci sayısı 1 milyon 848 bin oldu. Buna göre üniversite öğrenci sayısı toplamı geçen yılın 6 milyon 848 bin rakamının üstüne çıkacak. Ve toplam nüfusumuz içindeki payı da yüzde 8’e ulaşacak. Son 20 yılda artan üniversite ve öğrenci sayısına karşın üniversite öğrencisi olmak her yıl daha da zorlaşıyor.

2002 yılında ülkemizde 52 kredi yurtlar kurumu, 23 özel yurt bulunurken, 2023’te bu sayı 75 KYK yurdu, 57 özel yurt sayısına yükselmiş durumda. Bu nedenle son yıllarda yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin 5-6’sı ortak ev kiralıyorlardı. Kalacakları süre belli olduğu ve mezuniyet sonrası ayrılacakları için ev sahiplerinin de işine gelen bir durumdu. Son yıllardaki kira artışları nedeniyle aileler çocuklarının kendi yaşadıkları kentte evlerinde oturarak üniversitede okumasını ister oldular. Çocuklarını aileye fazla yük olmamaları için başka illere okumaya göndermek istemiyorlar.

2002 yılında 45 lira olan öğrenci bursları 2023’te 1250 liraya yükseltilmesine karşılık, artan üniversite harçları, yurt ve yol giderleri, kantinde beslenme giderleri ve yükselen kitap defter fiyatlarını karşılamaktan çok uzak kalıyor. 2016 yılında burs karşılığı 165 dolar olan öğrencilerin burslarının bugünkü karşılığının 67 dolara gerilemesi de bu olumsuzluğun bir başka göstergesi…

Öğrencilerin bir bölümü bu zorluğu aşmak için kayıtlarını dondurup, bir işte çalışarak para biriktirdikten sonra okula geri dönüyorlar. Bir kısmı ise mezuniyet sonrası iş bulamam korkusuyla okumaktan vazgeçip girdikleri işte devam ediyorlar.

Üniversite öğrencilerinin durumlarıyla ilgili göstergeler her geçen yıl daha olumsuz bir tablo ile karşılaştığımızı ortaya koyuyor.

Son günlerde TV'lerde röportajlarını izlediğim üniversiteli gençler de yaşadıkları sorunları açıklıkla dile getiriyorlar.

Ülkemizin entelektüel gücü ve çağdaş üretim yapısını yönlendirecek olan üniversite öğrencilerimizin sorunları acilen ele alınıp çözülmeli, onlarla iş birliği yaparak ortak bir yol haritası belirlenmeli…

GÜNÜN NOTU:

Cumhuriyet Türkiye’sinde devlet bursuyla okuyup mühendis olan, 'Cumhurbaşkanlığı' koltuğuna oturan köylü çocukları vardır.