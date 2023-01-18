Afrika’da büyüyen AloTech Kenya’nın e-ticaretini buluta taşıdı      

Bu yıl 11’inci kuruluş yıldönümlerini kutlayan bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Kenya’nın en büyük e-ticaret pazar yeri “Copia Kenya” ya hizmet vermeye başladı. İnternet erişimi sınırlı olduğu için e-ticaret alışverişini ülke geneline yayılan 40 bin civarında dağıtım noktası üzerinden sağlayan Copia Kenya, AloTech sayesinde alışverişin çağrı merkezi üzerinden yürütülmesini sağlayacak. Call Center Studio (CCS) markasıyla 6 kıtada 44 ülkeye ulaşan firma, Kenya’da interaktif sesli yanıt (IVR) sistemleri kullandırıyor.

Kenya ile birlikte Afrika genelinde de 10’un üzerinde ülkeye ulaştıklarını belirten AloTech CEO’su Cenk Soyak, bu yıl Kenya’da ofis açmayı planladıklarını söylüyor. Soyak, Kenya’daki e-ticaret sistemini şöyle anlatıyor: “Kenya’da internet ve hatta pek çok bölgede telefon erişimi sınırlı olduğu için e-ticarette kendilerine özel bir sistem kurmuşlar. Copia Kenya da bu sistemin öncüsü. Buna göre e-ticaret alışverişi yapmak isteyen bir kişi, Copia Kenya’nın ülke geneline yayılan 40 bin civarındaki dağıtım noktasından birine giderek almak istediği ürünü seçiyor. Ürün, o dağıtım noktasında varsa hemen tedarik ediliyor yoksa da sipariş edilerek temini sağlanıyor. Ancak bu sistem, en büyük avantajlarından biri hız olan e-ticaret için ciddi bir zaman ve verimlilik kaybı. Diğer taraftan entegre bir sistemleri olmadığı için siparişler, ödeme sistemleri ve teslimat süreçlerini ayrı ayrı yürütüyorlar. AloTech olarak sağladığımız hizmetle tüm bu sistemlerin birbirine entegrasyonunu sağladık. Şu anda Copia Kenya’nın Kenya’daki 300, Uganda’daki ise 100 müşteri temsilcisi bizim sistemimiz üzerinden müşterilerine hizmet veriyor. İlk etapta telefonla görüşme üzerinden ilerleyen bu hizmetin ikinci aşamasında chat servislerine geçeceğiz. Bunun için demo çalışmalarına başladık.”

Soyak, regülasyonlar gereği Kenya’ya bir veri merkezi kurmaları gerektiğini, bağlantının kesintisiz olması için bu merkezi ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketine kurduklarını belirtiyor.

"Çağrı merkezinin ‘light’ıyız…"

Cenk Soyak, AloTech’i “çağrı merkezlerinin light”ı olarak tanımlıyor. Soyak şunları söylüyor: “Hani bazı gıda ürünlerinin light’ı var… Tabir yerindeyse öyleyiz. Geleneksel çağrı merkezlerinde büyük bir operasyon var. Bir yer kiralamanız, oraya bilgisayarları kurmanız, network’ü oluşturmanız lazım. Biz geleneksel teknolojilerin aksine donanım, yazılım, sunucu gibi yatırım maliyetleri ve bakım, onarım, lisanslama ve upgrade gibi işletme gereksinimleri olmayan bulut hizmetleriyle çağrı merkezlerine esneklik, maliyet avantajı, yönetim ve kullanım kolaylığı kazandırıyoruz. Web’ten tek tıkla çağrı merkezine sahip oluyorsunuz. Sesli ve yazılı iletişim kanalları üzerinden çözüm sunuyoruz. Tüm hizmet portföyümüz ‘kullandığın kadar öde’ modeliyle ücretlendiriliyor. Ar-Ge’miz TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından destekleniyor. 2020 yılında, dünyanın en prestijli teknoloji ödülleri arasında yer alan ve yenilikçi şirketlerin sıralandığı Red Herring North America Top 100 listesine girdik.”

Nevzat Aydın’dan Korhan Erçin tavsiyesi…

Cenk Soyak kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra 34 yaşında kendi girişimini kurmaya karar vermiş. Yolu ortağı İdris Avcı ile kesişmiş. Son olarak şirkete bir de üçüncü ortak katılmış. Bu süreci Cenk Soyak, şöyle anlatıyor: “O dönem Yemeksepeti’nden Nevzat Aydın’la konuşuyorduk. ‘Korhan Erçin için bizden ayrılıyor ama iyi ayrılıyor’ dedi, bize önerdi. Korhan ekibimize katılınca faz atladık. Güzel bir ekibiz.”

Soyak “en büyük gücümüz” diye de gençlere işaret ediyor. Soyak, “AloTech’in yüzde 70’i 30 yaş altı. Hem Ar-Ge merkezimiz hem de yapay zeka laboratuvarımız var. Yüksek trafikle çalışan altyapımızın geliştirilmesini hedefleyen projeler yürütüyoruz. Yapay zeka güdümlü karar destek sistemleri, yüz tanıma teknolojileri, sesi metnemetni sese dönüştürme, gerçek zamanlı chat, iş gücü yönetimi, anlık çeviri gibi çalışmalarımız var. Click2Connect ile hizmet verdiğimiz şirketlere, müşterileri ya da potansiyel müşterileri direkt olarak şirketin web sitesi üzerinden bağlanıp, yazılı, sesli ve görüntülü görüşmeler yapabiliyor. Görüntülü görüşme teknolojisinde de pilot aşamaya geldik. Ayrıca çağrı ve chat trafiğimiz ile ilgili duygu durumu ve talep analizine yönelik çalışmalara devam ediyoruz.

KALICI OLARAK OFİSSİZ MODEL…

Kenya'da ofis kurmaya hazırlanan AloTech'in çalışma hayatında yeni bir modeli var. Cenk Soyak, “#benneredeysemAloTechorada mottosuyla 2020'nin 2. çeyreğinden itibaren kalıcı olarak ofissiz çalışmaya geçtik” şeklinde konuşuyor.