AK Parti ve MHP, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya başvurdu

AK Parti ve MHP 14 Mayıs’a yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı. Başvuru sonrası YSK önünde yapılan açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez adaylığı ile ilgili olarak yöneltilen soruya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Geçin bunları geçin. Bunlar ciddiyetsiz konular” derken, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise, “Seçimle ilgili her türlü kararı almak YSK’nın kararındadır. Herkes itirazı yapar, nihai kararı YSK verir mevzuatı dikkate alarak” diye yanıt verdi.

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu için grup kararı aldı

İYİ Parti Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yapılan oylamada Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için oybirliği ile karar alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Tatlıoğlu, “İYİ Parti, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda bir grup kararı almıştır ve bu sürecin gereğini yapmaktadır” dedi. Tatlıoğlu, YSK’ya CHP ile birlikte gidip gidilmeyeceğine ilişki bir soruya, kararı değerlendireceklerini söyledi. Yapılan toplantıya İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun katılmaması dikkat çekti. Öte yandan bazı milletvekillerinin yurtdışında ve deprem bölgesinde olmaları nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtilirken Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da toplantıda yer almadı.

Kılıçdaroğlu’nan adaylığı için YSK’ya başvuru bugün yapılacak

CHP Meclis Grubu önceki gün toplanarak oybirliği ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı almıştı. CHP, bugün Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Secim Kurulu’na başvuracak. Siyasi parti grupları tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular 23 Mart’ta saat 17:00’da sona erecek.

Muharrem İnce, 100 bin imza kampanyasını bugün başlatıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na yapan Muharrem İnce, 100 bin imza kampanyasını bugün saat 14:00’de Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na bizzat giderek başlatacak. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal, “100 bin imza kampanyasına” ilişkin olarak, “O zaman haydi; 22 Mart tarihi itibarı ile ilçe seçim kurullarına giderek 100 bin imza kampanyasına katılın ve Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce’yi 13’ncü. Cumhurbaşkanı yapalım” çağrısı yaptı.