Yazdığı toplumsal içerikli oyunlarıyla Bertolt Brecht, özgürlüklerden yana olmuş, kuralsızlıklara ve despotluğa karşı çıkmıştır. Akbelen Ormanlarında 220 dönümlük maden sahasının genişletilmesinde köylülerin direnişleri ve jandarmanın barikatını, yüz yıllık ağaçların kesilmesine ilişkin günlerdir haberleri okuyup, TV’lerden görüntüleri izleyince aklıma tarih boyunca özgürlük ve yönetimdeki karşıtlığı işleyen Brecht’in “Kuralla Kural Dışı” oyunu aklıma düştü. Akbelen’de yaşananlar tam olarak buna uygun. Oyun özetle, “yöneticilerin despotluğu” özendirmekten uzak durması gerektiğini aktarıyor.

Akbelen sahasındaki orman kesim olayının geçmişi Yeniköy Kemerköy santrallerini işleten YK Enerji’nin başvurusu üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı 220 dönümlük ruhsatlı kömür sahasının genişletilmesine izin veriyor. 2021 yılında Işıkdere bölgesindeki yerler yıkılıp, kömür madeni üretime açıldı. Köylüler bölgenin arkeolojik sit alanı olduğunu iddia ederek, Muğla Kültür Varlıkları’na başvurup dava açtılar. Köylülerin talepleri yerinde inceleme yapılmaksızın reddedildi.

İkizdere köylüleri 740 dönümlük Akbelen Ormanı çevresinde çadırlar kurup nöbet tutarak direniş başlatıyorlar. 24 Temmuz sabah saatlerinde jandarma orman bölgesini sararak, maden sahasını genişletici ağaç kesimini başlatıyor. Kesilen ağaçların yerine 130 bin fidan dikileceği açıklanıyor. Buna karşılık köylülerin ve destekçilerinin direnişi sürünce, Muğla Valiliği 28 Temmuz’da ağaç kesiminin bittiğini, tomruk düzenlemesi yapıldığını açıklamış.

Köylülerin direnişine destek veren Çevre Ekoloji Hareketi (ÇEHAV) avukatları ağaç kesiminin yasa dışı olduğunu belirterek, bakanlığın 28 Kasım 2020 tarihli izninin süresinin bittiğini ve yeni bir izin uzatması olmadığı için valiliğin ağaç kesim kararının yasadışı olduğunu iddia ediyor.

Bu vesileyle, halkın anti-demokratik kararlar karşısında her alanda toplumsal olarak harekete geçerek demokratik hak arayış eylemlerinin her geçen gün artığını gördüm.

Bu eylemler, yönetimlerin “Ben yaptım oldu” türünden despotik tavırlarını ortadan kaldırması gerektiğini, bunun yerine diyalog içinde demokratik çözümler aramalarını hatırlatıyor.

GÜNÜN NOTU:

Demokrasilerde yönetimin yol göstericisi halkın sağduyusudur.