Akşener’den,  Sinan Ateş tepkisi: Gerçekler ortaya çıkana kadar takipçisiyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastının üzerinden 26 gün geçmesine rağmen çözülemediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Her zaman olduğu gibi, yine savcılar değişiyor, yargı yine bir sopa olarak kullanılıyor. Her zaman olduğu gibi, yine bir katil dışarıda geziyor. Sen, bostan korkuluğu musun Sayın Erdoğan? Kendine gel. Bu nasıl bir yargı sürecidir, nasıl hukuk devletidir“ sözleriyle tepki gösterdi. Meclis grup toplantısında konuşan Akşener, “Sinan Başkan’ı unutacağımızı zannediyorsan, çok yanılıyorsun. Kabullenmeyeceğiz, gerçekler ortaya çıkana kadar, bu olayın peşinde olacağız” dedi.

Borç yapılandırma teklifi bu hafta Meclis’e sunulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta başında yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından detaylandırılan, borç yapılandırma paketine ilişkin AK Parti Meclis grubunda çalışmalar hızlandı. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan bürokratların katılımıyla yapılan toplantılarda yasa teklifine son şekli veriliyor. Yapılandırma teklifinin en geç cuma gününe kadar Meclis Başkanlığı’na sunulması gelecek hafta da Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınması planlanıyor.

Anayasa değişiklik teklifinde uzlaşma sağlanamadı

AK Parti, MHP ve BBP’nin başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa’nın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24’ncü maddesi ile “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde değişiklik öngören anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti başörtüsüne ilişkin madde de verdikleri önergenin kabul edilmesi üzerine Komisyonu terk ettiler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Biz bu teklife, bu haliyle Genel Kurul’da destek vermeyiz” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Değişikliğin daha muhteşem bir şekilde geçirme fırsatını ellerinin tersi ile ittiler. AK Parti bu meselenin çözümünden korkmuştur” dedi.

Başarır ve Türkkan kararı 31 Ocak’ta verilecek

AK Parti Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplanan Hazırlık Komisyonu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’dan gelen savunmaları değerlendirdi. CHP’li Başarır’ın, komisyona ‘savunma vermek istemediği’ şeklindeki tek cümlelik savunması ile İYİ Partili Türkan’ın 17 sayfalık savunması ele alındı. Komisyon Başkanı Özkaya, Türkan’ın küfür ettiği kişinin şehit yakını olup olmadığını belirlemek üzere Aile Bakanlığı’na yazı göndereceklerini, bu yazının yanıtını da aldıktan sonra karar toplantısını 31 Ocak’ta yapacakları söyledi.