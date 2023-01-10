Alışveriş merkezlerinden perakendecilere ‘ortak gider’ resti!

Alışveriş merkezleri ile perakendeciler arasındaki en önemli sorunlardan biri ortak alan giderleridir… Bu sorun zaman zaman kriz boyutuna varacak hale gelir. Defalarca yönetmelikler çıktı, ortak yol bulunması için çözümler üretildi. Son olarak geçen yıl çıkarılan yönetmelikle alışveriş merkezlerinin ortak alan giderleri sınırlandırıldı. Pazarlama ve yönetim giderleri alışveriş merkezlerine kaldı. Geçen ay Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan AYD Başkanı Hüseyin Altaş, “2016’da çıkan ortak alan düzenlemesi sonrası yüzde 72’sini alabildiğimiz ortak alan giderlerinin bugün yüzde 45’ini alabilir duruma geldik” diye sıkıntılarını dile getirdi.

Dün gördüğüm bir yazı, önümüzdeki günlerde sektörde tartışmaların yeniden alevleneceğini gösteriyor. Optimum, Piazza ve Hilltown markalarıyla 9 tane alışveriş merkezi olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım, merkezlerindeki perakendecilere bir yazı göndererek şu bilgilendirmeyi yaptı: “Değerli iş ortağımız, yönetimini yapmakta olduğumuz alışveriş merkezlerinin ortak kullanım alanlarına ilişkin ortak giderleri her bir perakende işletmeye paylaştırılırken, yürürlükteki Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranını esas almakta ve bu paylaşım usulü ile belirlenen tutardan daha az tutarda ortak gider katılım payı tahsil edildiğinde ise tahsil edilmeyen kısım şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Şirketinize şimdiye kadar kira sözleşmesinde belirlenmiş oranlarda fatura edilen ortak gider bedeli katılım payları ile Yönetmelik uyarınca belirlenen ortak gider katılım payları arasındaki fark, ülkemizdeki yüksek enflasyon ile birlikte her geç gün artmakta ve bu farkın şirketimiz tarafından karşılanması artık katlanılmaz bir hal oluşturmaktadır. Bu nedenle yönetimini yapmakta olduğumuz alışveriş merkezlerinin tüm kiracılarına 01/01/2023 tarihinden itibaren, Yönetmelik’te belirlenen ortak gider paylaşım usulü ve aynı dağıtım katsayısı ile birim maliyet esas alınarak ortak gider bedellerinin fatura edileceğini bilgilerinize sunarız.”

Kulislerden edindiğim bilgilere göre Multi ve Ece de benzer bir yazıyı perakendecilere göndermeye hazırlanıyor. Bakalım perakendeciler bu açıklamalara hangi hamleyle cevap verecek?

RAKAMLAR

150 milyar dolar

AVM’lere yapılan yatırım

2,1 milyon

AVM’lerdeki istihdam sayısı

446

AVM sayısı

14 milyon m2

AVM’lerdeki kiralanabilir alan

%4

AVM’lerin GSYH’deki payı