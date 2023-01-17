Almanya Yeni Tedarik Zinciri Yasası'nın ihracata etkisi

En büyük ihracat pazarımız Almanya’da yürürlüğe giren Tedarik Zinciri Sorumluluk Yasası iyi incelenerek, ona göre önlemler alınmalı… Sektör temsilcileri uyum gösteren şirketlerin ihracat rekoru kıracağına inanıyor.

1 Ocak 2023’te yürürlüğe giren Alman Tedarik Zinciri Sorumluluk Yasası’nın bu ülkeye ihracatımıza etkisi konusunda arkadaşımız Merve Yiğitcan derlediği haberde, Türk şirketlerinin, orta ve uzun vadede Türkiye’ye fırsat kapısı açacağına inandıklarını ortaya koyuyor. Yasanın en büyük ihracat pazarımız Almanya’da firmalarımız için belli bir yükümlülük doğuracağı bilgisine haberde yer veriliyor. Yasanın çalışma koşullarını düzenleyen çıpa görevi olacağını belirten firma yetkilileri, bunu sağlayanların kazançlı çıkacağına inanıyorlar.

Almanya'ya ihracat yüzde 6.9 artış göstererek 2022 yılında 18,9 milyar dolara çıktı. Almanya pazarına otomotiv yan sanayii, hazır giyim, demir, demir dışı metal ile elektrik/elektronik ve kimyevi maddeler ihracatımız var. Bu alanlardaki ihracatımızı sürdürmek hatta artırmak için, yeni yasaya firmalarımızın uyum göstermeleri, yasadan doğan yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor.

Firma yetkilileri yeni yasanın siyasi içerikli olduğunu, insan hakları ve çevre konusundaki önerilerinin önemsenip dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyorlar. “Yününü Batı'ya dönmüş, AB’yle inişli çıkışlı da olsa ilişkilerini devam ettirmiş olan şirketlerimizin, bu Tedarik Zinciri Sorumluluk yasasına da uyum sağladıkları yakında görülecektir” diyorlar. Uyum için ümitli olduklarını dile getiriyorlar. Doğru adımlar atarak yeni yasayı fırsata çevireceklerini, Almanya ihracatını artıracaklarını ifade ediyorlar.

Türk ihracatçılar Almanya pazarının önemini bilerek, her türlü yeni gelişmeye uyum sağlamaya kararlı olduklarını açıklıyorlar. Bundan önce de Almanya pazarında birçok değişime uyum sağladıklarını belirtiyorlar. Almanya’ya ihracatçı sektör temsilcileri Tedarik Zinciri Sorumluluk Yasasının hükümlerinin çoğunun AB ihracatının yeni dönem koşulları olduğunu, bu nedenle uyum sağladıklarını da vurguluyorlar. Görülen o ki, yaptırımlara uyan Türk şirketleri önümüzdeki dönemde Almanya’ya ihracatını daha da artıracak.

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