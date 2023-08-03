Almanya’daki Türk iş insanı ile 9 AVM için masaya oturdu

Türkiye pazarına 2003 yılında giren Multi Corporation, 3 milyar euroyu aşan dev bir yatırımla Forum markalı alışveriş merkezleri kurdu. Diyarbakır’dan Mersin’e, İzmir’den Gaziantep’e, Kayseri’den Trabzon’a Türkiye’nin dört bir yanında alışveriş merkezleri faaliyete geçti ve çok da ilgi gördü. Türkiye’de hızlı büyüyen şirket, zaman içinde portföyündeki Forum Kayseri, Forum Mersin, Forum Bornova, Forum Gaziantep, Forum Trabzon ve Forum Diyarbakır alışveriş merkezlerini sattı.

Forum Gaziantep, Almanya’da yaşayan iş insanı Mehmet Evlek’e, Forum Bornova Commerz Real Investment’a satıldı.

Commerz Real Investment Gesellschaft mbH (CRI)

Forum Kayseri ile Forum Mersin merkezi Hamburg’da bulunan Union Investment’a, Forum Diyarbakır’daki yüzde 50 hisse proje ortağı Altındağ şirketine devredildi. En son bu köşede Süleyman Çetinsaya’nın kurucusu olduğu Artaş Grubu’nun geçen mart ayında Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’ni 53 milyon euro’ya aldığını yazmıştım.

2013 yılında dünyanın önde gelen varlık yönetim devi Blackstone’un satın aldığı Multi’nin uzun süredir Türkiye pazarından tamamen çıkmak istediği ve alışveriş merkezlerine müşteri aradığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde sektörden saygın isimlerle sohbet ederken Multi’nin elindeki 9 alışveriş merkezini birden satmak üzere olduğunu öğrendim.

Berlin’deki en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi

Sektörde Forum alışveriş merkezlerini Katarlılar’ın aldığını iddia edenler de vardı ancak biraz araştırınca bu iddianın doğru olmadığını öğrendim. Evet Multi satış için masaya oturmuştu ama talip olan kişi Katarlı değil bir Türk iş insanıydı. Bu iş insanının ismi Mehmet Gezer. Berlin’in en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi olduğu ifade ediliyor.

Multi’ye yakın kaynaklardan da Mehmet Gezer ile görüşmelerin sürdüğünü doğrulattım. Hatta Gezer, şu anda Türkiye’de… Bu arada Gezer ve şirketiyle ilgili internette bilgi bulmak mümkün olmadı. Mehmet Gezer’i tanıyan Almanya’daki birkaç kişiye de sordum ama onlar da Gezer’in onayını almadan şirketinin ismini vermek istemediler.

Öte yandan Multi ve Mehmet Gezer’in satış için oturduğu masada Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Aydın, Forum Çamlık (Denizli), Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Magnesia (Manisa) ve Gordion AVM’nin (Ankara) olduğu öğrendiğim bir diğer bilgi. Satış tutarının milyar euroya yakın olacağı ifade ediliyor. Multi bugüne kadar Türkiye’ye 3 milyar eurodan fazla yatırım yaptı ve satış gerçekleşirse zarar ederek pazardan çıkacak.

■ 13 ülkede faaliyet gösteriyor, her yıl 4 milyar euro harcayan 400 milyon müşteriyi ağırlıyor

1982 yılında Hollanda’da bir müteahhitlik şirketi olarak kurulan Multi Corporation, 1989 yılında Portekiz’deki ilk alışveriş merkezi inşaatıyla globalleşmenin adımını attı. Avrupa’da hızla büyüyen şirket, 2000’li yılların ortalarında mali sıkıntıya girdi. Borçları yüzünden zor durumda olan şirketi darboğazdan çıkamadı. Amerikalı global varlık yönetimi ve finansal danışmanlık şirketi Blackstone, 2013 yılında azınlık hissedarı olduğu şirketi aldı. Bu satın almanın ardından Multi, 2014 yılında müteahhitlikten mülk yöneticiliğine geçiş yaptı. 13 ülkede faaliyet gösteren şirketin web sitesindeki bilgilere göre hali hazırda Avrupa’da 80’nden fazla perakende satış varlığını yönetiyor. Sitede, “Aktif varlık yönetimi, alışveriş merkezi operasyonları, yeniden geliştirme ve yenileme, kiralama, pazarlama, hukuk ve mevzuata uygunluk dahil olmak üzere eksiksiz bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Perakende satış mülklerimiz 6.000’den fazla mağaza, restoran ve dinlence tesisinde her yıl tahmini olarak 4 milyar euro harcayan 400 milyondan fazla müşteriyi ağırlıyor” deniyor.

■ Blackstone’un yönetimi altındaki varlıkların değeri 1 trilyon dolar

Blackstone Group, dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi olarak nitelendiriliyor. Şirket, 1985 yılında daha önce Lehman Brothers şirketinde birlikte çalışan ABD eski Ticaret Bakanı Peter G. Peterson ve Stephen A. Schwarzman tarafından birleşmeler ve devralmalar şirketi olarak kuruldu. Web sitesinde yer alan bilgilere göre bugün şirketin yönetimi altındaki varlıkların değeri 1 trilyon dolara yakın. 12 bin 600'den fazla gayrimenkul varlığı ve 230'dan fazla portföy şirketiyle dinamik sektörlere yatırım yapıyor.

Blackstone Group’un Türkiye operasyonlarında kıdemli danışmanlığını Kemal Kaya yapıyor. Kaya, grup bünyesinde stratejik yatırım imkanlarının geliştirilmesinden sorumlu ve bölgedeki potansiyel yatırımlar konusunda gruba destek veriyor. Kaya, 2008 yılında Blackstone’a katılmadan önce, Yapı Kredi'de CEO olarak görev yaptı. Kaya, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. bünyesinde bulunan Yapı Kredi Bankası ve Koçbank’ın birleştirilmesi sürecinde yer almış, birleşme işlemi öncesinde de Koçbank Genel Müdürü ve Koç Finansal Hizmetler CEO’su olarak görev yapmıştı.