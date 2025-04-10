Altın fonlar ve ihracatçı şirketlerde seyir güçlü

Piyasalarda dalgalanmalar yüksek ve yatırımcılar türbülansın içerisinde yol bulmaya çalışıyor. Güvenli limanlar öne çıkarken ABD’nin ithalata yönelik yeni gümrük tarifeleri küresel ticaret dengelerini sarsıyor. Yaşanan dalgalanmada Türkiye düşük vergi oranı sayesinde kimi sektörlerde görece avantaj elde etme imkanı bulabilecek. Yılbaşından bu yana en çok kazandıran enstrümanlar arasında altın fonları açık ara önde yer aldı. Pardus Portföy Altın Fonu %26,58 getiriyle listenin ilk sırasında yer alırken, HSBC, Rota ve Neo Portföy Altın fonları %24 seviyelerinde benzer performans sergiledi.

Toplamda 17 fonun yılbaşından bu yana %17 ile %26 arasında getiri sağlaması, altın temelli stratejilerin yatırımcının portföyünde koruyucu bir rol oynadığını gösteriyor. Dalgalı küresel ortamda altın, yine güvenli liman fonksiyonunu başarıyla yerine getiriyor. BIST’te ihracat oranı %50’nin üzerinde olan ve yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlayan şirketler dikkat çekiyor.

Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Enka ve Pegasus gibi ihracat ağırlıklı şirketler, oynaklığa rağmen güçlü duruş sergiliyor. Yüksek döviz geliri, bu şirketleri hem bilanço hem fiyat performansı açısından avantajlı konuma taşıyor. En çok yükselen 5 altın fonunun yılbaşından bu yana ortalama getirisi %24,7 oldu.

ZEYNEP’E SOR

PD/NET SATIŞ MI, PD/ESAS FAALİYET KÂRI MI?

PD/net satış; kolay ve uygulanabilir, ciro odaklı, büyüme potansiyeli, piyasa beklentisi. Kâr ve satışların kalitesini görememe, sektörel farklılık.

PD/esas faaliyet kârı; kârlılığı ölçme, operasyonel verimlilik, fiyatlama gücü, karşılaştırma. Vergi ve finansmanı içermeme, dalgalanma, karmaşıklık.

Projelerin etkisi uzun vadelidir. Fiyatlara yansıması da gecikmeli olarak gündeme gelebilir

Sasa’nın yatırımları devreye girdiği halde neden fiyatta yükseliş yaşanmıyor? / Tamer Vural

Tamer, hisse fiyatları yalnızca şirketin yatırım haberlerine değil, bu yatırımların gelir tablosuna etkisinin zamanlamasına, piyasa beklentilerine ve genel ekonomik konjonktüre göre şekillenir. Yatırımların devreye alınması kısa vadede beklentilerin gerçekleşmiş olması nedeniyle hissede sınırlı tepki yaratabilir. Ancak özellikle uzun vadeli getiri hedeflenen projelerde gecikmiş fiyatlamalar oldukça olağandır. Sasa’nın 1,72 milyar dolarlık PTA yatırımı ile 25 milyon dolarlık Arazi GES projesi mart ayı içerisinde devreye girdi. Yatırımlar Sasa’yı iç ve dış pazarlarda güçlendirecek olsa da mali tablolara etkisi zaman alabilir.

Endeks dışı kalan şirketler, görünürlüklerini ve işlem hacimlerini kısmen kaybedebilmekte

Tümosan’ın BIST 100 Endeksi’nden çıkarılmasının fiyat üzerindeki etkisi nasıl olur? / Ersin Yeşilkaya

Ersin, bir hissenin BIST 100 gibi geniş tabanlı ve likit endeksten çıkarılması, özellikle endeks bazlı fonlar ve kurumsal yatırımcılar nezdinde talep düşüşüne yol açabilir. Bu da hisse fiyatı üzerinde kısa vadede satış baskısını artırabilir. Ayrıca endeks dışı kalan şirketler, görünürlüklerini ve işlem hacimlerini de kısmen kaybedebilir. Bu nedenle çıkış sonrası fiyat zayıflıkları, piyasada genellikle geçici de olsa rastlanan bir durumdur. Tümosan, 21 Mart günü yayımlanan değişiklikle BIST 100 Endeksi’nden çıkarıldı. Şirket, 2024 faaliyet döneminde satışlarını düşürürken dönem sonunda zarar yazdı. Kâra geçmesi fiyat artışı için önemli.

YATIRIM FONLARI

Fiba Portföy’ün FJB Fonu, blok zinciri temasıyla hareket ederek kazancı büyütmek istiyor

Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon (FJB), fon toplam değerinin %80’inden fazlasını blockchain teknolojisini geliştiren ya da iş süreçlerinde aktif olarak kullanan yabancı şirketlerin hisselerine veya fonlara yönlendiriyor. Yüzde 9,67 doluluk oranına sahip fon, yalnızca nitelikli yatırımcılara açık. Portföyünün %67,07’si yabancı hisse, %22,53’ü fonlar ve %6,13’ü yabancı BYF’den oluşuyor. Küresel çapta dijitalleşmenin temel unsurlarından biri olarak konumlanan blok zinciri, teknolojik trendleri yakalamak isteyen yatırımcılar için alternatif sunuyor. FJB, hedeflediği temaya yönelik hareket ederken son 1 yılda %13,89 yükseldi. Yılbaşından bu yana ise %11,48 geriledi. Volatiliteye karşı sabırlı olunması ve uzun vadeli düşünülmesi gereken bir fon olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Bereket Varlık, %51,96 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Bereket Varlık, 07.04.2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %44, bileşik getirisi ise %51,96 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 87 gün vadeli olup ödeme tarihi 04.07.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %10,49 olacak.

%44 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 8 Nisan tarihli TLREFK %45 seviyesinde bulunuyor. Bereket Varlık’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %44 basit getiri oranı, TLREFK’nın 1 puan altında yer alıyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDBRKT72522 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RAL YAT. HOLDİNG

İhracat ağırlıklı çalışan endüstriyel mineral üreticisi firmaya ortak olacak. Görüşmeler başladı

Ral Yatırım Holding, endüstriyel mineraller alanında büyümek istiyor. Bu amaçla dört üretim tesisiyle faaliyet yürüten, yüksek saflıkta kalsit üretimi yaptığını belirttiği firmanın paylarını almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu. Söz konusu firmanın ürünlerinin yaklaşık %80’ini ihraç ettiği ve yüksek kaliteli kalsiyum karbonat üretiminde uzmanlaştığı ifade edildi. Kalsit, başta plastik, kağıt, boya olmak üzere birçok sanayide dolgu maddesi ve performans artırıcı olarak kullanılıyor. Yüksek saflıkta üretilen kalsit, ürün kalitesini artırırken maliyetleri düşürdüğü için talep gören bir ürün. Şirketin bu girişimi, grubun portföyünü madencilik ve hammadde alanında çeşitlendirme ve ihracat ağı güçlü bir sektörde yer alma hedefiyle bağlantılı görülmeli.

GÜBRE FABRİKALARI

Liman altyapısını genişletti. İlk iskelede operasyonlar başladı. İkincisi ay içinde devreye girecek

Gübre Fabrikaları, Temmuz 2024’te başlattığı 1 ve 2 numaralı iskelelerinin 100’er metre uzatılmasına yönelik çalışmayı tamamladı. İlk iskelede yükleme ve boşaltma operasyonlarına geçildi. Diğer iskelenin de nisan ayı içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Kapasite artışı kapsamında 16,3 milyon dolara ithal edilen liman vinçleri ise temmuzda teslim alınacak. Liman altyapısının genişletilmesi, özellikle gübre ve kimyasal hammaddelerin ithalat ve ihracatında lojistik verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Liman kapasitesinin artırılması, gemi bekleme sürelerini azaltırken, elleçleme kabiliyetini yükseltip stok yönetimini daha esnek hale getirmekte. Söz konusu yatırım ile aynı zamanda şirketin dış ticaret hacmini büyütmesine destek vermesi beklenmeli.

ALFA ENERJİ

İştiraki üzerinden hücre üretimi tesisi kuracak. Yatırımın bedeli 400 milyon doları bulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Alfa Enerji’nin fotovoltaik güneş paneli hücresi üretimine yönelik entegre tesis kurma başvurusunu onayladı. Yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım ile 2.100 kişi istihdam edilecek. Yatırım, Alfa Enerji’nin %50 iştiraki Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Güneş enerjisi teknolojilerinde yerlileşme ve dikey entegrasyon, enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından hayli önemli bir husus. Özellikle fotovoltaik hücre üretimi, Türkiye’de sınırlı sayıda firma tarafından gerçekleştiriliyor. Bu alandaki her yeni yatırım teknoloji transferi, bilgi birikimi ve istihdam açısından yüksek katma değer sağlamakta. Yatırımın Zorlu grubu ile ortak yürütülmesi, sinerji açısından avantaj sağlayacaktır.