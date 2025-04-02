Altına hücum mu, Trump’tan kaçış mı?

Yatırımcılar yılbaşından bu yana altına yöneldi. Altın rekor üstüne rekor kırarken, Trump’ın adımları ve jeopolitik riskler güvenli liman arayışı olarak altına yönelimi destekledi.

Yılbaşından bu yana yatırımcıların tercihi altına yönelik oldu. Trump’ın adımları ve küresel gelişmeler güvenli liman arayışını tetiklerken, altın yılın 19. rekorunu kırarak 3.132 dolara yükseldi. Gümüş 33,99 dolar seviyesinde ve esas hareketin 35 dolar üzerinde başlaması bekleniyor.

Altında Trump etkisi

Trump’ın başkanlık sonrası agresif ve belirsizlik yaratan adımları, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine yol açtı. Özellikle yaklaşan gümrük vergileri, Fed’in faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının artan altın alımları ve küresel jeopolitik riskler altının yükselişini destekledi. Trump’ın söylemlerinde değişikliğe gitmemesi halinde global ölçekte gerilimlerin artması hatta çatışma düzeyine geçmesi olası riskleri barındırıyor. Bu ihtimalin düşük olmaması altına yönelik talebi güçlendiren ana neden olarak öne çıkıyor.

Altın mı, mevduat mı?

Altının hızlı yükselişi yatırımcıları “altın mı, mevduat mı?” sorusuna yöneltti. Citi, altının yıl sonunda ons fiyatını 3.500 dolar; Saxo Bank ise 3.300 dolar olarak öngörüyor. Teknik analiz göstergeleriyse 4.500-4.700 dolar aralığı dikkat çekiyor. Mevduat güçlü bir alternatif olsa da, risk olgusu nazara alındığında altında potansiyel hâlâ sürüyor.

Hisse fonlarda öne çıkanlar

Hisse senedi fonlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Son bir ayda yüzde 5’in üzerinde getiri sağlayan 10 fon bulunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekenler ise MAC ve IDI fonları oldu. Marmara Capital Portföy Yönetimi TL Fonu, aylık bazda %13 yükselirken; Azimut Portföy İnşaat Sektörü Fonu da %10,51’lik artış sağladı.

ZEYNEP’E SOR

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI MI, ROCE ORANI MI?

Özsermaye kârlılığı; yaygın, basit ve anlaşılır, hissedar getirisi, finansal performans. Borcu yansıtmama, şişme olasılığı, zararda yetersizlik.

ROCE oranı; sermaye verimliliği, borç etkisi, yatırım getirisi, uzun vade, karşılaştırma. Hesaplama karmaşıklığı, az kullanım, net kârı görmeme.

Geçtiğimiz yıl hem geliri hem de kârı geriledi. Bu yılın ilk çeyreğinde de gelirdeki artış zayıf

Europower Enerji’nin aldığı işler ve performansı hakkında bilgi verebilir misiniz? / Bülent Güneş

Bülent, şirketlerin aldığı yeni işler, gelir yaratma kapasitesini artırarak finansal gücü büyütür. Europower Enerji, 2025’in ilk çeyreğinde toplam değeri 777,9 milyon TL’ye ulaşan yeni işler aldığını açıkladı. Tutar, geçen yıl oluşan 8,2 milyar TL’lik gelirin %9,46’sına denk geliyor. Bu performans aynı ivme ile davam etmesi halinde gelirde düşüşün sürmesi anlamına gelecektir. Şirket, 2024 yılında da satışlarını %12 azaltırken esas faaliyet kârı ile net kârını düşürdü. Maliyetlerdeki artış kârın düşüşünde etkili oldu. Firmanın 2025’te kârını büyütebilmesi için gelirdeki artışı yükseltmesi kadar maliyetlerini de kontrol altına almalı.

Her yıl düzenli temettü ödüyor. Yatırımcıyı ödüllendirme politikasını istikrarlı sürdürüyor

Koç Holding’in dağıtacağı kâr payının temettü verimi nedir? Bu verim yeterli mi? / Hasan Küçük

Hasan, temettü verimi, şirketin piyasa değerine oranla yatırımcısına ne ölçüde nakit kazanç sağladığını gösteren önemli bir göstergedir. Oran şirketin büyüme potansiyeli ve sektörüne göre değişebilmekte. Yüksek temettü verimi yatırımcı için cazip olsa da, şirketin sürdürülebilirlik ve yatırım öncelikleriyle birlikte değerlendirilmesinde fayda vardır. Koç Holding, 10 Nisan günü hisse başına brüt 6,88 TL temettü ödeyecek. Bu ödeme, son kapanış fiyatı 163,60 TL’ye göre %4,21 brüt temettü verimine işaret ediyor. Her yıl düzenli temettü ödeyen Koç Holding, yatırımcıyı ödüllendirme politikasını istikrarlı şekilde sürdürdüğü gözleniyor.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün DBA Fonu, yatırımcısına bir yılda %54 getiri sağladı

DBA Altın Fonu, toplam 4,5 milyar TL büyüklüğe ve %35,73 doluluk oranına sahip olup portföyünün en az %80’ini altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına ayırıyor. Kıymetli madenler (%31,42), kıymetli maden kamu B.A. (%30,86) ve kıymetli maden kamu kira sertifikaları (%23,81) fonun ana varlıklarını oluşturuyor. Pazar payı %4,60 olan fon, hem reel varlık hem de çeşitlendirilmiş altın yatırım enstrümanlarına yatırımda bulunuyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcılar için güçlü koruma sağlayan altın temelli strateji, son dönemde artan emtia fiyatlarıyla uyumlu hareket ediyor. Yılbaşından bu yana %19,62 getiri sağlayan DBA, son bir yılda %53,83 getiri ile altın fonları arasında güçlü bir pozisyon elde etti. Beş yıllık getirisi de %919. Uzun vadeli yatırımcılara alternatif sunuyor.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara 28.03.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 125.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 26.09.2025 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

28 Mart tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,99 seviyesinde bulunuyor. Çağdaş Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFCGDF92512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NATUREL ENERJİ

Eti Soda için 2,5 milyon dolara kurduğu arazi GES projesi tamamlandı. Santral devreye alındı

Naturel Enerji, Ankara Beypazarı’nda faaliyet gösteren Eti Soda Fabrikası’nın elektrik ihtiyacını karşılamak üzere inşa ettiği arazi tipi GES’in kurulumunu tamamladı. KDV hariç 2,49 milyon dolara gerçekleştirilen proje kapsamında, santralin kabul süreci tamamlanarak üretime başlandı. Söz konusu proje, Naturel Enerji’nin anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri çerçevesinde hayata geçirildi. Arazi tipi GES’ler, sanayi tesislerinin enerji maliyetlerini azaltmak ve karbon salımını düşürmek için giderek daha fazla tercih ediliyor. Özellikle öztüketim modeliyle geliştirilen projeler, enerji üretimini tüketim noktalarına yakınlaştırarak şebeke bağımlılığını azaltıyor ve daha verimli bir enerji yönetimi sağlıyor. Bu tarz santrallerle elektrik giderleri azaltılıyor.

CW ENERJİ

Ek teşvik aldı. Hücre üretiminde 520 milyon dolarlık yatırımı etaplar halinde gerçekleşecek

CW Enerji, %100 bağlı ortaklığı CW Solar Cell Enerji A.Ş. üzerinden yürüttüğü güneş paneli hücre üretimi yatırımlarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Daha önce 1.2 GW kapasiteli ilk faz için aldığı 5,78 milyar TL tutarlı yatırım teşvik belgesine ek olarak, yeni başvurusu da olumlu karşılandı. Böylece toplam kapasite etaplar halinde 5 GW’a ulaşacak. Yatırım ise yaklaşık 520 milyon dolara mal olacak. CW Enerji’nin HİT-30 kapsamına alınması, şirketin stratejik öneme sahip üretim alanlarında desteklenmeye değer görüldüğüne işaret ediyor. 8 yıl vadeli, 1,85 milyar TL’lik Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile desteklenen bu sürecin, şirketin global rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırması bekleniyor. Fotovoltaik hücre üretimi, sektörde önemli bir alan olarak görülüyor.

KUYAŞ YATIRIM

Madencilik ve yenilenebilir enerji alanında iş birlikleri değerlendirilecek. Görüşmelere başlandı

Kuyaş Yatırım, büyüme odaklı yatırımlarıyla bilinen Tera Grubu ile teknolojiye dayalı madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek için görüşmelerde bulunuyor. Taraflar arasında imzalanan niyet mektubu, iş birliği sürecinin ilk adımını oluştururken, görüşmelerin henüz ön aşamada olduğu belirtildi. Teknoloji odaklı madencilik faaliyetleri firmalara yeni fırsatlar sunarken, yenilenebilir enerji yatırımları da uzun vadeli enerji geliri yaratma potansiyeli taşıyor. Bu alanlara yönelik yatırım arayışında olan gruplar, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren firmalarla yapacakları ortaklıklar yoluyla hem finansmana erişimi kolaylaştırıyor hem de daha hızlı ölçeklenebilecek projeler geliştirme imkânı elde ediyor.