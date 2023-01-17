Anayasa teklifi komisyona geliyor, İYİ Parti "önerilerimiz dikkate alınsın” dedi

AK Parti ve MHP’nin ortak imzayla verdikleri Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile aile ve çocuğun korunmasına ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngören teklifinin bu hafta Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

AK Parti, geçtiğimiz hafta muhalefet partilerinden randevu talep etti ancak CHP, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyalarının aynı gün Anayasa-Adalet Karma Komisyonu gündemine alınması nedeniyle randevu talebini reddetti. HDP de kapatma davası nedeniyle randevu vermeyeceğini açıkladı.

AK Parti, MHP’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası teklifin Anayasa Komisyonunda bu hafta görüşüleceğini açıkladı. Anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak nasıl bir yol izleyeceklerini muhalefet partilerini gündeminde. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında Anayasa teklifine ilişkin olarak İYİ Parti’nin tavrının sorulması üzerine Anayasa Komisyonundaki görüşmelere katılacaklarını açıkladı.

Zorlu, "Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili konu, çok hassas baktığımız bir konu. Sayın Lütfü Türkkan’ın dosyasıyla aynı güne getirilmesi sebebiyle o günkü görüşmeyi gerçekleştirmedik. Bunu ilkesel olarak doğru bulmuyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu konuda yetkili kurullarımızla bir dizi temas gerçekleştirdi. Biz bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız” dedi.

Özgürlükler konusunda hassasiyetleri olduğuna vurgu yapan Zorlu, “Tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan, bütün kesimleri katkı vermeye çağırabilecek, tüm vatandaşlarımızı kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz. İktidar bu konuyu gerçekten çözmek istiyorsa, burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim teklifimizi dikkate almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz” değerlendirmesi yaptı

“Genel Başkanımız ipe sarılmış çeliktir”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Ankara İl Kongresi'ne yönelik tartışmalar nedeniyle rahatsızlandığı iddialarına da yanıt veren Zorlu, “Genel Başkanımız ipe sarılmış bir çeliktir. Bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret. Sayın Genel Başkanımız bugün Genel Merkez'e gelerek çalışmalarına başladı” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında katıldığı program sırasında SADAT reklamının yayınlanmasına ilişkin soruyu ise Zorlu, “Seçim güvenliği ülkemizin gerçekten şu anda en çok dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi. Daha önce gerek referandumda, gerek seçimlerde bununla ilgili birçok acı tecrübemiz malum. Böyle bir şey asla kabul edilebilir değil. Bunun detaylarının, arka planının mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.