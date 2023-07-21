Ara Güler: Fotoğrafçı ve röportajcı…

Ara Güler, 1928 yılında İstanbul’da doğdu, kendisine Mıgırdıç Ara Derderyan ismi verildi. Soyadı kanunu ile aile ‘’Güler’’ soyadını aldı. Sinema meraklısı bir genç olarak film stüdyolarında çalıştı. Muhsin Ertuğrul’un tiyatro kurslarına katıldı. 1955’te Time-Life Türkiye’de büro açınca, orada çalışmaya başladı. Stern, Paris Match, Sunday Times gibi yayın organlarına röportajlar yaptı, fotoğraflar çekti.

1961’de Hayat mecmuasının baş fotoğrafçısı oldu, bu derginin kapak fotoğraflarını çekti, röportajları yayımlandı. Magnum Fotoğraf Grubuna katılınca Marc Riboud, Cartier-Bresson gibi ustalarla tanıştı, onlarla birlikte çalıştı. Bu ona 1961’te İngiltere Fotoğraf Yıllığında yer alma olanağı yarattı. Amerikan Dergi Fotoğrafcıları Derneğine üye oldu. Güler, 1960’lı yıllarda dünyadaki ünlü yazar ve sanatçıların fotoğraflarını çekti, onlarla röportajlar yaptı. 1968’de New-York Modern Sanat Müzesinde fotoğrafları yer aldı. Fotoğrafları Horizon, Life, Time ve Newsweek’te düzenli olarak yayınlandı.

Borneo, Yeni Gine, Hindistan. Pakistan, Afganistan, Kazakistan, İran ve Türkiye üstüne röportajları dünyanın birçok dergisinde yayımlandı. 1970’lerde Salvador Dali, Marc Shegal, Alfred Hichcook gibi sanatçılar, Willy Brand, Bertrand Russel, Winston Churchill gibi siyasetçilerin fotoğraflarını çekip, röportajlarını yaptı. Fotoğrafçılara poz vermeyen Pablo Picasso’yu ikna edip, atölyesinde çekimini yaptığı foto-röportaj kitabı, 1992’de Fransa, İngiltere ve ABD’da yayımlandı. Güler, milyonları aşan fotoğraf arşivini Ara Güler Vakfına bağışladı. Ara Güler Müzesi kuruldu. Yayınlanmış birçok albümünden biri olan ‘’Siyah-Beyaz İstanbul Fotoğrafları’’ albümü için yazdığım yazı, TGC’nin 1994 yılında ‘’yılın köşe yazısı’’ seçildi. Güler, fotoğraflarıyla ülkemizin dünyada tanınmasını sağladı. Birçok dünya müzesinde fotoğrafları yer aldı. Çok sayıda uluslararası ödülün sahibi oldu. 2005 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü alan Güler’in 20’nin üzerinde albümü ve kitabı yayınlandı.

Onunla muhabbettim 1970’lere dayanır. Birlikte bir sofra paylaşmış olmasak da, sıcak ifadelerle örülü olan yarenliğimiz hep sürdü. 2018 yılında 90 yaşında vefat eden ‘’ben bir foto muhabiriyim‘’ diyen alçak gönüllü Ara abiyi saygıyla anıyorum.

Günün sözü: Benzin fiyatları, 27 AB ülkesine göre en ucuzu. Ama asgari ücret üstünden sondan üçüncü geliyoruz.