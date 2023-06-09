Araba elin, heybe emanet, bizimkisi de düt düüüt!

Pladis ve Godiva’nın Başkanı, Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker sosyal iş ağı LinkedIn’i en iyi kullanan iş insanlarından… Kimi zaman yurt dışında bir fuarda en son ambalaj teknolojilerini paylaşır kimi zaman bir hızlı tren deneyimini… Formula 1 ve motor sporları hayranı olan Ülker, zaman zaman gittiği yarışları da yorumlar. Otomobillere merakını iş dünyasında bilmeyen yoktur. Geçen hafta yaptığı bir paylaşımda “Küçükken eğlencemizdi yoldan geçen arabaları saymak” diyen Ülker, ilk arabasının şirket otosu Renault 12 olduğunu, Murat 124’ü severek kullandığını, 34 LT 190 olan plakasını bugün bile hatırladığını yazdı. “Sonra anneme miras kalınca bir akrabasından bana parayı vermiş ve köye su getir, artan parayla da kendine araba alırsın demişti de bir Honda Accord almıştım. Full aksesuar, harikaydı. Babam bile bir ara Mercedes’ini bırakıp benim arabayı kullanmıştı” diyen Ülker aynı paylaşımında Çin’in maliyet, lüks tasarım ve elektrikli arabalarda erişim mesafesi gibi etkenler açısından büyük bir devrim yaptığından dem vurdu.

“Bakalım benim çocuklar bana ne zaman bir Çin arabası hediye edecekler?”

Şangay’daki otomobil fuarını ziyaret etmediği için pişman olduğunu da yazan Murat Ülker, fuardan bir videoyu da paylaştı ve şöyle devam etti: “Yakın gelecekte Çin’den ihracat ziyadesiyle yoğun olacak gibi… Bizde de elektrikli arabaların vergileri düşük, ikinci el araba ithalatı ise yasak. Vergiler yüksek tutularak yerli üretimi teşvik amaçlanıyor. İngilizler tarafından çekilmiş olan bu videoda da ithalattan söz ediliyor. Trafikleri ters olmasına rağmen böyle demelerini ilginç buldum! Bu videodan benim anladığım, Çin otomotiv endüstrisinin önümüzdeki dönemde küresel piyasayı domine edeceği. Ben olacakları merakla bekliyorum. Dünya ve otomotiv sektörü buna hazır mı, dahası yerli elektrikli arabamıza piyasaya sürdüğümüz bu günlerde biz bu akıma hazır mıyız, ne dersiniz?

"Bakalım benim çocuklar bana ne zaman bir Çin arabası hediye edecekler?”

Murat Ülker önceki gün yine otomobillerle ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın konusu klasik arabalar daha doğrusu arkadaşlarının arabalarıydı! Türkiye Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve Ayvalık’tan start alan 25. Batı Anadolu Rallisi’ne katılan Ülker, paylaşımında duygularını şöyle dile getirdi:

“At elin, heybe emanet, bizim dah dahımız var diyerek Reşat Ekrem Koçu’dan naklederdi babam. Bizimkisi de araba elin, heybe emanet, bizimkisi düt düüüt. Evet çeşitli hobileriniz olabilir. Ama nasıl en çok tavsiye edileni arkadaşınki ise ben de antika araba ve hatta performans otomobillerinde arkadaşımın arabasını tercih ediyorum. Galiba mühim olan ‘arkadaş’ olmak. Pagoda 1971, Firebird 1968, ileri yaşta ama daha antik olmamış iki Cadillac; Eldorado 1991 ve Deville 1998 ile aramızda araçları değiştirerek yol yaptık. Ayvalık, Sarmısaklı-Havran-Kozak Yaylası rotamızdaydı.

Benim birçok hobim var. Babamın ısrarı ile başladım ve hepsini birlikte sürdürmeye çabaladım. Hayatımın en yoğun zamanlarında bile hobilerime zaman ayırdım. Hobilerimin bir kısmı da büyüdükçe evrildi, gelişti. Mesela kürekçiliğim yelkenciliğe, balıkçılığım açık deniz balıkçılığına ve dalgıçlığa doğru evrildi. Hobi sahibi olmak niyet ve kasd-ı mahsusa ile olur. Bu bazen maddi/manevi gelişmenize, sağlığınıza, network oluşturmanıza etki eder. Ben size hararetle tavsiye ederim. Hobi sahibi olun ve sürdürün.”

“Rekabetten sıyrıldık, özgün marka yarattık ve 10’uncu ülkemize ulaştık”

Geçen yılın ilk aylarında ev-yaşam sektöründe 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Bella Maison’un kurucusu ve CEO’su Muhammed Tan ile görüşmüştük. Tan, o görüşmemizde 6 ülkede 40 mağaza açmak için anlaşma imzaladıklarını anlatmış, “Gece gündüz demeden ayda 4-5 ülkeye giderek franchise görüşmeleri yaptık. 6 ülkede 40 mağazalık anlaşma imzaladık. 2022 yılında Dubai, Fas, Libya, Özbekistan, Irak ve Cezayir’de 15 mağaza açmayı hedefliyoruz. Katar, Ürdün ve Kuveyt ile de görüşüyoruz” demişti. O günden bugüne Bella Maison’un yurt dışı yatırımları artarak devam etti. Nisan ayında Tacikistan ve Fas mağazaları açıldı. Birkaç gün önce de şirket 10’uncu ülkesi olan Kıbrıs’ta mağaza açtı. Muhammed Tan, bu mutluluğunu şu sözlerle paylaştı:

“Hedeflerimizden birini daha gerçekleştirdik. Her attığımız adımda bir sonraki hedefin heyecanına kapılıyorum. Ekip, teknoloji, ürün konuşmadığımız, hayal etmediğimiz neredeyse hiçbir şey yok Bella Maison’da. Rekabetin içerisinde, biz gibi, kendimiz gibi, suya sabuna bulaşmadan sıyrılıp bu özgün markayı yarattık ve 10’uncu ülkemize ulaştık. Yani neymiş; taklit etmeye gerek yokmuş. Daha önce de sektörün büyük marka abilerini davet etmiştim. Buyrun, tanış olalım, gerekirse destek olalım, fikir verelim ama hepimiz özgün olalım.”