Asgari ücret açıklandı, muhalefet “alım gücündeki kayıplar giderilmeli” dedi

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla yanıtını buldu. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Siyasetin de yakından takip ettiği yeni asgari ücret, ‘alım gücündeki kayıpları gidermedi’ değerlendirmesi geldi. Masada işçi kesiminin yer almaması eleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu, ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine “biri istedi diye öyle oldu“ değerlendirmesini yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bir kez daha dağ fare doğurdu, sırtlarındaki küfede milyarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar“ dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Faiz lobilerine, yandaşlara, savaş harcamalarına devasa kaynak ayıran iktidar, işçiye ise sefalet ücretini reva görmüştür. Açıklanan asgari ücret rakamı, emekçiyi açlık ve yoksulluğa mahkûm etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise asgari ücretin çalışanların yüzde 60’ını ilgilendirdiğini ve açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini belirterek, asgari ücretin uygulanacağı ilk ayda bile açlık sınırının altında kalacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “8500 lira asgari ücret, ne yılın ortasında verilen eksik zammı, ne yılın ikinci yarısında enflasyon karşısındaki erimeyi, ne de gelecek yıl ki muhtemel kayıpları karşılamadı, karşılamayacak” ifadelerini kullanırken, alım gücündeki kayıpların giderilmediğini belirtti. Ağbaba, asgari ücret tespit komisyonunun son kez toplanmasına bile izin verilmeden asgari ücretin belirlendiğini ve işçi tarafının yok sayıldığını ifade etti.

Altılı Masa yeni yılın ilk haftasında toplanacak

Altılı Masa, 2023 yılının ilk toplantısını 5 Ocak’ta Gelecek Partisinin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Son toplantısını 28 Kasım’da yapan Altılı Masa’nın 2023 yılının ilk haftasında yapacağı onuncu toplantısında gündeminde önemli başlıklar bulunuyor. Ortak Çalışma Grubu tarafından hazırlanan seçimden sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar nasıl bir yol izleneceğini içeren geçiş sürecinin yol haritası ve seçim beyannamesi oluşturacak. Altılı Masa toplantıda, Ocak ayında Meclis Anayasa Komisyonuna getirilmesi planlanan AK Parti’nin başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifini de ele alacak ve masanın ortak kararını açıklayacak.