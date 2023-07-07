Aşık Nesimi: Sivas katliamında yitirdiklerimizden…

Nesimi Çimen,1931’te Adana’nın köylük yerinde dünyaya geldi. Ailesi Kayseri’ye göçünce,12 yaşında bir ağanın yanında maraba olarak çalışmaya başladı. 1946 yılında evlendi Kozan’a yerleşti. Köyde iş çıktıkça çapacılık yaptı. İş bulamadığında bakırcılık ve kalaycılık yaptı. Askerlik sonrası Adana Kadirli’ye döndü. Ekonomik nedenlerle üç yıl sonra Maraş’ın Akdil köyüne yerleşti.

‘’Edebiyatımızın Çınar Ağacı‘’ Yaşar Kemal’in yardımıyla İstanbul‘a göçtü. Bir mozaik fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı, bu arada TİP’e üye oldu, siyasete girdi. Özel gecelere katılıp alevi deyişlerini çığırdı ve kendi türkülerini çalıp söyledi. Koca cüssesi, curası ve kendine özgü söyleyişiyle ilgi odağı oldu.

1967’te sahnelenen Pir Sultan Abdal oyununda türkü söyleyerek yer aldı. Turnenin Tunceli (Dersim) ayağında bir saldırı oldu. Tuncer Necmioğlu ve Ayberk Çölok’la birlikte gözaltına alındı. Sorgulamada bıyıkları yolundu, sonra da serbest kaldı.

1972’de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamlarını konu alan “72 Mayıs/Gençlere Ağıt” ını yayınladı. Aşık Daimi ile yurtdışında konserler verdi. Paris ve Stokholm’de radyo programları yaptı. İsveç’te kaldı ve burada üç yıl yaşadı, sonra yurda döndü. Sonrasında aşık gecelerinde Şifa İstemem, Barış Güvercini, Ayrılık Hasreti, Bu Dünyanın Dermanına, Deli Gönül Ah-u Zâr oldu, Tan Yıldızı gibi kendi türkülerini çalıp söyledi ve Anadolu turnelerine katıldı.

1993’te Sivas’ta Madımak Oteli ‘’Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak ‘’ sloganıyla kundaklanıp yakılınca, katledilen 33 kişi arasında Nesimi Çimen de vardı, öldürüldüğünde yaşı 62’ydi. Nesimi Çimen’in eşi Dilber Bacı da bilge bir insandı. Bale tahsili yapan oğlu Mazlum, babasının yolunu izleyip müzikle uğraştı. Türkü ve film müzikleri yaptı. Şimdi torunu Sâki Çimen de müzik alanında.

Aşık Nesimi’yle 1960’lı yıllarda İstanbul Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen halk ozanları gecelerinde tanıştım, dost oldum. “Aşık Nesimi Dost” gecelerinde kendisine yardımcı oldum, programlarının sunuculuğunu yaptım.

Dost dendiğinde ilk aklıma gelen isimlerden biri olan Aşık Nesimi’yi hasretle anıyorum.

Günün sözü: Madımak Katliamı’nın 30. yılında, zamanaşımı konusuna 14 Eylül’de karar verilecek.