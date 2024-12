At ve otomobile saygı duruşu

- Rahmi M. Koç Müzesi, “Beygir Gücü” sergisine ev sahipliği yapıyor

30’uncu yılını kutlayan Rahmi M. Koç Müzesi, sanat ve mühendislik dünyasını bir araya getiren, “Beygir Gücü” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, M.Ö. 2’nci yüzyıldan günümüze atın sanatta ve mühendislikteki izlerini sürerken ‘beygir gücü’ kavramıyla otomobilin endüstri tarihindeki dönüşümünü bir arada keşfetme fırsatı sunuyor.

Mustafa V. Koç Binası/tarihi Lengerhane Binası’nda yer alan at figürleri bölümü, atın sanattaki yerini keşfe davet ederken; Erdoğan Gönül Galerisi’ndeki otomobil hikâyeleri bölümü, otomobilin 19’uncu yüzyıldan günümüze uzanan mühendislikteki dönüşümünü gözler önüne seriyor.

- İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarına “destek yarışı”

İş ve sanat dünyasını bir araya getiren Gala Modern gecesi, müzenin kuruluşunun 20. yılına özel olarak düzenleniyor. Gala Modern gecesinde, müzenin sergi ve eğitim programlarına destek sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde Destek Yarışı gerçekleştiriliyor. Rolex’in İstanbul Temsilcisi Rhodium ve Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz, Gala Modern 2024’ün eş sponsorları olarak geceye destek veriyor.

Farklı coğrafya ve üsluplardan 11 sanatçının bağışlarıyla katkı sağladığı Destek Yarışı’nda; Ardan Özmenoğlu, Bettina Pousttchi, Burçak Bingöl, Candeger Furtun, Chiharu Shiota, İnci Furni, İzzet Keribar, Leylâ Gediz, Mona Hatoum, Rana Begum ve Taner Ceylan’ın yapıtları yer alıyor.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci’nin yapacağı Gala Modern gecesinde, 2024’ü uzun bir turneyle geçiren Nilüfer sahne alacak.

- İş Sanat dinletileri Cahit Külebi ile başlıyor

Doğayı ve kırsaldaki yaşamı çok iyi tanıyan, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve duygularını eserlerine başarıyla yansıtan Külebi’nin yalın bir anlatımla kaleme aldığı, içten ve sevgi dolu şiirleri, 16 Aralık Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek dinletide sanatseverler ile buluşacak.

- 2024 Onur Ödülü Altın Madalyası besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu’nun

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl aramızdan ayrıldığı 6 Aralık tarihinde, ülkemizde çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci ve/veya yorumcu, eğitimci, sanat destekçisi ya da kuruma vakfın ve müzikseverlerin şükranlarını sunmak üzere takdim ettiği Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın 38.si sahibini buluyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu oybirliği ile Hasan Uçarsu’nun

“ulusal bestecilik ekolüne yaptığı büyük katkılar ile ulusal müziğimizi uluslararası düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı ve eğitimci kişiliği”ni göz önünde bulundurarak 2024 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık gördü.

- Tüyap Diyarbakır 8. Kitap Fuarı 8 Aralık tarihine kadar gezilebiliyor

Diyarbakır 8. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde sürüyor. 216 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan fuar, 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde 400’den fazla yazarı okurlarıyla bir araya getiriyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılış konuşmasında, “İstanbul'da 41 yıldır düzenlediğimiz Kitap Fuarı'nı Anadolu'da Adana'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve Samsun'da düzenliyoruz. Kitap Fuarlarımıza Diyarbakır halkasını da yeniden dahil ettik ve inşallah buraya katılan yayınevlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız fuardan verimli bir şekilde ayrılırlar. 216 yayınevi, sivil toplum kuruluşu fuara iştirak ediyor. Fuarda 400'ün üzerinde şair, yazar, eleştirmen, sanatçı Diyarbakır'da kitap tutkunlarıyla, kitapseverlerle buluşacak. Fuarımızda 90'ın üzerinde etkinlik bulunuyor. Bu etkinlikler, buraya gelecek on binlerce ziyaretçiye renkli bir atmosfer yaratacak. Bu fuarın hazırlanmasında emeği geçen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Türkiye Yayıncılar Birliği'ne teşekkür ederim. Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge halkına fuarımızın hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

- İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi’ne büyük ödül

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı, Afyonlu iş insanı İbrahim Alimoğlu’nun adıyla 30 Eylül 2013 tarihinden bu yana Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında hizmet veren İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü’ne layık görüldü. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde İbrahim Alimoğlu’na ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

- Lezzet ve geleneklerin buluşma noktası

İstanbul Anadolu Yakası’nda Suadiye ve Erenköy’deki Vertical İstanbul şubeleriyle hizmet veren Ken Sushi & More, paylaşımlı tabakların da bulunduğu menüsüyle konuklarına Asya mutfağına özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Yeme içme sektöründe 12 marka ve 50’nin üzerinde restoran ile faaliyet gösteren Akkomarka bünyesindeki Ken Sushi & More’da başlangıçlar arasında klasik Edamamenin farklı versiyonları ve Pinku Gyoza deneyimlenebiliyor. Ana yemeklerde dana ve tavuk etinden spesiyaller, zengin noodle ve pilav buluşuyor. Restoranda özellikle kızarmış ördeğin denenmesi öneriliyor.