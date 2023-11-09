Balıkesir’de etil alkol fabrikası kuracak, dışa bağımlılığı bitirecek

Eyüp Sabri Tuncer, Cumhuriyetimizle yaşıt markalardan… Markanın hikayesi İnegöl’den Ankara’ya göç eden Eyüp Sabri Tuncer’in Samanpazarı’nda ilk dükkanını 1923 yılında açmasıyla başlamış. Tuncer, bir süre sonra bu dükkânı Anafartalar Caddesi’ndeki bugün hâlâ açık olan yerine taşımış. Eyüp Sabri Tuncer’in işlerini devralan ikinci nesil temsilcisi Sabahattin Tuncer, yurt dışı ile yaptığı yazışmalar ve araştırmalar sonucunda ilk yerli esansı üretip ilk yerli kolonyayı piyasaya sunmuş. Bugün şirketin başında üçüncü kuşağın temsilcisi Hasan Engin Tuncer var. Tuncer’in kızı Pelin Tuncer de Pazarlama Direktörü olarak aile işlerine dahil olmuş…

Eyüp Sabri Tuncer’in ürün gamında kolonya, sabun, losyon, diş macunu gibi 650’nin üzerinde ürün var. Başını Rusya, ABD ve Avrupa’nın çektiği 74 ülkeye ihracat yapıyor. Şirket şimdi Türkiye’nin alkol ithalatını azaltacak bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Hasan Engin Tuncer, Balıkesir’de 100 dönüm arazi aldıklarını ve bunun 40 dönümlük bölümüne kuracağı fabrikada etil alkol üretecek.

“Bizim kuşaklar boyunca süren bir marka değerimiz, vizyonumuz, bize aileden öğretilenler ve tecrübelerimiz var. İlk mağaza açıldığında müşteri bulabilmek için dedem Eyüp Sabri Tuncer, katalog hazırlarmış. Savaştan çıkılan bir dönemde böyle bir kataloğun hazırlanması, dede Tuncer›in ne kadar vizyoner bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. 100 yıldır kullanıcılarımıza güven inşa etmeye devam ediyoruz” diyen Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yeni yatırımla Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak için önemli bir adım atacaklarını vurguladı.

“Yabancılar şimdiden alım için görüşmelere başladı”

Türkiye’nin yıllık 220 milyon litre alkol ithalatı olduğunu söyleyen Hasan Engin Tuncer, kendileriyle birlikte üç şirketin daha bu alanda yatırım yaptığını, bu yatırımlar bittiğinde Türkiye’nin Ithalat yapmasına gerek kalmayacağını vurguladı. Tuncer, “Bütün bu yatırımlar 220 milyon dolarlık bir ithalatın yapılmaması anlamına gelecek. Biz fabrika için 42,5 milyon euroluk bir yatırım yapacağız. Araziyi çok yakında teslim alacağız. Yatırımın yüzde 25’ini özkaynaklarımızdan karşılayacağız. Kalan bölümü için yerli bankalardan kredi kullanmayı planlıyoruz. Merkez Bankası’nın yatırımlarla ilgili açıklamalarını bekliyoruz” dedi.

Fabrikanın devreye girmesiyle kendi ihtiyaçları olan alkolde yurt dışına bağımlılıktan kurtulacaklarını sözlerine ekleyen Tuncer, “Pandemi döneminde Türkiye’nin alkol üretiminin ne kadar yetersiz olduğunu gördük. O dönemde iki ayrı tankerle 50’şer milyon litre alkol gelmese büyük kriz yaşanırdı. Bu gelişmelerin ardından alkol üretimine yatırım yapmaya karar verdik. Balıkesir’de kuracağımız fabrikanın kapasitesi 45 milyon litre olacak. Bunun yüzde 15’I bize lazım olacak. Kalan kısmını yurt içi ve yurt dışına satacağız. Şimdiden dünyanın en büyük alıcıları alım için bizimle görüşmeye başladı” diye konuştu.

HEDEF İHRACATIN CİRODAKİ PAYINI YÜZDE 50’YE ÇIKARMAK

Hasan Engin Tuncer, beş yıl önce başladıkları ihracatı geliştirmek için çalıştıklarını anlattı. Tuncer, şöyle devam etti:

“ Ülkemizde üretilen ilk yerli kolonyayı piyasaya sunmuş olan Eyüp Sabri Tuncer; artık ikinci yüzyıla adım atılan bu günlerde insanlara, topluma, çevreye faydalı ürünler yapıyor. Doğal içeriklerle hazırlanan sıvı sabun, diş macunu, el ve vücut losyonu, şampuan, ödüllü saç toniği, duş jelleri ve ev temizlik ürünleri üretiyoruz. Sektörde ilk vegan sertifikasını alan markayız. Şu anda üretimimizin yüzde 20’sini ihraç ediyoruz. Gelecek dönemde ihracatı artırmayı ve dış satımın cirodaki payını yüzde 50’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Kozmetikten kişisel bakıma 650’ye varan ürün çeşidimiz ile 74 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların başında Rusya, ABD, Avrupa ülkeleri geliyor. Çin, Hong Kong, Singapur, Afrika ülkeleri var. Çok güzel bir dağılım var ve tüm bu ülkelere sadece Eyüp Sabri Tuncer adı ile gidiyor, başka marka adı ile satılmıyor.”

Halk arz için çalışmalara başladı

Hasan Engin Tuncer, ileriye dönük hedefl erinden birinin de halka arz olduğunu vurguladı. Bu çerçevede çalışmalara başladıklarını kaydeden Tuncer, sözlerine şöyle devam etti: “Balıkesir’deki arazide alkol tesisi dışında kalan bölümde de ihtiyacımız olan hammaddelerle ilgili ne yapabileceğimize bakıyoruz. Halka arzdan gelecek finansmanla bütün dünyaya satabileceğimiz, dışa bağımlı olduğumuz hangi hammadde varsa onları üretmek için kullanacağız. Alkol dışında esans hammaddesi olan katkı maddeleri var, onları yurt dışına satabiliriz. Türkiye’nin endemik bitkilerinin tohum yağları da olabilir. Halka arzı 2024-2025 gibi düşünüyoruz.” Bir önceki dönem Yüzyıllık Markalar Derneği’nin başkanlığını yürüten Hasan Engin Tuncer, bu ay derneğin Sultanahmet’teki Hafızaevi Müzesi’nde markanın 100 yıllık hikayesinin sergisinin açılacağını söyledi.