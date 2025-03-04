Banka hisselerinde faiz beklentisi satın alınıyor

TÜİK’in şubat ayında açıkladığı aylık enflasyon %2,27 olurken yıllık enflasyon %40’ın altına geriledi. Bu durum, faizdeki düşüş eğilimin süreceği yönündeki beklentiyi güçlendirdi. Bu olasılık bankalarda hareketlenmeye yol açtı.

TÜİK’in enflasyon verisini açıklamasının ardından piyasalarda hareketlilik arttı. Yıllık enflasyon yüzde 39,05’e geriledi. Bu da TCMB’nin faiz politikasında düşüş eğiliminin devam edeceği beklentisini güçlendirirken, yatırımcıların rotası banka hisselerinde yoğunlaştı.

BIST 100 Endeksi’nde 10 bin psikolojik sınır

Banka hisselerine gelen alımlarla birlikte BIST 100 Endeksi 10 bin puanın üzerine çıktı. Ancak kâr satışları ile tekrar 10 binin altına kaydı. Endekste 10 bin psikolojik sınır seviyesi. Öte yandan bankalar yılbaşından bu yana hareketli seyrini sürdürüyor. Akbank %14,11, İş Bankası %20,53 ve Vakıfbank %18,10 oranındaki artış ile yılbaşından bu yana güçlü performans sergileyerek endeksi destekledi. Garanti Bankası ise son bir yılda %134,82 kazanç sağlayarak en yüksek getiriyi sunan banka oldu. Banka hisseleri zirveye oynuyor Son verilere göre Akbank, dip seviyesine göre %103,21 yükselerek zirvesine ulaştı. Garanti Bankası %147,84, Halkbank ise %59,75 oranında değer kazandı. Ancak bazı hisseler yıllık zirve seviyelerinin altında bulunuyor. İş Bankası zirvesine göre %8,16, Yapı Kredi ise %19,41 aşağıda işlem görüyor.

Banka Endeks Fonları hareketli

Banka hisselerine alımlar gelmesi ile birlikte Banka Endeks fonları da talep gördü. Yatırımcıların fon tercihlerinde endeks fonlarına ağırlık vermeleri bu fonlara ilgiyi canlı tutuyor. İş Portföy BIST Banka End. His.Sn. (TL) Fonu, Ak Portföy BIST Banka End. His. Senedi Fonu, TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu haftalık bazda yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Gelinen aşamada yıllık enflasyonun %39,05’e gerilemesi Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor. Bu da doğrudan etkilenecek olan bankalara olan ilgiyi artırırken hisselerde yükselişe yol açtı.

ZEYNEP’E SOR

DÖNEN VARLIKLAR MI? DURAN VARLIKLAR MI?

Dönen varlıklar; yüksek likidite, finansal esneklik, hızlı dönüşüm, risk azaltma. Düşük kârlılık, enflasyon ve stok riski, düşük stratejik değer.

Duran varlıklar; uzun vadeli büyüme, yüksek kârlılık, değer artışı, rekabet avantajı. Düşük likidite, yüksek yatırım maliyeti, bakım gideri, uyum zorluğu.

İştirakinin devam eden davası halka açılmasına engel oldu. Davadan sonra tekrar başvurabilir

CVK Maden’in iştirakinin halka arzına SPK neden izin vermedi? / Fikret Uçar

Fikret, bir şirketin halka açılması, yatırımcılardan fon toplaması anlamına gelir. Bunun için de şirketin finansal yapısının sağlam olması ve SPK’nın istediği şartları gerçekleştirmesi gerekir. Bu çerçevede mevcut devam eden davalar, finansal belirsizlikler veya yönetimsel riskler, halka arz sürecinin ertelenmesine veya reddedilmesine neden olabilmekte. CVK Maden’in %96,21 oranında bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka arz başvurusu da bu çerçevede SPK tarafından reddedildi. İlerleyen süreçte davanın sonuçlanması ve şirkete yönelik belirsizliğin kalkması halinde tekrar halka arz için başvurma imkanı olacaktır.

Elde ettiği kârın az bir kısmını ortaklara temettü olarak veriyor. Kalan çoğunluğu ise tutuyor

Selçuk Ecza Deposu’nun dağıtacağı temettü sizce de komik seviyede değil mi? / Ayhan Yiğit

Ayhan, temettü bir şirketin kârını nasıl yönettiği ve ne kadarını ortaklarıyla paylaştığı konusunda önemli bir göstergedir. Selçuk Ecza Deposu, geçtiğimiz yıl gelirini düşürürken dönem sonunda 2,05 milyar TL net kâr elde etti. Firma, kârın 214,9 milyon TL gibi sınırlı kısmını temettü olarak verecek. Bu da kârın yalnızca %10,43’üne denk geliyor. Şirket, geçmiş yıllarda değişen oranlarda temettü öderken bu yıl en düşük dağıtım oranlarından birini gerçekleştirecek. Dağıtılacak tutar hisse başına net 34 kuruşa denk geliyor. Kârı bünyede tutmayı tercih ettiği anlaşılıyor. Birikmiş geçmiş yıl kâr toplamı ise 6,96 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

YATIRIM FONLARI

Agesa Emeklilik’in GEV Fonu, altın bazlı emeklilik stratejisiyle 1 milyonu geçen yatırımcısı var

Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (GEV), altına dayalı uzun vadeli büyüme imkanı sunuyor. Stratejisi, %67,84 oranında kıymetli maden kamu kira sertifikalarına ve %30,45 oranında doğrudan kıymetli madenlere yatırım yapmak. Bu şekilde altın fiyatlarındaki değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlıyor. Toplam büyüklüğü 87 milyar TL seviyesine ulaşırken, yatırımcı sayısı 1 milyon 43 bin seviyesinde. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen fon, yılbaşından bu yana %14,77, son bir yılda da %77,46 oranında getiri sağladı. GEV, altına dayalı enstrümanlarla yatırım yaparak faizsiz getiri sağlamak isteyen yatırımcılar için önemli bir alternatif sağlıyor. Pazar payı %25,92 ile güçlü bir konumda bulunan fon, yüksek doluluk oranına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

TAHVİL

Kent Finans Faktoring, TLREF+%2,50 faizden bono ihraç etti

Kent Finans Faktoring, 28.02.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%2,50 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 29.08.2025 olacak.

TLREF+%2,50 YILLIK FAİZ

28 Şubat tarihli TLREF %44,64 seviyesinde bulunuyor. Kent Finans Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %2,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFKNTF82526 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RAINBOW POLİKARBONAT

Yatırımlarını genişletiyor. Kayseri’deki GES üretime başladı. Yozgat’ta da santral alıyor

Rainbow Polikarbonat, enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla GES yatırımlarına devam ettiğini ve Kayseri’nin Felahiye ilçesinde kurulan 2.725 kWe gücündeki arazi tipi GES projesinin tamamlanarak üretime başladığını duyurdu. Şirketin Kayseri Hacılar’daki ikinci GES projesi ise kabul aşamasına geldi. Şirket, ihtiyacının kalan kısmını ise Yozgat Yerköy’deki arazi GES santralinin arazisini alarak gidermek istiyor. Güneş enerjisi yatırımları, sanayi kuruluşlarının hem enerji maliyetlerini düşürmesine hem de karbon salımını azaltarak sürdürülebilir üretime geçiş yapmasına olanak sağlıyor. Rainbow’un hem Kayseri’de hem de Yozgat’ta gerçekleştirdiği yatırımlar, şirketin enerji verimliliğini artırmasına ve uzun vadede üretim maliyetlerini düşürmesine yardımcı olacak.

KOZA ALTIN

Çukuralan maden sahasında kırma eleme tesisi için ÇED onayı aldı. Maliyetlerini düşürüyor

Koza Altın, Çukuralan Altın Madeni Kırma-Eleme Tesisi Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “ÇED Olumlu” kararı aldığını duyurdu. Onay ile projenin çevresel etkiler açısından uygun bulunduğu tespit edilmiş oldu Yeni tesis, mevcut üretim faaliyetlerine bağlı olarak, madende çıkan pasa malzemenin işlenmesini sağlayacak bir kırma eleme sürecini içerecek. Madencilik sektöründe geri dönüşüm hem çevresel sürdürülebilirlik hem de operasyonel verimlilik açısından giderek daha fazla önem kazanıyor. Koza Altın’ın bu yatırımı, daha önce dışarıdan temin edilen agrega ve mıcır malzemesinin, işletme içi kaynaklarla karşılanmasını sağlayacak. Böylece nakliye, depolama ve yükleme maliyetlerini azaltırken, atık malzemeleri yeniden kullanabilecek.

MERCAN KİMYA

Sakarya Hendek’teki fabrika binasını sattı. Elde ettiği gelirle nakit durumunu güçlendirecek

Mercan Kimya’nın %100 bağlı ortaklığı Dermokim Kimya, yatırım amaçlı gayrimenkullerinden biri olan Sakarya Hendek’teki fabrikasını 50 milyon TL bedelle sattığını duyurdu. 10.000 metrekare büyüklüğündeki arsa ve üzerindeki fabrika binası, mevcut kiracısına devredildi. Elde edilen satış gelirinin, şirketin nakit kaynaklarını güçlendirmek ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere değerlendirileceği belirtildi. Sanayi işletmeleri için yatırım amaçlı gayrimenkul satışları, sermaye yapısını güçlendirmek ve operasyonel verimliliği artırmak açısından önemli bir seçenek olarak değerlendirilebiliyor. Firma, son paylaştığı dokuz aylık mali tablolarında satışlarını %22 geriletirken dönem sonunda 145,7 milyon TL zarar açıkladı. Kâra dönebilmesi önemli.