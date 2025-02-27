Banka sektöründe kârlılık yüzde 18 oranında geriledi

Bankaların toplam net kârı 62,7 milyar TL azaldı. Özel bankaların kârı zayıflarken, kamu bankaları daha güçlü durdu. Net faiz marjındaki daralma, kredi büyümesindeki yavaşlama sektörü olumsuz etkileyen faktörlerin başında geldi.

Bankacılık sektörü genelinde toplam net kâr, 2023 yılında 343,4 milyar TL iken 2024’te 280,7 milyar TL’ye gerileyerek %18,27 düşüş yaşadı. Büyük ölçekli bankalardaki kayıplar dikkat çekerken, bazı kamu bankaları kârlılıklarını artırmayı başardı. Sektörde kârlılık üzerinde baskılayıcı olan unsurların başında net faiz marjındaki daralma, kredi büyümesindeki yavaşlama, takipteki kredilerde gözlenen artış ve operasyonel maliyetlerin etkili olduğu gözlendi.

Büyük bankaların kârları geriledi

Bankacılık sektörünün önemli aktörleri geçtiğimiz yıl kârlarında ciddi oranlarda düşüş yaşadı. Yapı Kredi Bankası %57,33 ile en yüksek düşüşü kaydetti. Onu İş Bankası %37,01 ile takip etti. Ardından gelen Akbank da %36,27 kâr kaybı yaşayarak en fazla gerileyen bankalar oldu. Kârını düşürenler kadar zarar eden de oldu. ICBC Turkey Bank 2023 yılında kâr açıklarken 2024’te zarara geçti.

Kamu bankalarının kârı arttı

Kamu bankalarından en yüksek kâr artışı %61,21 ile VakıfBank gerçekleştirirken Halkbank %49,38 oranında kârını büyüttü. TSKB ise %43,93 oranında kâr artışı sağlayan bir diğer banka oldu. Faiz politikaları, kredi büyümesi ve ekonomik dengeler, sektörün önümüzdeki dönemdeki performansını belirleyecek. Bankalar arasındaki farklılaşma, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Kurum analistleri ise Şekerbank, TSKB, Yapı ve Kredi Bankası için yüzde 50’nin üzerinde getiri öngörüyor. Halkbank ve Vakıfbank hisselerinde pozitif getiri beklenmekle birlikte getiri oranının yüzde 30’un altında olması öngörülüyor. Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası için yıllık getiri beklentileri yüzde 30 ile 40 arasında değişiyor

ZEYNEP’E SOR

TOPLAM VARLIK GETİRİSİ Mİ, TOPLAM SERMAYE GETİRİSİ Mİ?

Toplam varlık getirisi; genel kârlılık, operasyonel verimlilik, kıyaslanabilirlik. Büyüme potansiyelini görmeme, borca göre değişen kârlılık.

Toplam sermaye getirisi; büyümeye odaklanma, karlılığı yansıtma, özsermayeyi ölçme. Borca duyarlılık, yüksek oynaklı,yanıltıcı olma riski.

Ilgın’da GES yatırımına gidiyor. 2025 yılı içinde devreye alacak. Enerji bağımsızlığı için önemli

Bera Holding’in bu yıl içinde kurmayı düşündüğü GES yatırımı hakkında bilgi alabilir miyim? / Nuray Akpınar

Nuray, GES yatırımları, sürdürülebilir enerji kullanımını artırarak karbon emisyonlarını azaltılmasına ve uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmesine katkı açısından önemlidir. Bera Holding, %100 bağlı ortaklığı Koveka Tekstil aracılığıyla, Konya Ilgın’da 4000 kW gücünde bir GES yatırımı gerçekleştirecek. Proje için gerekli izinlerin tamamlanarak 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanıyor. Yatırım, Bera Holding’in enerji bağımsızlığını güçlendirmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Halihazırda farklı sektörlerde 25 şirkette payı olan holding, üçü dışındaki 22 şirkette hakim konumda bulunuyor

Yolcu sayısında artış sürüyor. Kapasite kullanımı verimli. Gelişmeler kârı destekler nitelikte

Hava yolu yolcu sayılarında artış sürdüğüne göre Pegasus’un kârı da artmaya devam eder mi? / Emir Ballı

Emir, yolcu sayılarındaki artış, gelir ve kârlılığı doğrudan etkileyen göstergelerden biridir. Özellikle doluluk oranlarının yüksek seyretmesi ve uçuş başına düşen yolcu sayısındaki artış, şirketlerin birim maliyetlerini düşürerek kârlılığa katkı sağlar. Pegasus’un Ocak 2025 yolcu verileri, toplam yolcu sayısında %20’lik bir artışı işaret ediyor. Doluluk oranında da hafif yükseliş şirketin kapasite kullanımını verimli yönettiğini gösteriyor. Şirketin son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında hem gelir hem de kârlılıkta atış söz konusu. Yolcu istatistiklerindeki ivmenin sürmesi şirketin gelir ve kârlılığını destekleyecek.

YATIRIM FONLARI

Agesa Hayat ve Emeklilik AVR Fonu ile teknoloji sektörüne odaklanarak kazandırıyor

Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AVR), yatırımcılarına küresel teknoloji sektörüne doğrudan erişim sağlıyor. 9,78 milyar TL büyüklüğü olan AVR, %90,61 oranında yabancı hisselere yatırım yaparak teknolojinin büyüme potansiyelinden faydalanmayı hedefliyor. Risk değeri ise 6 olan fon, dalgalanmalara açık olsa da uzun vadede büyümeyi amaçlıyor. Son beş yılda %712,99’luk getiri sağlayan AVR, yılbaşından bu yana da %13,07 ile güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi. Teknoloji sektörünün konjonktürel olarak yüksek potansiyel taşıması, fonu uzun vadeli yatırımcılar için cazip hâle getiriyor. Yüksek doluluk oranı (%33,63) ve güçlü pazar payı (%5,57), yatırımcı ilgisinin olduğunu gösteriyor. Büyüme odaklı emeklilik yatırım fonu özelliğiyle dikkat çekiyor.

TAHVİL

Dardanel, %64,92 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, nitelikli yatırımcılara 25 Şubat 2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 60.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51, bileşik faizi ise %64,92’ye denk geliyor. 112 gün vadeli bono, 1 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %3,91 olacak. Bononun vadesi ise 17 Haziran 2025.

%51 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 25 Şubat 2025 tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 44,71 seviyesinde bulunuyor. Dardanel’in çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 6,29 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFDRDL62534 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ

İstinye Park AVM için kurduğu arazi tipi GES tamamlandı. Santral enerji üretimine başladı

Naturel Yenilenebilir Enerji, İstanbul İstinye Park AVM’nin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa ettiği arazi tipi güneş enerjisi santralinin kurulumunu tamamladığını ve santralin TEDAŞ kabul işlemlerinin ardından enerji üretimine başladığını duyurdu. Şirket, 4,58 milyon dolar karşılığında söz konusu projeyi hayata geçirdi. Bedel yıllık gelirinin %6,66’sına denk geliyor. Güneş enerjisi santralleri, büyük ölçekli işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmeleri ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları açısından önemli bir alternatif olmakta. Naturel Enerji de bu alanda faaliyet göstererek gelirini büyütme yönlü faaliyet yürütüyor. Şirket, 2024 dokuz aylık mali dönemde gelirini %22 artırarak 1,7 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonunda da 570,5 milyon TL net kâr elde etti.

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütme kararı aldı. Elektrik maliyetini düşürecek

Gülermak Ağır Sanayi, yenilenebilir enerji hedefi çerçevesinde güneş enerjisi yatırımlarını genişletme kararı aldı. Şirket, daha önce 52 MW kurulu güce sahip GES lisans ve proje haklarını satın alırken, kapasiteyi 300 MW’a kadar çıkarmaya karar verdi. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, enerji maliyetini düşürürken sürdürülebilirlik kriterlerine de uyum imkanı veriyor. Gülermak’ın kapasite artışı kararı, şirketin uzun vadeli büyüme hedefli açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Geçtiğimiz ocak ayında 125 TL’den halka arz olan şirket, 17 Ocak günü borsada ilk açılışını 137,50 TL’den gerçekleştirdi. Şubat ayının ilk haftası en yüksek 158,60 TL’ye kadar çıksa da ardından gelen satışlarla geriledi. Şimdilerde de ilk açılış fiyatının altında bulunuyor.

BEYAZ FİLO

Edremit Körfezi’nde satın aldığı arsada Stellantis markaları için yeni plaza yatırımına gidiyor

Beyaz Filo, Edremit Körfezi’nde yeni bir otomobil satış ve servis plazası yatırımına gidiyor. Burada Stellantis’in yetkilisi olduğu markaların tek bayisi olacak. Şirket açıklamasında, bu bölgedeki otomotiv talebini karşılamak amacıyla Peugeot, Opel ve Citroen markalarının satış ve servis hizmetlerini sunmayı planladığını belirtti. Plazanın inşası için, Stellantis Türkiye ile bir niyet mektubu imzalandı. Gerekli şartların sağlanması halinde de yetkili bayilik sözleşmeleri tamamlanacak. Otomotiv sektörü, özellikle elektrikli ve hibrit araçlara geçiş sürecinde önemli bir dönüşüm geçiriyor. Beyaz Filo’nun yeni plazası da elektrikli araç altyapısı, DC şarj istasyonları ve GES yatırımıyla kendi enerjisini üreten sürdürülebilir bir konseptte projelendirilecek.