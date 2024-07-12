Bankalar borsa gözdesi enerjiler de güçleniyor

Borsada seçici hisse hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Bankalar güçlü seyrini korurken enerji hisseleri ilgi görüyor. BIST 100 Endeksi 11.000’in üzerinde yeni hedefler deneyebilir.

Borsada seçici hisse alımları ile endeks 11.000 sınırını zorladı. Özellikle banka ve enerji hisselerine gelen alımların dikkat çektiği görülüyor. Bankalara güçlü ilgi yaşandı Borsa İstanbul’da banka hisseleri, 11 Temmuz’da güçlü performanslar gösterdi. Yapı Kredi hisseleri gün içerisinde, %3,49’luk artışla 31,46 TL’ye ulaşırken, yıllık bazda %141,01 oranında artış kaydetti.

Akbank hisseleri de %3,05 gün içi performans gösterirken 65,95 TL seviyesine çıktı ve yıllık performansını %214,53’e taşıdı.

Garanti Bankası ise %3,00’lik gün içi artışla 127,00 TL’ye yükselirken, yıllık bazda %278,54 oranında yüksek bir artış sergiledi.

Bu veriler, bankacılık sektörünün borsada güçlü bir ivme yakaladığını ve yatırımcıların bu sektörde beklentilerinin sürdüğünü gösteriyor. Enerji sektöründeki hisseler de benzer şekilde pozitif performans gösterdi.

Alfa Solar Enerji hisseleri, %10’luk günlük artışla 74,80 TL’ye yükselerek dikkat çekti. CWE Enerji hisseleri de %4,12’lik günlük artışla 204,80 TL seviyesine ulaştı ve bu sektördeki diğer hisselerle birlikte yukarı yönlü bir hareket sergiledi.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● İzmir Fırça (#IZFAS): 13 gündür yükselişte. Bir ayda %22,02 ve yıllık %245 arttı. ● T.S.K.B. (#TSKB ): 8 gündür yükseliyor. Bir yılda %143 yükseldi. ● Anadolu Grubu H. (#AGHOL): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %33,92 yükseldi. ● Albaraka Türk (#ALBRK): 8 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 100 yükseldi. ● Oyak Çimento (#OYAKC): 8 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 42 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 6 gündür düşüyor. Son bir ayda %4,79 geriledi. ● Euro Kapital Yat. Ort. (#EUKYO): 6 gündür düşüyor. Son bir ayda %6,02 geriledi. ● Rodrigo Tekstil (#RODRG): 5 gündür düşüyor. Son bir ayda %9,56 geriledi. ● Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK): 4 gündür düşüyor. Son bir ayda %51,86 geriledi. ● Eminiş Ambalaj (#EMNIS): 4 gündür düşüyor. Son bir ayda %32,50 geriledi.

NE OLDU?

● ABD’de Haziran’da tüketici fiyatları aylık -%0,1 (Beklenti %0,1, Önceki %0,0) ● Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 589 milyon dolar azaldı. ● KKM ve katılma hesapları 2 trilyon TL’nin altına geldi. ● UBS: Türkiye’deki milyoner sayısı yüzde 43 artacak. ● Altın ithalatı geriledi, gümüş ithalatı 12 yılın en düşük seviyesine indi.

NE OLACAK?

● Cari Denge verileri açıklanacak. ● Çin İhracat verileri duyurulacak. ABD ÜFE verileri açıklanacak. ● Japonya Sanayi Üretimi verileri gelecek, Almanya Toptan Eşya Fiyatları açıklanacak. ● Hindistan Tüketici Enfl asyonu verileri duyurulacak. ● Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ve Arjantin enfl asyon verileri açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

YABANCI YATIRIMCI MI, YERLİ YATIRIMCI MI?

Yabancı Yatırımcı; sermaye girişi, likidite ve hacim artışı, dış kaynak, bilgi ve teknoloji girişi. Volatilite, döviz riski, ekonomik bağımlılık, politik ve ekonomik riskler.

Yerli Yatırımcı; yerel bilgi, döviz riskinin olmaması, piyasa istikrarı, ekonomiye destek. Çeşitlendirme eksikliği, likidite sınırlaması, durgunluk riski.

İlk çeyrekte hem gelirini hem de kârını artırdı. Ortak satışı var. 90 TL’nin üzerinde kalmalı

Borsanın yükseldiği bir yerde Astor’un bir yıldır düşmesini nasıl görüyorsunuz? Hisse daha düşer mi?/Fatih Genç

Fatih, yaklaşık 1,5 yıldır borsada işlem gören Astor Enerji, borsaya geldikten sona oldukça hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. Hisseye yönelik güçlü ilgi, fiyat performansının yüksek seviyede gerçekleşmesine olanak tanıdı. Yaşanan çıkışın hazmedilmesi ise belli bir süreyi alabiliyor. Astor’un yaşadığı da bundan farklı değil. Hisse, Eylül 2023’te test ettiği zirvenin ardından gelen satışlarla birlikte geriledi. Geçen süre içinde arada tepki çıkışları olsa da mevcut seviyelerde yatırımcıların yeni maliyetler oluşturduğu gözleniyor. Yönünü yukarı çevirmesi için alıcıların güçlenmesi gerekiyor. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişmeler ise ortak satışları. Geçtiğimiz martta büyük ortak Astor Holding, %2,99 payını hisse başına 96,26 TL’den yurt dışında kurumsal bir yatırımcıya satmıştı. Haziran ayında da diğer büyük ortak Feridun Geçgel, %3,71 payını hisse başına 94,45 TL’den borsada sattı. Hissenin 90 TL’nin üzerinde tutunması yukarı yönelimini destekleyen bir durum. Şirketin son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında satış ve kârını büyütmesini ise olumlu değerlendirmeli. Mevcut performansını yıl sonunda da sürdürmesi yatırımcı talebini destekleyecektir.

İlk çeyrekte gelirdeki büyüme zayıf kaldı. Faaliyetlerinden ötürü zararda. Fiyatı ise dalgalı

Petkim, bir türlü istediğim şekilde yükselmedi. Birçok kağıt tavan tavan giderken bu kağıdın ağır kalmasının sebebini öğrenebilir miyim?/Gültekin Ünlü

Gültekin, yatırımcılar aldığı hisselerin kısa sürede yüksek getiri sağlamasını ister. Arzu edilen bu olsa da gerçekleşmeler her zaman istenilen şekilde hayat bulmuyor. Gerçekleştiğinde de gecikmeli olması bir diğer ihtimal. Neticede borsadaki fiyat dalgalanmalarına yatırımcıların müdahale etme ve yön verme imkanı bulunmuyor. Bununla birlikte istenen yönde gerçekleşme olasılığını artırmak mümkün. Bunun yollarından biri de büyüyen firmaları tespit edebilmekten geçiyor. Petkim, geçen yıl gelirini düşürse de önceki iki yılda artan bir geliri söz konusu. Şirket, açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolardaysa gelirini %1 artırabildi. Ancak maliyetlerinin gelirlerinden fazla olması faaliyetlerinden ötürü zarar etmesine yol açtı. Bununla birlikte dönem sonunda 870,5 milyon TL net kâr açıkladı. Net Parasal Pozisyon kaleminden elde ettiği kazanç bu kârda belirleyici oldu. Hissenin fiyatı ise yıl başından bu yana artmış olsa da Ekim 2023’ten bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Mevcut fiyat seviyesi ise şubat ayındaki zirvesi 26 TL’nin gerisinde duruyor. Nisan ayından bu yana yaşanan çıkışın devamı için alıcı ilgisinindevam etmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

Risk değeri 4 olan fonlarında kazançlar

Orta risk düzeyinde güçlü getiriler oluştu

Risk değeri 4 olan yatırım fonları, orta seviyede risk alarak iyi getiriler elde edebilme potansiyeli sunuyor. Yılbaşından bu yana risk değeri 4 olan fonlar içerisinde en yüksek getiriye sahip olan fon, %39,57 ile İş Portföy Tema Değişken Fon (TMC) oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte orta risk düzeyinde getiriler

Risk değeri 4 olan emeklilik fonları

Emeklilik fonları, uzun vadede tasarrufl arını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Orta risk düzeyine sahip olan risk değeri 4 emeklilik fonları, dengeli bir getiri ve riski arayan yatırımcılara hitap ediyor. Orta risk düzeyinde yılbaşından bu yana en yüksek getiriye sahip olan fon, %23,72 ile Anadolu Hayat Em. Dengeli Değişken EYF (AH9) oldu. Bu fonun yıllık getirisi ise yüzde 118,24 oldu. AH9 Fonu aynı zamanda Portföy değeri açısından en büyük fon. Portföy değeri ise 10 milyar 894 milyon TL.Son 1 yılda en yüksek getiri sağlayan fon ise %120,78 ile QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Em. Den. Değ. Grup EYF (CGE) oldu.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin seyri

Dolar kuru 32,74 ve Euro kuru 35,50 seviyesinde bulunuyor. Dolar Endeksi ise 104,28 seviyesinde. Dolar/TL için TİM Başkanı Mustafa Gültepe şu an en az 37 seviyesinde olması gerektiğini söylüyor. İhracatçıların son çeyrekte kurlarda artış beklentisi artacaktır. Dolar/TL bir süre daha zayıf ve yatay seyrini sürdürebilir.

TAHVİL

TEB Finansman, %58,74 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

TEB Finansman, 09.07.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,74’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 183 gün vadeli olup ödeme tarihi 09.01.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,07 olacak.

Diğer taraftan 9 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,35 seviyesinde bulunuyor. TEB Finansman’ın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 0,35 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTBTF12511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

Unvanını açıklamadığı bankayla anlaşmaya vardı. Şubelerde biyometrik yüz tanıma sistemi kuracak

Mia Teknoloji, ünvanını açıklamadığı ve Türkiye›nin en büyük finansal kuruluşlarından biri olarak tanımladığı bir firma ile anlaşmaya vardığını duyurdu. «Biyometrik Yüz Tanıma Sistemi” ile ilgili olan sözleşmede projenin ikinci fazı için tatrlar anlaştı. Operasyon birimlerinde kullanılacak projeyle ilgili tarafl ar KDV dahil 566.400 dolar ve 1.657.560 TL’ye anlaşmaya vardı. Biyometrik yüz tanıma sistemi, güvenlik ve operasyonel verimlilik açısından önemli faydalar sağlaması ve bankanın daha güvenli faaliyet yürütmesini sağlayacak. Mia Teknoloji, son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %184 artırırken dönem sonu net kâr büyümesi de %751 oldu.

TÜRKİYE SİGORTA

Prim üretiminde artış hızı yüksek. Bu durum kârlı yapının güçlü büyümesini destekleyecek

Türkiye Sigorta’nın 2024 haziran sonu itibariyle toplam brüt prim üretimi, bağımsız denetimden geçmemiş rakamlarla 50,4 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 24,4 milyar TL brüt prim üretiminde bulunmuştu. Bu performans, %107 oranında bir artışa denk geliyor. Geride kalan iki yılda gelirlerini hızlı şekilde artıran firma, son açıkladığı finansal tablolarında da performansını güçlü şekilde koruyor. Açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında, brüt yazılan primler kalemi %131 arttı. Veriler artış ivmesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret ediyor. Firma, ilk çeyrek dönemde kârını ise %569 oranında artırarak 3,5 milyar TL’ye yükseltti. Hisse bir yılda %520 yükseldi.

DÖKTAŞ

Grup şirketleriyle ortak ürün geliştiriyor. Pazarlama çalışmaları sürüyor. Henüz sipariş almadı

Döktaş, grup şirketlerinden Parsan Makina ile birlikte başlattığı “GÜRİŞ Arka Aks Kovanı” projesi kapsamında, ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerine devam ediyor. Ancak, proje kapsamında şu ana kadar seri üretime geçmeyi sağlayacak bir sipariş alınmadı. Şirketin beklentisi yüksek. Öte yandan, Döktaş, elektrikli ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere iş ortaklarıyla geliştirdiği e-aks projesiyle ilgili çalışmaları da sürdürüyor. Çalışmalar, firmanın teknolojik gelişmelere ayak uydurması ve yenilikçi ürünler geliştirme konusundaki kararlılığını göstermesi açısından olumlu. Firma, paylaştığı 2024 ilk çeyrek mali verilerinde ise gelirini %44 artırırken dönem sonunda zarar yazdı.

KOZA ALTIN

ÇED raporu iptal edildi. Danıştay’da temyiz hakkı var. Ancak yeni bir ÇED raporu da olabilir

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Koza Altın’a ait Kaymaz Altın Madeni 3. Maden Atığı Depolama Tesisi ile Kızılağıl Sahası Kapasite Artışı Projesi’ne ilişkin verilen ÇED raporunun yürütmesini mayıs ayında durdurmuştu. Mahkeme esasa ilişkin verdiği karar ile bu defa ÇED raporunu iptal etti. Koza Altın’ın karara karşı Danıştay’da temyiz yoluna gitme hakkı bulunuyor. Henüz mahkemenin verdiği karar kesinleşmese de farklıihtimaller gündeme gelebilir. Yeni bir ÇED raporunun alınması da sayılabilecek ihtimaller arasında yer alıyor. Mevcut durumda iptal kararı, şirketin projeleri üzerinde belirsizliğe yol açmış görünse de söz konusu belirsizliğin uzamasından ziyade çözüm olasılığı daha yüksek ihtimal olarak değerlendirilmeli.

KOCAER ÇELİK

Temmuzda açıkladığı sipariş miktarı, önceki ayın üzerinde. Ama bu hızla geçen yılı aşması zor

Kocaer Çelik, son 35 gün içinde MENA bölgesi başta olmak üzere Amerika, Avrupa ve Türkiye’den toplam 46.314.203 dolar tutarında çelik profil siparişi aldığını duyurdu. Alınan siparişler, ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik olduğu belirtildi. Satış bedeli, güncel kurdan 1,5 milyar TL’nin üzerinde bir tutara denk geliyor. Kocaer Çelik, geçtiğimiz ay da 38,14 milyon dolar tutarında sipariş aldığını duyurmuştu. Yıl başından bu yana açıkladığı sipariş toplamı 189,4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Söz konusu toplam tutar, geçtiğimiz yıl oluşan gelirin %41’ine denk geliyor. Firmanın geçtiğimiz yılın üzerinde bir satış geliri sağlayabilmesi için, aldığı sipariş miktarını artırabilmesi şart.