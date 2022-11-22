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Başörtüsü teklifi için gözler AK Parti’de

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

AK Parti’nin başörtüsü ve ailenin korunması konularındaki anayasa değişikliği teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  geçtiğimiz hafta Anayasa’nın 24. maddesine eklenecek fıkralar ile 41. maddesinin birinci fıkrasında yapılacak değişikliğe ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını ve bu hafta sunulabileceğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise dün yaptığı açıklamada  “İnşallah bugün yarın bir planlama yaparak Meclisin gündemine taşıyacağız” dedi.

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması konusundaki anayasa değişikliği önerisini TBMM Başkanlığı’na sunmadan önce, bu konuda görüşünü almak üzere muhalefet partilerine gitmişti.  

Yapılan görüşmelerde partilere herhangi bir metin sunulmadı, görüşleri alındı. AK Parti daha sonra partilerin yaklaşımı doğrultulunda hazırlanan metinde revizyona gitti. İYİ Parti’nin anayasa değişikliğini 14 Kasım’da yapılan Altılı Masa toplantısına taşıması üzerine konu liderler düzeyinde değerlendirildi. 

Ancak anayasa teklifi Meclis’e sunulmadığı ve teklif metni henüz net olarak ortaya çıkmadığı için destek verilip verilmemesi konusunda net bir karar çıkmadı. Liderlerin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “Temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz “ denildi.   

Temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüldüğüne vurgu yapılan açıklamada “Yarının Türkiye’sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır” İfadelerine yer verildi.

28 Kasım’da yeniden ‘Altılı Masa’nın gündemine gelecek

AK Parti’nin bu hafta anayasa değişiklik teklifini Meclise sunması halinde muhalefetin tutumunun da netleşmesi sürecine girilmiş olacak. 28 Kasım’da yapılacak Altılı Masa toplantısında teklifin Meclise sunulması halinde verilen anayasa değişiklik teklifi yeniden liderler düzeyinde ele alınacak.

AK Parti, 400 oyla kabul edilmesi durumunda referanduma gidilmeyeceğini muhalefete iletti. 360 ile 400 arasındaki bir oy dağılımında ise AK Parti, üçüncü sandığı getirmeyi planlıyor. Altılı Masada 28 Kasım toplantısında konu tüm boyutlarıyla bir kez daha tartışılacak.  

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, dün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Parti Genel Merkezinde düzenlenen İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşmasında “Bu teklif gerçek turnusol işlevi görüyor. Aklıselim her insan doğruda birleşir. Bu düzenlemelerin gerçekten ete kemiğe bürünmüş içeriğiyle Mecliste kabul göreceğini, bu beklenti içerisinde olduğumuzu paylaşmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

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