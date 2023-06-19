Berlusconi’nin hatırlattıkları

Silvio Berlusconi (1936-2023) geçen hafta devlet töreniyle yakıldı. İtalya hükümeti 1 gün yas ilan etti, bayraklar 3 gün yarıya indirildi. 9 yıllık başbakanlık yaptı. 6,8 milyar $’lık servetiyle İtalya’nın 3. büyük zengini. The Guardian onu ‘’Batılı demokrasilerde en fazla güç toplamış kişi’’ olarak tanımlıyor.

Banka memuru olan bir baba ve ev kadını bir anneye sahip bir ailede büyüdü. Sıradan bir hukuk eğitimi var. 1960’larda TV sektörüyle işe başladı, bunu Milan başkanlığı izledi. Bu onun “Paşam!” olarak anılmasını sağladı. Daha 1977’de en yüksek devlet nişanını alması, sistemle ne denli iç içe olduğunu gösteriyordu.

1994’de “Forza İtalia” partisini kurdu, iktidar oldu. İktidarıyla basın imparatorluğunu pekiştirdi, basını “tek ses” yaptı. Forza İtalia Partisi, “bölücü”ydü, çünkü “zengin kuzey”, “yoksul güney” ayırımı yapıyordu. Mussolini için ‘’büyük lider’’ diyerek, onu ilahlaştırdı, faşizmi olağanlaştırdı.

Hep yalan söylemesi, kurumları itibarsızlaştırması, hukuku yok sayması günlük işiydi. Seks skandalarıyla anıldı, ama boşadığı eşine nafakasını ödemedi.

Halkına “mavi boncuk” dağıtmayı bildi, 11 bin Euro yıllık gelire “sıfır vergi” onun eseridir. İtalyan halkını hep “suç ortağı” yapmayı bildi. 2011’de istifaya zorlandığında 1,9 Trilyon € ile İtalya, “borcu en yüksek” AB ülkesiydi. Sonrasında onun hakkında dava üstüne dava açıldı… 2014’de vergi kaçırmaktan 4 yıla mahkum oldu. 76 yaşındaydı, hapishane yerine bir yaşlılar yurdunda yaşlıların altını “temizledi”. “Siyasette her şey yapılır!” diyen “Berlusconismo” onu anlatan iyi bir deyim.

Yaşamında 13 devlet madalyasıyla onurlandırılsa da, taraftarları onu “Sen Tek Lidersin” sloganıyla ansa da, 3 dökümanter ve 6 film onun para ve iktidara tutkusunu, sahtekarlığını, vıcık vıcıklığını, mafya ile iç içeliğini, politik gafl arını ve faşizme hayranlığını fazlasıyla anlatıyor.

GÜNÜN NOTU:

Geçtiğimiz yıl İsrail’den 850 bin insanın batılı ülkelere beyin göçü, totaliter rejimlerle, yenilikçiliğin buluşamayacağını anlatıyor.