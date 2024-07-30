Bilişim sektörü %200 getiri ile öne çıkıyor

Bilişim sektörü hisseleri büyüme potansiyelleri ile yatırımcıların ilgi odağında. Endekste ağırlığı yüksek hisselerin yılbaşından bu yana getirileri ortalama %89, yıllık ortalama getirileri ise yüzde 200 oldu.

Bilişim hisseleri, yıl boyunca yüksek getiri oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mia Teknoloji ve Reeder Teknoloji, %327,21 ve %267,35 gibi yüksek yıllık getirilerle dikkat çekiyor. Sektörün önde gelen şirketleri, BIST Bilişim endeksinde önemli ağırlık oranlarına sahip olup yatırımcılarında odağında yer alıyor.

Yüksek F/K Oranı ile öne çıkıyorlar

Bilişim sektörü hisselerinde fiyat/kazanç oranları yüksek. Bunun nedeni, sektördeki şirketlerin gelecekteki büyüme potansiyellerinin yüksek olması ve yatırımcıların bu büyüme beklentilerini fiyatlara yansıtması. Ayrıca, teknolojik yeniliklerin ve dijital dönüşümün hızla artması, bilişim şirketlerine olan talebi artırarak hisselerin değerini yükseltiyor. Hisselerin F/K oranlarına bakıldığında, Mia Teknoloji 27,83 F/K oranına sahip. Reeder Teknoloji’nin F/K oranı 73,04, Logo Yazılım’ın F/K oranı ise 57,38. Odine Teknoloji 81,51 F/K oranıyla dikkat çekerken, ARD Bilişim Teknolojileri 12,75 F/K oranına ve Karel Elektronik ise 199,92 F/K oranına sahip. Bu yüksek Fiyat/kazanç oranlarına rağmen hisselerin ilgi gördüğü gözleniyor.

Getiriler yüksek

Bilişim hisselerinin yılbaşından bu yana getirileri oldukça yüksek. 2024’ün Mart ayında işlem görmeye başlayan Odine Teknoloji %241,82 getiri ile öne çıkıyor. Öte yandan Mia Teknoloji yılbaşından bu yana %70,78 getiri sağladı. Reeder Teknoloji %74,30, Logo Yazılım %56,11, ARD Bilişim Teknolojileri %48,48 ve Karel Elektronik %45,56 getiri oranlarıyla yatırımcılara kazanç sağladı. Bu nedenle sektör hisseleri yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

Sektör Endeksindeki Ağırlığı

Mia Teknoloji, BIST Bilişim sektör endeksinde %18,58 ağırlık ile en yüksek paya sahip. Reeder Teknoloji %8,50, Logo Yazılım %7,85, Odine Teknoloji %5,34, ARD Bilişim Teknolojileri %5,27 ve Karel Elektronik %5,16 ağırlık oranlarıyla sektörde yer alıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Verusa Holding (#VERUS): 10 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 85 yükseldi. ■ Odine Teknoloji (#ODINE): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %61,14 yükseldi. ■ Batı Çimento (#BTCIM): 8 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 234 yükseldi. ■ Yiğit Akü (#YIGIT): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %40,01 yükseldi. ■ Orge Enerji (#ORGE ): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %17,35 ve Bir yılda yüzde 152 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Kerevitaş Gıda (#KERVT): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,46 geriledi. ■ İş Fin.Kir. (#ISFIN): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,41 geriledi. ■ Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,21 geriledi. ■ Matriks Bilgi Dağıtım (#MTRKS): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,26 geriledi. ■ Galatasaray Sportif (#GSRAY): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,93 geriledi.

NE OLDU?

■ Fitch Fed’den 2 faiz indirimi bekliyor. ■ E-ticaret sektörüne 230 milyon TL para cezası. ■ Sigorta sektörünün prim üretimi yüzde 81 arttı. ■ TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 5,9 milyar dolar azaldığı hesaplandı. ■ Türkiye’nin LPG ithalatı Mayıs’ta %2,69 azaldı.

NE OLACAK?

■ Japonya’nın Haziran ayı işsizlik oranı açıklanacak. ■ Türkiye’nin Temmuz ayı ekonomik güven endeksi yayımlanacak. ■ Türkiye’nin 2023- 2100 yıllarını kapsayan nüfus projeksiyonları açıklanacak. ■ Almanya’nın ikinci çeyrek GSYH verisi açıklanacak. ■ Türkiye’nin Para Politikası Kurulu özet raporu açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

SABİT ORAN MI, DEĞİŞKEN ORAN MI?

Sabit oran; öngörülebilirlik, risk azaltma, fi nansal istikrar, enfl asyon koruması. Fırsat maliyeti, yüksek başlangıç maliyeti, esneklik eksikliği, enfl asyon riski.

Değişken oran; piyasa fırsatları, daha düşük başlangıç maliyeti, enfl asyon koruması, esneklik. Belirsizlik, artan risk, fi nansal istikrarsızlık, hesaplama zorluğu.

İlk çeyrekte satışlarında ivme düştü ve kârı geriledi. Kârın toparlanması ilgiyi canlandırır

Türk Traktör neden düşüyor? Bu kadar güçlü bir hissenin düşmesini olağan görüyor musunuz?/Kadir Yünlü

Kadir, borsada asıl takip etmen gereken şirketlerin gelir ve kârdaki büyümelerini sürdürüp sürdürmedikleridir. Eğer bir şirket istikrarlı şekilde büyüyorsa fiyatı gecikmeli de olsa bu büyümeye ayak uyduracaktır. Öte yandan şirketin büyüme sorunu varsa hisse farklı nedenlerle yükselse de uzun vadede mali yapının baskısı altında kalacak ve yönü aşağıya dönecektir. Türk Traktör, uzun vadede büyüyen şirketlerden biri. Firma, geride kalan üç yılda gelir ve kârını büyüttü. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali dönemde ise gelir artışı %1 ile zayıf seviyede kaldı ve kârı %6 geriledi. Şirket 2. çeyrek mali tablolarını 31 Temmuz günü açıklayacak. İkinci çeyrekte satış ve kârlılığını toparlaması hisseye yönelik ilginin de güçlenmesine olanak tanıyacaktır. Ancak toparlanmanın uzaması bir süre daha ilginin zayıf kalmasın yol açabilir. Bununla birlikte uzun vadede büyümesini sürdürdüğünü unutmamalı. Bunun manası uzun vadeli hedefl er için mevcut seviyelerin pozisyon için zaman tanımasıdır. Öte yandan Rekabet Kurulu’nun devam etmekte olan soruşturmanın sonuçlanması ve idari para cezası uygulamasına yer olmadığına karar vermesi olumlu gelişme olarak not edilmeli.

Gelir ve kârın birlikte artması önemli. Veriler ise karmaşık geliyor. Büyüme takip edilmeli

Eczacıbaşı İlaç için hedef fiyat nedir? Yükselişi devam eder mi?/İhsan Şener

İhsan, aracı kurumların açıklanan mali tablolara bağlı olarak hedef fiyat önermeleri olabilmekte. Ancak bu hedef fiyatlara yoğunlaşmak yerine şirketin yönelimine odaklanman daha doğru olur. Sonuçta hedef fiyatlar, açıklanan bilançolara göre değişkenlik gösterir. Öte yandan şirketin yönelimini tespit edebildiğin taktirde hedefini de netleştirmen mümkün olacaktır. Bu noktada şirketin büyümesini takip etmen doğru olandır. Eczacıbaşı İlaç, önceki yıllarda düzenli artırmakla birlikte geçtiğimiz yıl kârını düşürdü. 2024’ün ilk çeyreğindeyse bu defa gelir azalırken kâr toparlandı. Şirketten gelen karmaşık veriler hissenin fiyatını ister istemez etkiliyor. Ekim 2023’ten bu yana alıcı ilgisi sınırlı kalırken hissenin fiyatı yatayda bir hareket izledi. Bununla birlikte şirketin uzun vadede güçlü yapısını zedeleyecek bir gelişme bulunmuyor. Bunu olumlu bir veri olarak not etmek gerekir. Düzenli kâr payı ödeyen firmalardan olan Eczacıbaşı İlaç, son olarak geçtiğimiz haziran ayında hisse başına brüt 1,18 TL kâr payı ödemesinde bulundu. Nisan ayında ise Eczacıbaşı Monrol’deki %7,5 payını 87,5 milyon TL’ye sattı. Elde edeceği gelir 2. çeyrek mali verilerini güçlendirecek.

YATIRIM FONLARI

Para piyasası fonlarında büyüyenler

Yıllık %51 getiri sağladı

Yılbaşından bu yana para girişi ile dikkat çeken para piyasası fonları yıllık ortalama yüzde 51,37 oranında getiri sağladı. Bu fonların yılbaşından bu yana getirileri ise yüzde 30 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Hisse emeklilik fonlarda seçici hareket

Yılbaşından bu yana net büyüme yaşayanlar

Emeklilik fonları yatırımcıların birikimlerini değerlendirmesinde alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu fonlar içerisinde para piyasası fonlarını inceledik. Viennalife Emeklilik ve Hayat Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, yılbaşından itibaren %32,62 getiri sağladı ve son bir yılda %54,36 getiri elde etti. Bu fon, net büyüme açısından 1 milyon TL gerilemiş olmasına rağmen, 21.811 yatırımcıya sahip. AgeSA Hayat ve Emeklilik İki. Para Piyasası EYF, yılbaşından bu yana %31,80 getiri ile dikkat çekiyor. Fon, son bir yılda %53,96 getiri sağladı ve 99 milyon TL net büyüme kaydederek 3.331 yatırımcıya ulaştı.Axa Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ise %31,49 yılbaşından getiri ve %52,39 son bir yıl getiri oranı ile üçüncü sırada yer aldı. Fonun net büyümesi 16 milyon TL olup, yatırımcı sayısı 12.035. Emeklilik fonlarında para piyasası fonları ancak TL faizlerin enfl asyon üzeri getiri sağlaması ile mümkün olabilir.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Euro’nun Seyri

Dolar/TL 33,02 ve Euro/TL 35,74 seviyesinde bulunuyor. Dolarda 33’ün ve Euro’da 35’in üzerindeki hareketin kalıcı olması alımları güçlendirecektir. Kısa vadede sığ ve dar marjlardaki hareket dikkat çekiyor. Dolar ve euro’da yıl sonu artış beklentilerinin zayıf olması bu yöndeki hareketleri sınırlıyor.

TAHVİL

Oyak Yatırım, %60,17 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, 26 Temmuz 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,50, bileşik faizi ise %60,17’e denk geliyor. 45 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %5,97 olacak.

27 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,33 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %48,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,17 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 26 Temmuz 2024 olurken vade tarihi 9 Eylül 2024 olacak. Piyasada TRFOYMD92433 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RTA LABORATUVARLARI

Malatya fabrikasına güneş enerjisi santrali kuracak. Yenilenebilir enerji ile maliyetini azaltacak

RTA Laboratuvarları, Malatya’daki fabrikasının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla çatı GES yatırımına gidecek. Karar, şirketin sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelme ve işletme giderlerini azaltma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, bu amaçla yüklenici firma ile 507,15 kWp / 378 kWe kapasiteli fotovoltaik GES kurulumu için 198.000 dolara anlaştı. Yatırım, RTA Laboratuvarları’nın enerji maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra çevresel olumsuz etkileri azaltma hedefini de gerçekleştirmesini sağlayacak. Firma, geçtiğimiz yıl gelirini düşürürken zarar açıklamıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını artırdı ve 126,1 milyon TL kâr elde etti.

VBT YAZILIM

Aracı kurumun lisans hakkını bankaya devretti. Sözleşme bedelini tahsil ettiğini duyurdu

İkinci çeyrekte iş bağlantılarında artış var. İvmenin sürmesi gelir artışını güçlendirecek VBT Yazılım, ünvanını vermediği bir bankayla “Olağanüstü Durum Merkezi Anasistem Altyapısı Donanım, Yazılım ve Hizmet” alımı konusunda sözleşme imzaladı. Anlaşmanın toplam bedeli 8.380.000 dolar olup güncel kurdan yaklaşık 275,7 milyon TL’ye denk geliyor. Şirketin ocak ayından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı yaklaşık 1,1 milyar TL’ye denk geliyor. VBT Yazılım, geçtiğimiz yıl 2,14 milyar TL gelir elde etti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını %64 gerileterek 503,5 milyon TL’ye düşürdü. Öte yandan ocak ayından bu yana açıklanan yeni işlerin toplam tutarı geçen yılın satışlarının %50,50’sine ulaştı. İkinci çeyrekte iş bağlantılarında daha güçlü bir artış söz konusu. Artış İvmesinin sürmesi gelir artışını destekleyecek.

KAYSERİ ŞEKER

Jeotermal kaynaklı sera OSB ihalesini kazandı. Topraksız tarım ile domates üretip ihraç edecek

Kayseri Şeker, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) tarafından düzenlenen “Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi” ihalesine katıldı. Şirket, 25.563 m2 alanlı sera parselinin ön tahsisine hak kazandı. İhale bedelinin ise 39.622.325 TL olduğu belirtildi. Kayseri Şeker, proje kapsamında topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi ve ihracatı gerçekleştirmeyi hedefl iyor. Söz konusu yatırımla tarım ve tarıma dayalı sanayi alanlarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, daha önce de Yozgat’ta 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı için yer tahsisinin Bakanlık tarafından onaylandığını duyurdu.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Arnavutluk’ta fotovoltaik GES ihalesi için imzaya davet edildi. Ortak girişimin üç ortağından biri

Smart Güneş Enerjisi, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen fotovoltaik GES ihalesini dahil olduğu iş ortaklığı kazandı. Konsorsiyumda yer alan Bulgaristan’da kurulu Smart Energy %20, Erseka Solar %49 paya sahip bulunurken Smart Güneş Enerjisi %31 paya sahip. İhale sonucunda, toplam 60,5 MW kapasiteli iki projeye ortak olunduğu ve sözleşmenin imzalanması için konsorsiyumun imzaya davet edildiği belirtildi. Smart Güneş Enerjisi, ağırlıklı olarak yurt içi gelir kaynağı olan bir firma. Son açıklanan 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %66 artırarak 2,26 milyar TL’ye çıkardı. Bu tutar içinde yurt dışı kaynaklı gelirin miktarı sadece 11,9 milyon TL.

MİA TEKNOLOJİ

Nato İhalesinde imzalar atıldı. Proje ağustosta başlayacak. Bakım hizmeti 5 yıl boyunca sürecek

Mia Teknoloji’nin %70 ortağı olduğu iş ortaklığı, NATO Communications and Information Agency (NCIA) tarafından açılan ihaleyle alakalı sözleşmeyi törenle imzaladı. Tören Hollanda’nın Den Haag kentinde bulunan NCIA Merkezinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında İngiltere, Hollanda ve Yunanistan’da toplam 13 lokasyonda HF ve UHF telsiz istasyonları kurulacak. Toplam proje tutarı opsiyonlar dahil 35.999.316 euro olacak. Projeye 14 Ağustos günü başlanacak, bakım hizmeti ise 5 yıl boyunca devam edecek. Söz konusu proje ile firmanın benzer sistemleri kurup yürütme konusunda yeni iş imkanları elde etmesine olanak tanıması mümkün olacak.