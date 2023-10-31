Bilyoner, pazar payını en çok artıran şirket olmayı hedefliyor

Hitay Holding, temelleri 1980’de atılan bir yatırım grubu. Emin Hitay’ın kurduğu şirketin bilgi teknolojileri, ödeme sistemleri, online araştırma, güvenlik teknolojileri ve online spor şans oyunları alanlarında yatırımları bulunuyor. Hitay’ın portföyünde bulunan şirketler arasında Türkiye’nin önde gelen sistem entegrasyon ve saha hizmetleri şirketi Teknoser, güvenlik teknolojileri çözümleri sunan Exim ve yasal online spor şans oyunları platformu Bilyoner. com var.

İkinci 20 yıla iddialı girdi

Geçtiğimiz günlerde Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile buluştuk, ileriye dönük hedefl erini konuştuk. Sohbetimizin ana konularından biri Bilyoner ve yasal bahis oldu. Hitay’dan aldığım bilgilere göre; dünyada 2022 yasal bahis pazarında ilk sırada Çin var.

Çin’in geçen yılki geliri 100 milyar doları aşmış. İkinci sırada 80,9 milyar dolarla ABD var. Bu ülkeyi 50,8 milyar dolarla İngiltere izliyor. Türkiye 10,2 milyar dolarla 11’inci sırada. Türkiye’de Spor Toto’da 300 milyar TL’nin üzerinde bir pazar var. At yarışları ve Milli Piyango ile rakam 500 milyar TL’ye ulaşıyor. Tekrar Bilyoner’e dönersek…

Bilyoner, 2003 yılında müşterek bahis oyunlarının gelişen iletişim teknolojileri aracılığıyla oynanmasını sağlayan ilk sanal bayi olarak hayata geçti. Bilyoner bugün, platformları üzerinden uzaktan sporla ilgili şans oyunları hizmetleri (iddaa) sunma ve milli piyango bileti (Milli Piyango) sağlama haklarına sahip. Bilyoner’in ikinci 20 yılına iddialı girdiğini anlatan Emin Hitay, şöyle devam etti:

Yüzde 17 olan pazar payı yeni ürünlerle artacak

“Bilyoner kurulduğunda sosyal medya, Whatsapp, akıllı telefonlar yoktu. Ev internet bağlantısında indirme hızı 56 kilobit/ saniye seviyelerindeydi. Video akışı ve büyük dosyaların indirilmesi oldukça zorluydu. Günümüzde 5G mobil veri hızından bahsediyor, online platformların keyfini çıkarıyoruz. Bilyoner’de şimdi ikinci 20’nci yılımızın başlangıcındayız. 5 milyonun üzerinde abonemiz var. Bu yıl cirosu 2 milyar doların üzerinde olacak. Artık neleri başardık sorusuna değil, neleri başaracağız sorusunun cevabına odaklanıyoruz. Bu yıl sektörde pazar payını en çok artıran şirket olmayı hedefliyoruz. Şu anda pazar payımız yüzde 17, ilk etapta yüzde 20’ye çıkaracağız. Daha iyi kadrolar, daha iyi ürünler ve yeni pazarlarla üç yıl boyunca pazar payımızı ciddi oranda artırma hedefimiz var.”

İLK GİRİŞİMİ TEKSTİLDE OLDU, HAYALİ OLAN BİLİŞİMDE BÜYÜDÜ

Emin Hitay, üniversite eğitimini sürdürürken çalışmaya başlamış. Okulu bitirince ilk girişimini tekstil sektöründe hayata geçirmiş. Kumaş üretimi, iplik toptancılığı derken 1988’de asıl hayali olan bilişim sektörüne adım atmış. O yıl bir ortakla Exim’i kurmuş. Hitay, büyüme sürecini şöyle anlattı: “Exim ile dünyada henüz ortaya çıkmış otomatik tanımlama ve veri toplama gibi bir sektörün Türkiye’de temellerini attık. Bu yıl Exim’in 35’inci yılını kutluyoruz. Türkiye’yi barkod uygulaması ile tanıştıran Exim yurtiçi ve yurtdışında güvenlik teknolojilerinde önemli başarılara imza atıyor. Bu yıl Teknoser’in de 25’inci yılını kutluyoruz. Sistem entegrasyonu yapan sayılı şirketlenden olan Teknoser’i İran, Irak ve Balkanlar gibi ülkelerde büyütme planlarımız var.” Bu arada Emin Hitay, 2008’de Endonezya’nın İstanbul Fahri Konsolosu oldu. 2013’te Endonezya’nın İstanbul Konsolosluğu’nun açılınca 2018’e kadar Antalya Fahri Konsolosluğu yaptı. Endonezya’da jeotermalde fırsatlar gören Hitay, “Orada yedi tane çok büyük jeotermal kaynağın lisansı var bende. Regülasyonlar çıktığında orası çok hareketlenecek. Endonezyalı, Çinli ve Avrupalı yatırımcılarla görüşüyoruz” dedi.

EVİ MÜZE GİBİ OLDU, KURDUĞU VAKIFLA SANATA DESTEK VERİYOR

Emin Hitay, müze gibi bir evde yaşıyor. İlk sanat eserini 1986 yılında almış. Başlarda dekoratif amaçla alım yaparken bilinçli bir koleksiyonere dönüşmüş. Şu anda evinde tablo, heykel ve objelerden oluşan 100 eser var. “Hayata bakış açımı şekillendiren yenilikçilik ve girişimcilik kavramları kadar önem verdiğim bir diğer kavram değer yaratmak. Üretmenin, katma değer sunmanın, topluma fayda sağlamanın; yaşamı daha anlamlı kıldığına inanıyorum” diyen Hitay, şöyle devam etti: “Yıllardır kendi adıma birtakım çalışmalarda bulunuyorum. 2019 yılı itibarıyla artık bu çalışmaları Hitay Vakfı çatısı altında toplamaya karar verdik. Hitay Vakfı, görsel sanatlar alanında çalışan ve üreten sanatçılara, küratörlere ve yazarlara destek olmayı amaçlıyor. 10 yıldır Mimar Sinan Üniversitesi ile sürdürdüğümüz bir projemiz var. Sanat öğrencileri arasında düzenlediğimiz yarışmayla 4 gencimizi Art Basel ve Venedik Bienali’ne gönderiyoruz. Artık bu destekleri de vakıf bünyesinde sürdürüyoruz. Deprem felaketi sonrasında vakıf önceliğini bölgeye yöneltti. Yüzlerce depremzede gencimizin de eğitimini destekliyoruz.”