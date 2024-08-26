Bir ayda 95 hissede %20 ve üzeri kayıp

Borsada ağustos ayı, hisse senetlerinde yüzde 20 ve üzeri kaybın yaşandığı sert satış dalgası ile geçti. BIST 100 Endeksi bir ayda yüzde 12 düşerken hisselerin %17’sinde kayıplar %20’nin üzerinde gerçekleşti.

Borsada sıcak bir yaz yaşanıyor. Son bir ayda endeks yüzde 12 geriledi. Hisse senetlerinde adeta yağmur gibi satışlar geldi. Borsadaki hisselerin yüzde 17’si sadece bir ayda yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Yaprak dökümü yaşayan hisselerin 18’i BIST 100 Endeksi’nde bulunuyor.

Son açıklanan bilançoların ve aşağı yönlü revize edilen hedeflerin de fiyat düşüşlerinde etkisinin görüldüğü gözlendi. Yabancıların satışları, kâr realizasyonları ve yeni pozisyon ayarlamaları satışları artıran ana etken oldu. BIST 100’de yer alan Anadolu Grubu Holding (AGHOL) yüzde 29,18, Aksa (AKSA) yüzde 28,08, ve Mia Teknoloji (MIATK) yüzde 26,44 oranında değer kaybederek listenin başında yer aldı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Ceo Event Medya (#CEOEM): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %41,57 ve bir yılda %177 yükseldi.

■ DO-CO (#DOCO ): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %0,27 ve bir yılda %80 yükseldi.

■ Ege Gübre (#EGGUB): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %25,13 ve bir yılda yüzde 43 yükseldi.

■ Graınturk Tarım (#GRTRK): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %46,60 ve bir yılda %136 yükseldi.

■ PC İletişim Medya (#PCILT): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %3.33 ve bir yılda %24 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,18 geriledi.

■ Hidropar Hareket Kontrol (#HKTM ): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,97 geriledi.

■ Coca Cola İçecek (#CCOLA): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %25,11 geriledi.

■ Pardus Girişim (#PRDGS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,96 geriledi.

■ Aksa (#AKSA ): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %28,08 geriledi.

NE OLDU?

■ Yabancı turist sayısı Temmuz’da yıllık %2,6 artışla 7,3 milyon kişi oldu.

■ TCMB’nin brüt rezervi 152,9 milyar dolar, swap hariç net rezervi 25,7 milyar dolar oldu.

■ Euro/Dolar paritesinde son 1 yılın zirvesi görüldü.

■ KKM geçen hafta 55.2 milyar TL düşüşle 1.660 trilyon TL oldu.

NE OLACAK?

■ Kapasite Kullanım Oranı açıklanacak.

■ Reel kesim Güven Endeksi verileri izlenecek.

■ Hizmet Sektörü Güven Endeksi verileri takip edilecek.

■ Borsada 10.000 psikolojik seviyesi izlenecek.

ZEYNEP'E SOR

YÜKSEK RİSK Mİ, DÜŞÜK RİSK Mİ?

Yüksek Risk; yüksek getiri, kısa vadede fırsat, çeşitlendirme, dinamik ve yenilikçi yatırımlar. Yüksek risk ve volatilite, stres, belirsizlik, izleme gereksinimi.

Düşük Risk; sermaye koruması, istikrarlı getiri, rahatlık, düşük volatilite, güvenilirlik. Düşük getiri, enflasyon riski, fırsat maliyeti, yavaş büyüme, fırsat kaçırma.

Kârı düştü. Zirvede yatay hareket ediyor. Alıcılar yeterli güçte hisseye ilgi göstermiyor

İş Yatırım Menkul Değerler bu seviyelerden alsam kâr etmek için ne kadar beklemem gerekir?/Fahri Çelik

Fahri, borsada yatırımda bulunurken inceleme yapman, şirketin büyüyüp büyümeyeceğini değerlendirmen önemlidir. Sonuçta hissenin uzun vadede değer kazanıp kazanmayacağını bu araştırman neticesinde netleştirebilirsin. Ancak bunları yaparken asıl olan şirketin yönelimini tespit edebilmektir. Yönelimi tespit edebilmek bir bakıma kazancı görebilmek anlamına gelir. Bir sonraki aşama hissenin değerinin ne kadar sürede kaça gelebileceğidir. Profesyoneller bunu sıklıkla yapar. Hedef fiyatlar koyar. Ancak bu hedefler yeni mali tablolar açıklandıkça değişikliğe uğrar. Şirketlerin gelir ve kârındaki inip çıkmalar, hissenin fiyat hedefini değiştirir. Bu nedenle hedef fiyata takılmak yerine yöneliminden emin olman daha yerinde bir yaklaşım olacaktır.

İş Yatırım Menkul Değerler, her sene kârını büyütmeyi başarıyor. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirdeki büyümeye rağmen kârda düşüş gözlendi. Esas faaliyet kârının büyümesini koruması ileriye dönük beklentilerin sürmesine olanak tanıyor. Hissenin fiyatı son bir yıldır zirvede yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Verilerse alıcıların henüz yeterli güçte hisseye talepte bulunmadıkları yönünde.

Özkaynaklarıyla yatırımı önemsiyor. Riski düşük tutmak istiyor. Bedelsiz için SPK’yı bekliyor

Europen Endüstri için çok büyük beklentilerim vardı. Niye böyle oldu? Niye çıkmıyor?/Can Özdemir

Can, Europen Endüstri, iki yıl öne borsaya geldi. İlk açılışını Haziran 2022’de düzeltilmiş verilerle tavandan 3,97 TL’den gerçekleştirirken sonrasında da altı ay boyunca yükseldi. Ağustos 2023’te ise en yüksek seviyesi 23 TL’ye kadar çıktı. Ardından satışlar etkili olsa da 14 TL’nin üzerinde tutunduğu gözleniyor.

Şirket geçtiğimiz haziran ayında Eskişehir’deki otelini 129,7 milyon TL’ye sattı. Elde edilen gelir, devam eden yatırımlarında kullanılacağı belirtildi. Öte yandan ocak ayında Manisa’da yapmayı planladığı arazi GES yatırımını, artan maliyetler nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştu. Europen Endüstri’nin geçtiğimiz yıl başlattığı Kütahya’daki güneş enerjisi camları yatırımında ise sona yaklaşıldı. Mayıs itibarıyla başlayan makina montaj işlemleri neticesinde, tesis eylülde üretime hazır hale gelecek.

Son revizelerle birlikte yatırımın maliyeti yaklaşık 2,15 milyar TL civarında ve yıllık yaklaşık 2,1 milyar TL satış geliri hedefliyor. Yatırım için kullandığı 500 milyon TL kredi haricinde, kalan yaklaşık 1,6 milyar TL’yi özkaynaklarından karşılayacak. Temmuz ayında %194,74 bedelsiz kararı alan firma, SPK’nın onayı sonrası bedelsiz verecek. Şirket özkaynaklarıyla ilerlemek istiyor.

YATIRIM FONLARI

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, altın fonlarını yatırımcıların gündeminde ön sıralara taşıdı. Özellikle bu yıl, altın fonları arasında dört fonun yıllık %65’in üzerinde getiri sağlaması dikkat çekti. Aktif Portföy Altın Katılım Fonu, Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu, Yapı Kredi Portföy Altın Fonu ve TEB Portföy Altın Fonu, yatırımcılarına yüzde 65’in üzerinde kazanç sağladı.

EMEKLİLİK FONLARI

Altın emeklilik fonları, 2024 yılı boyunca yatırımcılara yüksek getiriler sunmaya devam etti. Yılbaşından bu yana getirilerde %39,25 ile %47,66 arasında değişen performanslar dikkat çekiyor. QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Altın EYF, %47,66’lık bir getiriyle en yüksek kazancı sağlayan fon olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu fon, son bir yılda %76,90’lık getiri ile yatırımcılara ciddi kazançlar sunmuş durumda. Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF ve Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF yatırımcı sayısı %30 üzeri artan emeklilik fonları arasında yer alıyor. Yatırımcı sayısında önemli artışlar yaşanan fonlar arasında, Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF %46,47 ile en yüksek artışı gösterdi. Altın emeklilik fonlarında yıllık getiri ortalaması ise %67 seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak, altın emeklilik fonları 2024 yılında da yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam ederken, artan yatırımcı sayısı da bu fonların güvenli liman olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin seyri

Dolar kuru 33,98 ve Euro Kuru 38,07 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL güçlenmeye başladı ve Dolara göre öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta, euro/dolar paritesi Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine, 1,1195’e yükseldi. Fed’in önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası’ndan (AMB) daha fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler fiyat hareketlerini destekliyor.

TAHVİL

Karsan Otomotiv, %65,97 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Karsan Otomotiv, nitelikli yatırımcılara 23 Ağustos 2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %54,00, bileşik faizi ise %65,97’ye denk geliyor. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %13,46 olarak açıklandı. Bononun vadesi ise 22 Ağustos 2025.

%54 YILLIK FAİZ

Öte yandan 23 Ağustos tarihli TLREF %50,61 seviyesinde bulunuyor. Karsan Otomotiv’in çıkardığı bononun %54 faiz oranı TLREF’in yaklaşık 3,39 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFKRSN82515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RUBENİS TEKSTİL

Yurt dışından 10 milyon dolarlık iş aldı. Entegre olan üç fabrikasıyla üretim kapasitesini artırdı

Rubenis Tekstil yurt dışındaki yerleşik bir firmayla toplam 10 milyon dolar tutarlı ihracat satış sözleşmesi imzaladı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 339.500.000 TL’ye denk geliyor. Varılan anlaşma kapsamında sevkiyatların sürdüğü belirtildi. Öte yandan firma, birbirine entegre üç fabrikanın hayata geçirildiğini hatırlattı. Açıklamada günlük 50 ton kumaş üretim kapasitesinin olduğu belirtildi. Yatırım kapsamında, kumaş boya ve apre fabrikası üretime başlarken, ithal edilen örgü kumaş makinelerinin kurulduğu ve fabrikanın örgü kumaş üretim kapasitesinin %80 arttığı ifade edildi. Şirket, söz konusu yatırımla, sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

GIPTA OFİS

İnternetten girdiği kamu ihalesinde 412 milyon liralık iş aldı. Zayıf olan gelirini destekleyecek

Gıpta Ofis, Kamu İhale Kurumu’nun Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirdiği bir ihalede, KDV hariç 411.894.936 TL tutarındaki teklifiyle ihaleyi kazandığını duyurdu. Açıklamada ihaleyle ilgili sözleşmenin imzalandığı belirtildi. Gıpta Ofis, şubat ayından bu yana beş yeni iş ilişkisi açıkladı. Söz konusu yeni işlerin toplam tutarı 1,3 milyar TL’ye ulaştı. Şirket geçtiğimiz yıl 1,6 milyar TL gelir elde etti. Açıklanan yeni işlerin tutarı ise geçen yılın gelirinin %83’ünü ulaştı. Önümüzdeki aylarda alacağı yeni işlerle geçen yılın gelirini yakalaması mümkün olacak. Firma ilk çeyrekte ise gelirini %12 azaltırken dönem sonu kârında da ciddi düşüş yaşadı.

CW ENERJİ

İki gün ara ile iki yeni iş ilişkisi açıkladı. Duyurduğu yeni anlaşmalar gelirini güçlü artıracak

CW Enerji, yakın zamanda önemi anlaşmalara imza attı. Firma, 19 Ağustos günü yurt içerisinde yerleşik bir müşterisiyle arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 27.016.558 dolara anlaştı. Sözleşme imza tarihi itibarıyla tutar 908.045.429 TL’ye denk geliyor. Projenin, 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Şirket 19 Ağustos günü yaptığı açıklamadaysa yine yurt içindeki bir müşterisine güneş paneli satışına ilişkin olarak toplamda KDV hariç 3.146.565 dolara anlaştığını duyurdu. Tutar, sözleşme tarihi itibariyle 106.190.888 TL’ye denk geliyor. Bu anlaşmanın teslimatı ise yılın son çeyreğinde gerçekleştirilecek.

İNDEKS

İki ayrı yerde arsa satın aldı. Hedef, depo ve lojistik operasyonlarını düşük maliyetle yürütmek

İndeks Bilgisayar, Gebze’de yer alan 9.182 m2 arsayı 124.738.100 TL’ye satın aldı. Yatırımın gayesi şirketin lojistik operasyonlarını güçlendirmek. Bu şekilde, satış miktarını artırarak gelir ve kârlılığa olumlu katkı sağlamayı hedefliyor. Şirketin amacı büyüme beklentilerini gerçekleştirebilmek. Bir diğer açıklamada, lojistik kapasitesini yaklaşık dört katına çıkaracak ASF Emlak Gayrimenkul’ü satın alma hususunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Taraflar alım bedeli olarak 442.251.738 TL’ye anlaştı. Alınan firmanın Gebze’de bulunan taşınmazı üzerinde 57.000 m2 kapasiteye sahip depo ve lojistik merkezi inşa edilmesi amaçlanıyor. Şirket, depolama ve lojistik kapasitesini artırmak istiyor.

ALTINKILIÇ

ABD’li firmayla distribütörlük anlaşması imzaladı. Ürünlerini kendi markası ile gönderecek

Altınkılıç Gıda, ABD merkezli US Gourmet Food firmasıyla distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Böylece ABD pazarında kendi markası ile kefir, beyaz peynir, eski kaşar, tulum peyniri ve taze kaşar ürünlerinin satışını gerçekleştirecek. Anlaşma, Altınkılıç Gıda›nın ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek ve markasını daha geniş bir kitleye ulaştırmak amacı taşıyor. Daha önce farklı markalara üretim yaparak ABD’ye ihracat yapan Altınkılıç Gıda, bu anlaşma ile kendi markası altında ürünlerini ihraç edecek. Bu şekilde satış hacmi ve cirosunu olumlu yönde etkilemeyi planlıyor. İlk sevkiyat ise ağustos ayının son haftasında gerçekleşmesi hedefleniyor.