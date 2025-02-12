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Bir piyasa doğruyu söylüyor

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Bazı politikacılar belirsizlik yaratmanın pazarlık elini güçlendirdiğine inanır. Trump bu tarz bir siyasetçidir. Politikaları sürekli biçim değiştiriyor. Gümrük tarifeleri açıklıyor. Geri adım atıyor. Ardından ‘‘eşit tarife’’ politikasını gündeme getiriyor. Tabii sürekli değişen söylem piyasalarda oynaklık yaratıyor. İşletmeler ve analistler için hayat zorlaşıyor.

Piyasalar tarafında, endişeyi bugüne kadar daha çok tahviller gösterdi. Faizler yüksek seyrettiği için tahvil-bono fiyatları doğal olarak baskı altındadır. Öte yandan hisse senetlerindeki olumlu hava sürüyor. Bu piyasalardan sadece birisi doğruyu söyleyebilir. Bu ayrışma çok uzun süremez. Yani piyasa faizleri bundan sonra artarsa, hisse senetlerindeki mevcut yükseliş piyasası sorgulanır.        

Gümrük tarifesi konusu, ABD’de kısa ve orta vade için enflasyon risklerini artırmıştır. Enflasyona endeksli tahvil piyasasındaki fiyatlamaya göre, piyasanın enflasyon beklentisi son iki yılın zirvesindedir. Resmi enflasyon rakamı yüzde 2,8, Fed’in hedefi yüzde 2, piyasanın önümüzdeki iki yıl için enflasyon beklentisi yüzde 3’ün üzerindedir. Sadece piyasanın öngörüsü değil, hanehalkının tahmini de artıyor. ABD’deki bu enflasyon-faiz dengesi Türkiye için de önemlidir. T.C. Hazinesi’nin; bu ay 3,5 milyar dolarlık, mart ayında 3,9 milyar dolarlık dış borç geri ödemesi var. ABD faizlerindeki hareketleri sadece izleyebiliriz. Ülke risk primini artırmamak bizim elimizdedir.    

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