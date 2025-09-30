Biri fiyatını 5’e katladı öbürü yarıya geriledi

BIST GMYO Endeksi son bir ayda yataya dönmüş olsa da geçtiğimiz marttan bu yana yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Endeks kapsamındaki hisselerdeyse değişken bir hareketlilik gözleniyor. Geride kalan üç aylık dönemde 10 hisse %50 ve üzeri prim yaptı. İki hisse %100 ve üzeri yükseliş kaydetti. Aynı sürede üç hisse negatif bölgede kaldı ve bir hissenin kaybı %39,8’i buldu.

Fiyatını 5’e katladı

BIST GYO hisselerinden Peker GMYO, geçen üç aylık sürede %443,6 primle sektördeki en yüksek yükselişi kaydetti. Hisse özellikle temmuz ayında %100 bedelli sermaye artırımı ile birlikte ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Temmuzdaki işlem günlerin fiyatta çoğunlukla tavan serisi öne çıkarken ağustosun son haftası büyük ortaktan gelen satış fiyatı bir miktar geriletti. En fazla yükseliş kaydeden diğer hisse %103,6 ile Ahes GMYO oldu. Geçtiğimiz yıl ağustosta borsada ilk açılışını 24,90 TL’den gerçekleştiren hisse, uzunca bir süre bu fiyatın altında kaldı. Özellikle geçtiğimiz temmuzun ikinci yarısında artan ilgi ile yükseldiği gözleniyor. Ağustosun son haftasında %270 bedelsiz kararı alırken çıkışı motive eden bir diğer etken olarak öne çıktı.

Hızlı yükseldi, hızlı düştü

Sektörde ağırlıklı olarak çıkış eğilimi olsa da zayıf seyir izleyenler de oldu. Üç aylık sürede en fazla düşüşü %39,8 ile Batı Ege GMYO yaşadı. Hisse, yılın ilk beş ayında oldukça güçlü bir yükseliş kaydetti. Fiyatı 7,15 TL’den 20,22 TL’ye kadar çıktı. 9 Mayıstan bu yana ise satışlar daha baskın. Düşen bir diğer hisse de %1,1 ile Sur Tatil Evleri GMYO.

ZEYNEP'E SOR

KISA VADE BORÇ BÜYÜME Mİ, UVB BÜYÜME Mİ?

Kısa vadeli borç büyüme: Hızlı kaynak, esneklik, kolay erişim, döngü yönetimi. Yüksek baskı, yenileme riski, likidite riski, faiz oynaklığı, kredi bağımlılığı.

Uzun vadeli borç büyüme: Uzun süre, yatırım imkânı, planlama kolaylığı, sabit faiz, kredi notu. Yüksek maliyet, borç yükü, esneklik kaybı, teminat gereği.

Elde edilen tutarın nerede değerlendirileceğini açıklamasa da nakit akışı güçlenecek

Doğan Holding’in Ditaş’tan gelen bedeli nerede kullandığını öğrenebilir miyim? / Sait Okumuş

Sait, Doğan Holding iştiraki Ditaş’taki %68,24 payını 14,5 milyon dolar bedelle elden çıkardı. Bu satışın 9,5 milyon dolarlık kısmı temmuz ayında tahsil edildi, kalan 5 milyon dolarlık bölüm ise yıl sonuna kadar tahsil edilecek. Şirket, sağlanacak gelirin ne şekilde değerlendirileceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla, satış bedelinin nerede kullanılacağına dair bir netlik söz konusu değil. İştirak satışları, holdinglerin gerek portföy yapısını sadeleştirme gerekse kaynak sağlama girişimlerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Firma bu satışın olumlu bir katkı sunmasını beklerken nakit akışı güçleniyor.

Yatırım faaliyet kalemindeki tutarın zayıf kalması, kârın düşmesine yol açtı

Girişim Elektrik’in aldığı onca işe rağmen kârı neden yükselmiyor?/ Kaan Ulutaş

Kaan, Girişim Elektrik’in açıkladığı altı aylık mali tablosuna göre gelirleri %8 arttı. Esas faaliyetlerinden dolayı %38’lik bir artış gerçekleştirmesine rağmen dönem sonunda kârı %38 düşerek 460,7 milyon TL’ye geriletti. Söz konusu düşüşte, geçen yıl altı aylık dönemde yatırım faaliyet kaleminin 1,2 milyar TL seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde 45,8 milyon TL’ye inmesinin etkisi bulunuyor. Azalan tutar, kârın gerilemesinde öne çıkan ana unsur oldu. Buna ilave olarak artan finansman gideri ve net parasal pozisyon kaybı dönem sonu net kârı baskılayan diğer iki kalem olarak öne çıktı. Firmanın esas faaliyet kârını büyütmesi ise önemli.

YATIRIM FONLARI

KZL fonunun büyüklüğüne göre doluluğu az

Kuveyt Türk Portföy’ün yönettiği Altın Katılım Fonu (KZL), 52 milyar TL’yi aşan büyüklüğüyle Türkiye’nin en hacimli altın fonu konumunda. Nisan ayından bu yana düzenli olarak büyüyor. Portföyünün %99,9’unu kıymetli madenlere ayıran fon, 54.458 yatırımcıya sahip. Pazarda %19,19 pay ile emtia fonları arasında öne çıkan KZL’nin doluluk oranı ise sadece %4,76 seviyesinde bulunuyor. Katılım esaslarına uygun biçimde altına dayalı varlıklara yoğunlaşan fon, son bir ayda %17,4 yükseliş kaydetti. Aynı sürede altın fonlarının ortalama getirisi %16,15 oldu. Kendi kategorisinde ortalamaların üzerine çıkmayı başardı. Yıllık yönetim ücretinin %0,30 gibi makul seviyede olması yatırımcı için avantaj sağlıyor. Ancak düşük doluluk oranı yatırımcı ilgisiyle büyüklük arasında bir dengesizliğin olduğunu söylüyor.

TAHVİL

Emir Varlık, TLREF+%4,25 faizden bono ihraç etti

Emir Varlık, nitelikli yatırımcılara 26 Eylül 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 160.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,25 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 25 Eylül 2026 olacak.

TLREF+%4,25 YILLIK FAİZ

26 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,20 seviyesinde bulunuyor. Emir Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,25 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFEMIR92619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FORTE BİLGİ

Altay Tankı Projesinde iştiraki üzerinden yazılım ve donanım işi aldı. Yetkinliği artıyor

Forte Bilgi İletişim’in %100 iştiraki ELD Bilişim tarafından geliştirilen iki ayrı ürün, BMC Otomotiv’in Altay Seri Üretim Projesi kapsamında kullanılacak. FORIPS Suite yazılımının donanımlarla birlikte uyarlanması için toplamda 4,2 milyon dolar tutarında yazılımlar geliştirilecek. Savunma projelerinde kullanılan yerli yazılımlar, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından önemli. ForService, askeri araçların tüm yaşam döngüsünü dijital olarak izlemeye yararken; FORIPS Suite çözümü, saha ekiplerinin veri erişimi ve lojistik yönetimini kolaylaştırıyor. Bu tür çözümler, yerli dijital yetkinliklerin savunma sanayine entegre edilmesinde önemli görülmeli. Anlaşma döviz bazlı gelir sağlarken, iştirakin mühendislik kapasitesinin pazara hitap ettiğini gösteriyor.

HAREKET PROJE

Mersin limanının büyütülmesi projesinde yer alıyor. Ekipman ve vinç hizmeti verecek

Hareket Proje Taşımacılığı, Mersin limanını genişletme projesinde ekipman ve vinç hizmeti sağlamak üzere anlaştı. 3.258.259 dolarlık sözleşmeye taraf olarak imza attı. Liman altyapısı projeleri, Türkiye’nin dış ticaret kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda hayli önemli bir konu. Liman genişletme projeleri, hem konteyner elleçleme kapasitesini hem de transit yük akışını destekliyor. Bu tür yatırımların artması, liman lojistiğine yönelik teknik hizmet sağlayıcılar için sürdürülebilir bir iş hacmi yaratıyor. Hareket Proje’nin aldığı bu iş, şirketin yurt içi özel projelerdeki teknik kabiliyetini ve proje bazlı gelir üretme kapasitesini güçlendiriyor. Dolar bazlı sözleşme olması, kur riskine karşı koruma sağlarken, önümüzdeki çeyreklerde kârlılığa olumlu katkı sağlayacak.

KİLER HOLDİNG

GES yatırımı için gerekli prosedürü tamamlayarak yıl sonuna kadar devreye almak istiyor

Kiler Holding’in enerji yatırımlarını yöneten iştiraki Kiler Tekstil Enerji, Van ve Bitlis bölgelerinde toplam 41,5 MWp kurulu güce sahip lisanssız güneş enerjisi santralleri için tüm çağrı mektuplarını temin ettiğini duyurdu. Mühendislik, tedarik ve inşaat firmalarıyla sözleşme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte projelerin yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Lisanssız GES yatırımları, üretim sürekliliği ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle şirketler açısından son dönemde yaygınlaşıyor. Özellikle enerji yoğun sektörlerde kendi üretimini yapan santraller, şirketlerin hem karbon ayak izini düşürmesini hem de fiyat riskine karşı korunmasını sağlıyor. Kiler Holding’in bu girişimi, sürdürülebilir büyümeye yönelik adım olarak değerlendirilmeli.