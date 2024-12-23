BIST 30’da kazançlar %124 kayıplar %48 seviyesinde

Borsa İstanbul’da BIST 30 Endeksi yıl boyunca sınırlı bir yükseliş kaydetti. BIST 30 hisselerinde yılbaşından bu yana yabancılar 3 milyar dolarlık net satış gerçekleştirirken %124’e varan yükselişler gerçekleşti. Söz konusu hisselerde yaşanan güçlü alımlar yabancı satışlarına rağmen performanslarını sürdürdü. Garanti Bankası, Akbank, Turkcell ve Bim Mağazalar bu süreçte en fazla değer kazanan hisseler arasında yer aldı.

Mali sektör yürüdü, sanayi baktı

Borsada mali sektör ve hizmet sektörü hisseleri yükseliş yaşarken sanayi hisseleri geride kaldı. Sıkı para politikası en fazla sanayi şirketlerini olumsuz etkiledi. Yurt içi satışları daralan şirketler bu defa da yurtdışındaki daralan pazara takıldılar. Özellikle otomotiv, petrol, metal eşya şirketleri olumsuz etkilenen sektörler arasında yer aldı.

ZEYNEP'E SOR

AŞIRI SATIM MI, AŞIRI ALIM MI?

Aşırı satım; alım fırsatı, geri dönüş potansiyeli, ucuz fiyatla alım imkanı. Devam eden düşüş riski, yanlış alım, toparlanmanın uzama riski.

Aşırı alım; satış fırsatı, düzeltme beklentisi, aşırı iyimserlik, riskten kaçınma imkanı. Erken satış riski, teknik hata, kârı kaçırma.

İki yılı aşkın sürede fiyatını altı kattan fazla artırdı. Gelir ve kârdaki büyüme fiyatı destekliyor

Vakıfbank için öngörünüz nedir? Kaç aydır bu seviyelerde hareket ediyor./Doğan Taşkın

Doğan, hisse senetlerinde sürekli yükselme beklentisi doğru değildir. Ekonomideki dalgalanma ve değişimlere bağlı olarak hisselerin fiyatında da iniş ve çıkışlar olur. Bu noktada asıl bakman gereken hissenin uzun vadede yönünün ne yana olduğudur. Vakıfbank son iki yılda yükselen eğilimiyle öne çıkıyor. Temmuz 2022'de en düşük 3,41 TL seviyesinde bulunurken geçtiğimiz kasım ayında 26,08 TL'ye kadar yükseldi. Hissenin fiyatı mayıs ayından bu yana ise yatay bir seyir izliyor. Şimdilerde de 22,54 TL bölgesinde. Yaşanan fiyat artışının sindirilmesinden bahsedilebilir. Gelir ve kårdaki büyümenin sürmesi hissenin fiyatını destekliyor.

Büyük ortaktan sembolik nitelikte iki ayrı satış geldi. Hisse şimdilerde satış fiyatının altında

Tav Holding'in ortak satışı devam eder mi? Fiyatı ne olur?/Adem Karaca

Adem, ortaklar ihtiyaç duymaları halinde ellerindeki varlıklardan satış yapabilir. Hisse senetleri de bu kapsamda alım satımlara konu olabilir. Tav Holding'in ortaklarından Tepe İnşaat, aralık ayında iki defa satış yaptı. Satışlar, 280-293 TL fiyat aralığında gerçekleşirken sözkonusu işlemler sonrasında ortağın payı %4,15'ten %4,06'yageriledi. Satışların düşük miktarda olması, işlemlerin ihtiyaçtan ziyade uyarı nitelikli yönü daha fazla öne çıkıyor. Hissenin fiyatı ise ikinci satışın gerçekleştiği 18 Aralık günü en yüksek 293,25 TL'yi test ettikten sonra geriledi. Şimdilerde de 285,75 TL seviyelerinde. Tav'ın büyümesiyse sürüyor.

YATIRIM FONLARI

BGP Üçüncü Para Piyasası Fonu, kısa vadeli likidite araçlarına yatırım yaparak istikrarlı bir getiri sunmayı hedefliyor. Fonun %75,12’lik portföyünü ters-repo işlemleri oluştururken, mevduat ve devlet tahvili gibi düşük riskli varlıklarla destekleniyor. Fon, toplamda 88,05 milyar TL’lik bir büyüklüğe ve %76,66 doluluk oranına sahip. 47.385 yatırımcı sayısı ile pazarda %6,89 paya sahip.

Fonun stratejisi, dalgalı dönemlerde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Likit piyasa araçlarını kullanarak stabil getiri sağlıyor. Yılbaşından bu yana %59,55 ve bir yılda %62,08’lik performans gerçekleştirdi. Ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu dönemlerde güvenilir bir getiri vadeden BGP, likidite ve düşük volatilite arayışındaki yatırımcılar için alternatif bir tercih oluşturmakta.

TAHVİL

Tekfen Holding, %55,76 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tekfen Holding, 20.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49,50 olurken, bileşik faizi de %55,76’ya denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 179 gün vadeli olup ödeme tarihi 20.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,28 olacak.

%49,50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 20 Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,35 seviyesinde bulunuyor. Tekfen Holding’in çıkardığı bononun yıllık %49,50 basit faiz oranı, TLREF’in 0,15 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23.12.2024 olurken vade tarihi 20.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFTKHO62514 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSOY UN

Yenilenebilir enerji portföyünü genişletecek. Sinop Boyabat'ta yeni bir santral kuracak





Ulusoy Un, mevcut rüzgâr enerjisi santrali yatırımlarına ek olarak yenilenebilir enerji portföyünü genişletme kararı aldı. Şirket, Sinop Boyabat'ta 1.515 MWe gücünde bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmayı planlıyor. Proje için gerekli çağrı mektubunun görevli dağıtım şirketinden alındığı ve santral yapımı için projelendirme ve yasal sürecin başlatıldığı belirtildi. Santralin, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Yeni yatırım, şirketin sürdürülebilir enerji stratejisi doğrultusunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %15 gerileterek 35,9 milyar TL'ye düşürdü. Dönem sonunda ise zarar yazdı. Maliyetlerinin satışlardan daha yüksek olması zararda etkili oldu.

VERA KONSEPT GYO

Özelleştirme ihalesine birlikte hareket ettiği kooperatifle katıldı. Ortaklıkları yarı oranda olacak

Vera Konsept GYO, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Çankaya'da bulunan 22.420 m² büyüklüğündeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine katıldı. 2.125.000.000 TL ile en yüksek teklifi verdiklerini açıkladı. İhaleye, birlikte hareket ettiği Ortak Yatırım Konut Yapı Kooperatifi ile beraber teklif verdi. Ortaklığın yarı oranda eşit olduğu belirtildi.

Ekim 2023'te borsaya gelen hisse, ilk açılışını 4,34 TL'den gerçekleştirirken Mart 2024'te en yüksek 16,50 TL'ye kadar yükseldi. Bundan sonra satış ağırlıklı bir piyasa oluşurken fiyat da geçen süre zarfında sürekli geriledi. Şimdilerde de halka arz seviyesinin altına gerilemiş durumda. Şirket dokuz aylık dönemde gelir üretmezken dönem sonunda 17,1 milyon TL zarar açıkladı.

ODİNE TEKNOLOJİ

Açıkladığı üç yeni anlaşmanın toplam tutarı yıllık gelirinin %139'u seviyesinde. Geliri büyüdü

Odine Teknoloji, yakın zamanda aldığı yeni işleri yatırımcısıyla paylaştı. Bunlardan ilki Yeni Zelanda'nın en büyük Telekom şirketlerinden biri olan ve 2021'denbuyanaiş birliği içerisinde bulunduğu Symbio Networks. Ses ağlarının dönüştürülmesiyle ilgili sözleşme 3 yıl süreyle uzatıldı. Sözleşme bedeli 1.427.400 dolar olduğu belirtildi. Şirket, Superonline İletişim ile yaptığı iş birliği çerçevesinde şebeke ve bulut platformlarının dönüşümü projeleri kapsamında ise toplam 3.141.650 dolar tutarında sipariş aldı. Odine Teknoloji, Turkcell ile yaptığı yeni iş anlaşması kapsamında da toplam 13.040.501 dolarlık sipariş aldı. Açıkladığı üç yeni anlaşmanın toplamı, yıllık gelirinin %139'useviyesinde. Ciddi bir gelir sağlayan firma, dokuz aylıkta ise gelirini düşürdü