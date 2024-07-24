BIST 50’yi 6 şirket yukarıda tutuyor

BIST 50 Endeksi borsada likit ve piyasa değeri yüksek 50 hisseden oluşuyor. Bu hisselerin ortalama halka açıklık oranı yüzde 34,05 seviyesinde. BIST 50’yi altı hisse yukarıda tutuyor.

BIST 50 Endeksinde ağırlığı en yüksek hisseler arasında Bim Mağazalar, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Turkcell ve İş Bankası (C) bulunuyor. Her biri farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler, performansları ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

F/K oranında öne çıkanlar

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, yatırımcıların önem verdiği göstergelerin başında gelir. Bim Mağazalar’ın F/K oranı 20,59 ile en yüksek değere sahip hisse olarak öne çıkıyor. Türk Hava Yolları ise 2,58 ile BIST 50 içinde en düşük değer ile dikkat çekiyor. Diğer ağırlığı olan hisselerden Akbank 5,23; Tüpraş 6,16; Turkcell 16,34 ve İş Bankası (C) 5,73 F/K oranı ile sıralanıyor.

Yılbaşından Bu Yana Getiri

Yılbaşından bu yana getiriler açısından bakıldığında, Bim Mağazalar %105,36 ile en yüksek performansı gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları %35,50 ile ortalama bir performans sergiledi. Akbank %98,01, Tüpraş %21,29, Turkcell %104,63 ve İş Bankası (C) %84,80 getiri sağladı. Getiriler, aynı zamanda yatırımcıların yıl boyunca hisselere gösterdiği ilgiyi de yansıtıyor.

Son bir yıl kazançları

Son bir yıl içerisindeki getirilerde, Bim Mağazalar %207,26 ile en yüksek ivmeyi gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları %38,53 ile hayli geride kaldı. Akbank %20 1,81, Tüpraş %98,89, Turkcell %148,95 ve İş Bankası (C) %20 6,82 performans sergiledi. Oranlar, hisselerin uzun vadede yatırımcılara sağladığı kazancı gösteriyor. BIST 50’de öne çıkan 6 şirket değerleme oranları ile önümüzdeki dönemde de yatırımcıların ilgi alanında olacaktır.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Uşak Seramik (#USAK): 12 gündür yükseliyor. Son bir ayda %143,94 ve bir yılda %596 yükseldi.

Ditaş Doğan (#DITAS): 7 gündür yükseliyor. Son bir ayda %26,20 ve bir yılda %29 yükseldi.

Alarko GMYO (#ALGYO): 6 gündür yükseliyor. Son bir ayda %21,64 ve bir yılda %59 yükseldi.

Verusa Holding (#VERUS): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %3,05 ve bir yılda %89 yükseldi.

Aydem Enerji (#AYDEM): 5 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 111 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Peker GMYO (#PEKGY): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,62 geriledi.

Ahlatcı Doğalgaz (#AHGAZ): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %13,38 geriledi.

Tüpraş (#TUPRS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %4,45 geriledi.

Kocaer Çelik (#KCAER): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,06 geriledi.

EYG GMYO (#EYGYO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,21 geriledi.

NE OLDU?

Merkez Bankası faizi %50'de sabit tuttu.

2024 1. çeyrekte yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı.

TAV Havalimanları ilk altı ayda 46 milyon yolcuya hizmet verdi.

DCT TRADING halka arzında 25-26 Temmuz tarihlerinde talep toplanacak.

Morgan Stanley’in ABD doları için yıl sonu tahminini 36 TL.

NE OLACAK?

Türkiye Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklanacak.

Almanya Bileşik, İmalat, Hizmet PMI (Temmuz) duyurulacak.

Euro Bölgesi İmalat, Hizmet, S&P Global PMI açıklanacak.

ABD İmalat, Hizmet, S&P Global PMI (Temmuz) açıklanacak.

ABD Yeni Konut Satışları (Haziran) duyurulacak.

ZEYNEP’E SOR

AKTİF DEVİR HIZI MI, STOK DEVİR HIZI MI?

Aktif devir hızı; aktiflerin verimli kullanımı, yatırımcı güveni, nakit akışı, büyüme potansiyeli. Kısa vadeli odaklanma, aşırı kullanım, sezonluk etkiler, sektör farklılıklar.

Stok devir hızı; verimli stok yönetimi, düşük depolama maliyeti, yeni ürün olanağı, nakit akışı. Stok tükenme riski, yüksek işlem maliyeti, düşük stok seviyeleri, sezonluk ürünler.

İlk çeyrek finansalları iyi. Yılın ilk yarısında yolcu sayısında artış sürüyor. Büyümesini koruyor

THY’nin yolcu sayısı artıyor, cirosu artıyor ama hisse bir türlü artmıyor. Hissenin çıkması için daha ne olması gerekiyor? / Metin Yenisay

Metin, borsaya dar zamanlı kesitlerden bakmamalısın. Kısa zaman aralığında bir hisse çıkmayabilir hatta düşüyor da olabilir. Ancak uzun zaman diliminde hissenin kayda değer bir performans sergilemesi mümkündür. Bu noktada senin yapman gereken kısa vadede hissenin ne yaptığından öte uzun vadede o hissenin çıkışını sürdürüp sürdürmeyeceğini tespit edebilmektir. Uzun vadede çıkışı motive edecek en önemli dayanak ise şirketin gelir ve kâr büyümesidir. Türk Hava Yolları geçtiğimiz nisan ayından bu yana yatayda bir seyir izliyor. Bununla birlikte uzun vadede yükselişini koruyor.

Şirket, sektörde rekabetini sürdürebilmek adına büyüme odaklı bakışını koruyor. Program kapsamında 2026-2036 yılları arasında toplamda 355 uçak alacak. Uçak sayısıyla en büyük 9. havayolu firması konumunda bulunuyor. 2033 yılında 3. büyük havayolu firması olmayı hedefliyor. Açıkladığı 2024 üç aylık dönemde gelirlerini %79, dönem sonu kârını ise %57 büyüttü. Aynı ivmeyi sürdürmesi halinde yıl sonunda da güçlü bir kârlılık elde edecek. Açıklanan haziran ayı verilerine göre yılın ilk yarısında yolcu sayısı %4,8 arttı. Bu da çıkışın devam etme olasılığını artırıyor.

Maden ocağıyla ilgili ÇED raporu iptal oldu. Hukuki süreç devam ediyor. Sorunu çözmesi şart

Koza Altın, yılbaşından bu yana yerinde sayıp duruyor. Büyük beklentilerle almıştım. Tam bir hayal kırıklığı. Ne yapmamı önerirsiniz? / Hakan Aslan

Hakan, Koza Altın bir süredir yatay seyriyle sabırsız yatırımcıların sıkılmasına yol açıyor olabilir. Ancak borsaya uzun vadeli bir yaklaşımla baktığında bu hareketin de çıkışın bir parçası olduğunu kabul etmek gerekir. Koza Altın, 2016’dan sonra kayda değer bir yükseliş sergiledi. Geçen sürede arada düşüşler yaşasa da bunlar her defasında düzeltme boyutunda kaldı. Hisse, Aralık 2022’de en yüksek 32,48 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında ise zirvede dalgalı seyir izledi. Bu süreçte 19 TL bölgesinin üzerinde kalmayı başaran hisse, şimdilerde tekrar yukarıya yönelmiş görünüyor.

Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme Kaymaz Altın Madeniyle ilgili. 3. Maden Atığı Depolama Tesisi ve Kızılağıl Sahası Kapasite Artışı Projesiyle ilgili ÇED raporunu mahkeme iptal etti. Karar her ne kadar kesinleşmemiş olsa da firmanın bu hukuki belirsizliği hızlı şekilde çözümlemesi önemli. Öte yandan şirket yılın ilk çeyreğinde net satışlarını %3 artırdı. Maliyetlerini %20 düşürdü. Sonucunda da esas faaliyetlerinden kâr etmeyi başardı. Bununla birlikte vergi sonrası dönem sonunda zarar yazdı. Koza Altın’ın gelirlerini daha güçlü artırabilmesi kârını da destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Fonların getirisi yüzde 32,13 ile 79,60 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 11.4 milyar TL oldu. En yüksek yılbaşından bu yana getiri ise Ziraat Portföyün Agresif Değişken Fonunda (ZDZ) gerçekleşti.

EMEKLİLİK FONLARI

Atak dinamik emeklilik fonları geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor. Yatırımcı sayısı yüksek Atak Dinamik Emeklilik Fonlarında İlk 10 emeklilik fonunun yıllık getirileri yüzde 33,15 ile 125,86 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 51,8 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Anadolu Hayat Emeklilik Atak Değişken Fonunda (AH0) gerçekleşti. Anadolu Hayat Emeklilik Atak Değişken Fon (AH0) %125,86 getiri sağladı. 10 Emeklilik Fonu içerisinde en yüksek portföy değerine sahip olan AgeSA Hayat ve Emeklilik değeri Dinamik Değişken EYF (AE3) fonunun portföy değeri 13 milyar 908 milyon TL olarak gerçekleşti. Yatırımcıların bu emeklilik fonlarını tercih etmelerinin nedeni geniş yatırım seçenekleri ve yüksek getiri potansiyeli.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Petrolün Seyri

Dolar/TL 32,9268 seviyesinde. Brent Petrol ise 82,11 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrolde 87,29 dolardan başlayan gerileme devam ediyor. Düşüş eğilimi devam edebilir. 200 günlük ortalamanın altına kaydı. Zayıf seyrin sürdüğünü görebiliriz. Güçlü deste 76 dolar seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL

Kent Finans Faktoring, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Kent Finans Faktoring, nitelikli yatırımcılara 22.07.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 20.01.2025 olacak.

TLREF+%4,75 YILLIK FAİZ

22 Temmuz tarihli TLREF %49,99 seviyesinde bulunuyor. Kent Finans Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFKNTF12515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA ENERJİ

Bağlı iştiraki üzerinden üç santral satın aldı. Depolamalı GES ve RES kapasitesini artırıyor

Aksa Enerji'nin dolaylı %100 bağlı ortaklığı Aksa Renewable Energy, Zümrüt GES, Real Biyogaz ve Ankatech Enerji şirketlerini devraldı. Devralmalar sayesinde, Aksa Enerji'nin depolamalı RES ve GES ön lisans kurulu gücü 831,41 MWe'den 891,41 MWe'ye yükseldi.

Aksa Enerji, bu girişimiyle yenilenebilir enerji alanında kapasitesini artırarak daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Şirket geçtiğimiz yıl hem gelirlerini hem de kârını düşürmüştü. Açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında da benzer bir durum yaşadı. Gelirini %59 azaltarak 5,9 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonu kârı da %55 gerileyerek 726,2 milyon TL oldu.

KOLEKSİYON MOBİLYA

Yılbaşından bu yana açıkladığı işlerin toplam tutarı geçen yılın satışlarının %18’i seviyesinde

Koleksiyon Mobilya, yurtiçinde yerleşik bir müşteri ile hareketli mobilya ihtiyaçlarını karşılamak üzere kdv hariç 29.970.000 TL’ye anlaştı. Anlaşmaya vardığı tutarın 2023 yılı cirosuna oranı %2,24’e denk geliyor. Mobilyaların teslimatı ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Koleksiyon Mobilya, mayıs ayında da 37,6 milyon TL tutarında sipariş aldığını bildirmişti.

Yılbaşından bu yana alınan yeni işlerin toplam tutarı ise 246,7 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket geçtiğimiz yıl 1,34 milyar TL satış gerçekleştirdi. Açıklanan işlerin geçen yılın satışlarına oranı %18,48 seviyesinde bulunuyor. Firmanın kalan aylarda daha güçlü bir performans sergilemesi önemli.

ATAKEY PATATES

Yatırım teşvikli projesi için kredi aldı. Yatırımın planlandığı şekilde ilerlediğini duyurdu

Atakey Patates, geçtiğimiz ocak ayında duyurduğu Kaplamalı Ürünler Üretim Binası ve Soğan Deposu inşası projeleri için Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşviki kapsamında yeni gelişmeyi duyurdu. Şirket, proje kapsamında 5 milyon euro tutarında kredi kullanım sözleşmesi imzaladı. Atakey Patates, sağladığı finansmanla yatırımını planlandığı şekilde devam ettirecek.

Temmuz 2023’te borsaya gelen firma, ilk ay hızlı bir çıkış sergiledikten sonra en yüksek 98 TL’yi test etti. Buradan gelen satışların ardından gerilese de halka arz fiyatının üzerinde bulunuyor. 2024 üç aylık mali dönemde gelirini %32 artırarak 840,4 milyon TL’ye çıkarırken net kârı 5,4 milyon TL oldu.

KAYSERİ ŞEKER

2023 faaliyet döneminde zarar iddialarını yalanladı. Mali sonuçları 17 Eylül’e kadar açıklayacak

Kayseri Şeker Fabrikası, 2023 yılında firmanın zarar ettiği yönünde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yalanladı. Şirket bu tür asılsız haberlerin durdurulması ve sorumlular hakkında hukuki işlemlerin başlatılması için yasal girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Yaptığı işin sezonluk olması nedeniyle farklı bilanço dönemine sahip olan firma, nisan ayında 2023 dokuz aylık mali tablolarını yayınladı. Şirket, dokuz aylık dönemde satışlarını %44 artırarak 5,47 milyar TL’ye çıkardı. Dönem sonunda ise 938,8 milyon TL kâr elde etti. Kayseri Şeker, 2023 yıl sonu mali tablolarını ise SPK’nın verdiği 10 haftalık ek süreye bağlı olarak 17 Eylül’e kadar açıklayacak.

ŞEKER GMYO

Kazakistan'daki arsası için hukuki süreç başlattı. Arsanın önceki kullanım vasfına dönmesini istiyor

Şeker GMYO, Kazakistan'ın Almati şehrinde bulunan arsasının bir bölümünün kullanım vasfının şehir planlaması çerçevesinde değiştirildiğini belirtti. Şirket söz konusu değişiklik nedeniyle menfaatlerini korumak için yasal süreç başlattı. Firma, Almati’de bulunan arsasının önceki kullanım vasfına dönmesini istiyor. Bu amaçla gerekli kurumlar nezdinde hukuki adımlar atıldığını dile getirdi.

Şeker GMYO, aldığı bu kararla birlikte arsasının değerini korumak ve olabilecek en uygun kullanım hedefini elde etmeyi amaçlıyor. Şirket, 2024 üç aylık faaliyet döneminde gelirini %318 artırırken dönem sonunda kârını %89 artırarak 157,8 milyon TL’ye yükseltti.