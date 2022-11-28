Dünya borsaları güvercin Fed tutanaklarının tetiklediği yükseliş sonrası soluklanıyor. Artan vaka sayısının Çin ekonomisinde yasakların gevşetilmesi sürecini durdurabileceği endişesi pozitif havayı gölgeliyor.

Fed’in faiz adımını yavaşlatarak %5,0 - %5,25 bandında artırım döngüsünü bitireceği konusunda piyasalarda bir mutabakat oluştu. Ne kadar süre bu seviyelerde tutacağı ve ne hızla indireceği konusu ise belirsizliğini koruyor.

Kısa vadede piyasaların yönü konusu tartışmalı. Doların gevşemesine, Fed faiz beklentilerinin zirve yapmasına ve S&P 500’ün yeniden 200 günlük ortalamasına yaklaşmasına rağmen boğalar cephesi zayıflıyor.

2020 yılından beri piyasanın boğa kurumlarından JP Morgan son strateji raporunda “Fed faiz indirene kadar riskli varlıklar baskı altında kalabilir” uyarısını paylaştı.

JP Morgan Fed’in faiz artışını %5,0 civarında bitireceğinin piyasalarca büyük ölçüde fiyatlandığını ve indirim beklentisini satın almak için erken olduğunu söylüyor.

Fed’in faizleri 2023’ün son çeyreğinde indirmeye başlaması bekleniyor. Enflasyonun öngörülenden daha sert gerilemesi, ekonominin küçülmeye başlaması, emek piyasasının zayıflaması indirimi tetikleyecek ve boyutunu belirleyecek temel dinamikler.

Kısa vadede yükselişin devamını zorlaştıracak diğer bir dinamik, “açık pozisyon kapatma” emirlerinin azalması. Fed cephesinin netleşmediği kısa vadede hisse piyasasında aşağı yönlü riskler azımsanmamalı. Bu risklere kaşı hisse portföyleri tahvil ile çeşitlendirilerek veya 2-10 yıl farkının azalacağına yönelik enstrümanlarla korunabilir.

Borsa İstanbul dünya borsalarından bağımsız yükselişini sürdürüyor. Beyaz eşya, GYO, havacılık, sigorta hisseleri endeksi yeni zirvelere taşıyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı makro ihtiyati tedbirler nedeniyle bankalar, fiyat artışlarına karşı yaptırımlar endişesiyle gıda perakendesi şirketleri yükselişe katılamıyor.

Borsa İstanbul için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Son yükseliş sonrası getiri potansiyeli azaldı. Ancak faizin düşüklüğü ve kurun istikrara kavuşması hisse senedini desteklemeye devam ediyor. Risk sevmeyenler portföylerinde Türkiye devletinin ve bankaların eurobondlarının ağırlığını artırabilir.