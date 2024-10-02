Borsa 30’da volatilite arttı hisselerde getiriler ayrıştı

BIST 30’da hareket marjı yükseldi. Yılbaşından bu yana hisselerde yüksek getiriler oluşsa da haftalık ve aylık performanslar dalgalı.

Borsa İstanbul’un en hacimli şirketlerini içeren BIST 30 Endeksi, yatırımcılar için önemli gösterge olmaya devam ediyor. Endekste ağırlığı en yüksek hisselerin performansı incelendiğinde, yılbaşından bu yana birçoğunun getirisi pozitif olsa da son dönemde volatilitenin etkisiyle fiyatlarda salınımlar hayli yüksek. Akbank, %73,44’lük getiri ile öne çıkıyor. Bim Mağazalar %62,98’lik performansı ile dikkat çekiyor. Öte yandan, Tüpraş ve Turkcell gibi hisseler yılbaşından bu yana istikrarlı artış kaydetse de son dönemde satış baskısı ağırlık buluyor.

BIST 30 hisseleri son bir haftada satış baskısı altında. Bu durum kısa vadede endişelerin hakim olduğunu gösteriyor. BIST 30 Endeksinde ağırlığı yüksek hisseler sektörler arası farklılaşıyor. Bankacılık, perakende ve sanayi sektörlerinin endeksteki ağırlığı ve hisselerin son performansları, sektör dinamiklerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dolar Endeksi 101,18 seviyesinde bulunurken euro/TL 37,91’de seyrediyor.

Dolar Endeksi zayıf bir seyir izlerken euro/TL dolar endeksine göre daha iyi bir performans gerçekleştirdi. FED’in 50 baz puanlık faiz indirimi ve bu sürecin devam edeceği beklentisi dolarda beklentileri zayıflatan ana nedenlerden biri oldu. Euro/TL, uygulanan sıkı para politikası nedeniyle sınırlı pozitif etki göstermesi beklenmeli. Biraz daha uzun vadede ise yönü belirleyecek olan ana unsur faizlerin seyri olacaktır.

ZEYNEP’E SOR

NAKİT AKIŞ TABLOSU MU, FON AKIŞ TABLOSU MU?

Nakit akış tablosu; likiditeyi gösterir, nakit hareketi, operasyonel verimlilik, güven. Kâra odaklanmaz, zaman farkı, borcu görmez.

Fon akış tablosu; sermaye hareketi, finansman ve yatırım stratejisi, planlama. nakit akışını görmez, zaman ve karmaşıklık, az kullanılır.

Son beş yılda güçlü çıkış sergiledi. Çıkışlarda yatay hareketlerin uzun sürdüğü gözleniyor

Borusan Yatırım kaç aydır sürekli düşüyordu. Birkaç gündür yükseliyor. Yoksa gelgel mi yapıyorlar?/Mert Can Başkale

Mert, borsada yapay fiyat oluşumları yasal değildir ve suç olması nedeniyle çeşitli müeyyidelere tabi tutulur. Bununla birlikte piyasada kısa zaman dilimlerinde fiyatta dalgalanmaların yaşanmasını olağan görmeli. Bireysel yatırımcıların bu iniş çıkışlardan yararlanma çabası ise her zaman için riski yükselten bir durumdur. Borusan Yatırım’ın geçmiş fiyat seyri takip edildiğinde son beş yılda oldukça güçlü çıkış sergilediği görülecektir. Öte yandan bu süreçte gerçekleşen çıkışların ardından uzunca bir zaman diliminde yatay hareketlerin yaşandığı da gözleniyor. Bekleme tahammülü olmayan yatırımcı için bu durum sıkıcı olabilmekte.

Borsaya geldiğinde tavan serileriyle hızlı yükseldi. Zarar, ilginin devamına mani oldu

SDT Savunma hakkındaki fikriniz nedir? Hissenin geldiği fiyat, alım için uygun mudur?/Ahmet Karael

Ahmet, SDT Uzay ve Savunma firması borsaya yeni gelen şirketlerden. Ocak 2023’te ilk işlemini tavandan 34,89 TL’den gerçekleştirirken devamında üç hafta boyunca sürekli tavandan alıcılı bir süreç gerçekleştirdi. Sonrasında da çıkışını korudu. Arada gelen kâr satışlarına rağmen Şubat 2024’te en yüksek 467,50 TL’yi test etti. Halka arz beklentisi sonrasında hisseyi destekleyecek en önemli güç gelir ve kâr büyümesidir. Firma, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini ve esas faaliyetlerinden kaynaklı kârını artırmayı başardı. Ancak dönem sonunda zarar açıklaması, hisseye yönelik ilginin zayıf kalmasında etkili bir faktör

YATIRIM FONLARI

İstanbul Portföy’ün kurduğu IPB Fonu 1 yılda %76,31 değer kazandı

IPBBirinci Değişken Fon, esnek yönetim esasına dayalı bulunuyor. Son bir yılda %76,31 yükselirken geçen 1 ayda ise %0,70 yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Sabancı Holding, Alarko Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Batıçim hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Sabancı Holding, Alarko Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Anadolu Efes hisselerinden alım yaptı. Escar Turizm Taşımacılık, , Global Yatırım Holding, Tukaş Gıda ve Batıçim hisselerinden ise satışta bulundu. İstanbul Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,10 olurken 46.198 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 4.909.932.272 TL. Dolaşımdaki pay adedi 8.182.974.964 olurken yüzde 43,63 doluluk oranına sahip. Fonun, %8,56 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Oyak Yatırım, %60,30 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, nitelikli yatırımcılara 30.09.2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 650.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49, bileşik faizi ise %60,30’a denk geliyor. 58 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %7,78 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

30 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %50,57 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,57 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 30.09.2024 olurken, vade tarihi 27.11.2024 olacak. Piyasada TRFOYMDK2424 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NETAŞ

Vodafone’un mağazalarında iki cep telefonu modeli satışa sunulacak. Gelirini destekleyecek

Netaş, ana ortağı ZTE’nin “Nubia” markalı iki yeni akıllı telefon modelini Türkiye pazarına sunmak için Vodafone Türkiye ile iş birliğine gitti. Eylül ayı itibariyle “Nubia” markalı telefonlar, Vodafone Türkiye mağazalarında ve online platformlarda satışa sunuldu. Bu gelişme, Netaş’ın teknoloji alanındaki gelişimini destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Şirket daha önce Turkcell aracılığıyla da üç modeli piyasaya sunmuştu. Söz konusu modellere ek olarak, Vodafone aracılığı ile iki yeni model daha piyasaya gelmesi gelirini olumlu yönde destekleyecektir. Netaş, 2024’ün ilk yarısında satışlarını %45 artırmasına rağmen dönem sonunda 193,2 milyon TL zarar açıkladı. Verilere göre yılın ikinci çeyreğinde gelirini ve dönem zararını büyüttü. güçlenecek.

ASTOR ENERJİ

Ankara’daki yeni tesisin inşaat ruhsatını aldı. Fabrikanın inşaatına başladı

Astor Enerji, Ankara Sincan’da yer alan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanında önemli bir yatırım projesine adım attı. 228.660 m2 arsa üzerinde inşa edilmesi planlanan, toplam 91.437 m2 inşaat alanına sahip ofis-işyeri ve fabrika yapılarına ilişkin inşaat yapı ruhsatlarının Sincan Belediyesi’nden alındığını duyurdu. Böylece inşaat çalışmalarına resmen başlamış oldu. Gerçekleştirilecek yeni tesis, şirketin üretim kapasitesini artırma ve iş gücünü genişletme hedefine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Şirket, söz konusu yatırımla enerji sektöründeki büyüme stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor. Astor Enerji, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında ise gelirini %35 artırırken dönem sonu net kârını %82 büyüterek 1,3 milyar TL’ye yükseltti.

PLASTİKKART

Uzun vadeli anlaşmaya imza attı. Tutar, yıllık gelirinin yüzde 11’i seviyesinde

Plastikkart, Sipay Elektronik Para firmasıyla uzun vadeli bir satış anlaşması imzaladığını duyurdu. Sözleşme, toplam değeri 4.500.000 euro olan akıllı kart ve kişiselleştirme hizmetlerinin tedarikini kapsıyor. Anlaşma, Plastikkart’ın finansal teknoloji alanındaki büyüme hedeflerine katkı sağlarken, Sipay’in ödeme hizmetlerindeki teknolojik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketin imzaladığı sözleşme yıllık gelirinin %11’ine denk geliyor. Geçtiğimiz yıl 1,55 milyar TL satış geliri elde eden Plastikkart, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini büyüttü. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirini %48 artırırken dönem sonunda 39,9 milyon TL kâr elde etti. Firmanın yılın ikinci çeyreğinde gelir ve kârda zayıflama yaşaması ise dikkatlerden kaçmıyor.