Borsa İstanbul kademeli normalleşmeyi sevdi

Para Politikası Kurulu (PPK) kararı sonrası Borsa İstanbul yükselişini sürdürüyor. Sanayi, holding ve hizmet hisseleri ile başlayan yükselişe cuma günü bankalar da katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın İstanbul Finans Merkezinde Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantı banka hisselerine olan ilgiyi artırdı. Serbest piyasa mekanizmasını bozan uygulamalardan rasyonel zemine dönüleceği beklentisi ile banka hisseleri sert bir şekilde yükseldi.

Merkez Bankası PPK açıklamasında “piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak” sadeleşme sürecinin “etki analizleri yapılarak” kademeli olacağını duyurmuştu. Hafta sonu Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme geçiş sürecinin çok yavaş olacağını teyit ediyor.

Merkez Bankası yeni düzenleme ile bankaların menkul kıymet tesis oranı kapsamında öngörülen liralaşma hedefini yüzde 60’tan yüzde 57’ye, yüzde 10 olan menkul kıymet tesisini yüzde 5’e indirdi. Kurun sert yükselişi yüzünden bankalar zaten 3 puan kaybetmişti. Yeni uygulama ancak bu kaybı yerine koydu.

Merkez Bankasının attığı adımları “liralaşma stratejisi aynen devam ediyor, bankalara getirdiği külfet biraz düşüyor” diye okuyoruz. Serbest piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmaktan uzak buluyoruz. Yeni düzenleme Cuma günü banka hisselerindeki iyimser havayı teyit etmiyor.

Gerek PPK kararını gerekse sadeleşme adımını doğru yönde atılmış ancak yetersiz adımlar olarak görüyoruz. Yeni ekonomi yönetimine saygımız ve açıklama metnindeki doğru tespitler adına önümüzdeki iki ayda 500 baz puanlık adımlarla sıkılaşmaya devam edilmesini bekliyoruz. Sene sonu için yüzde 30 politika faizi tahminimizi değiştirmedik.

Piyasa tahminlerinin altında kalan faiz adımı nedeniyle sene sonu için 26.0 olan dolar kuru tahminimiz 28.0’e, yüzde 43,0 olan enflasyon tahminimizi yüzde 45,0’e yükseltiyoruz. Her iki tahmin için de riskin yukarı yönlü olduğunu belirtelim.