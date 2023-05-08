Borsa İstanbul seçimler öncesi baskı altında

Güçlü ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası küresel hisse senetlerinde sağlam pozitif tepki ile haftaya başlıyoruz. Piyasanın güçlü veriye pozitif tepki vermesi Fed’in duracağı görüşünün genel kabul gördüğü anlamına geliyor.

Fed vadelileri veri sonrası önemli bir değişiklik göstermedi. Piyasa Fed’in haziran, temmuz toplantılarını pas geçtikten sonra eylülden itibaren bir yıl boyunca 200 baz puan faiz indirmesini bekliyor.

Doların başını doğrultamamasının arkasında ABD ekonomisinin yaz sonundan itibaren yavaşlayacağı ve Fed’in sonbaharda uzun süreli bir faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisi yatıyor.

Fed yetkililerinden gelen sinyaller ise piyasa beklentisinin tam tersi yönde. Değil faiz indirmek, faiz artışının sonuna gelindiği konusunda bile üyeler arasında görüş birliği yok.

Bizim görüşümüz Fed’in faizleri sene sonuna kadar sabit tutacağı yönünde. ABD enflasyonu yüksek ve istihdam güçlü gelirse bu süre daha da uzayabilir. Böyle bir senaryoda indirim bekleyen piyasalar ters köşe olur. ABD hisseleri ve tahvilleri gerilerken, dolar sene başından beri kaybını büyük oranda geri alır.

Seçim öncesi son dönemeçte olan Türkiye piyasalarının dünya ile ilişkisi koptu. Başa baş geçen yarış, siyasi gerginliği artırarak ve seçim sonrası için kantarın topuzunu kaçıran vaatlere yol açarak piyasayı baskılıyor.

Kamu desteğine rağmen tutunamayan Borsa İstanbul son bir ayda yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek, kritik 5.000 ve 4.500 desteklerinin altına sarktı. Böylece fiyatlar deprem sonrası gördüğü dip seviyelerin altına geriledi.

Geçtiğimiz haftalarda yatırımcılara seçim sonucuna göre pozisyon almaktan kaçınmalarını önermiş ve Türkiye varlıklarında aşağı yönlü riskler konusunda uyarmıştık. Maalesef elimizdeki veriler, bu hafta da farklı bir görüş vermemize imkan vermiyor. İkinci tura kalma ihtimali yüksek bir seçim, yürütmenin ve yasamanın ayrı ellerde olduğu bir sonuç piyasalar üzerindeki baskının devam etmesine yol açabilir.

Katılımın yüksek olduğu, huzur içinde oy kullandığımız, bayram havasında geçecek bir seçim; siyasi gerilimin düştüğü, sağduyulu politikaların yeniden hakim olduğu bir seçim sonrası ümit ediyoruz.