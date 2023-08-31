Borsa küçük yatırımcıları çekerken...

Borsa İstanbul A.Ş.’nin (BİST) kurulduğu 1983’ten bu yana belli dönemlerde borsaya küçük yatırımcı akımı oldu. Sağlıklı bilgiye dayanmayıp “kulaktan dolma” bilgilerle önemli kazanç elde edeceğini hesap eden küçük yatırımcılar borsada defalarca oyuna gelip hüsrana uğradılar. Borsada halka arzların artığı ve yatırımcı sayısının 6 milyonu aştığı bu dönemde, yeni yatırımcılara uyarıda bulunulması, yol gösterilmesi gerekir. Sağlıklı yatırımcı artışıyla büyüyen borsa, tasarrufu düşük ülkemizde şirketlerin düzenli büyümeleri için aradıkları fona ulaşmalarına yardımcılık edecektir. Sağlıklı borsa, sağlıklı ekonominin sürekliliğini sağlar.

Son dönemde artan halka arzların ardından borsaya gelen yeni yatırımcıların uzun süreli ve sağlıklı koşullarda yatırım yapmasının kuralları sağlanmalıdır.

Borsa ile ilgili son rakamlara bakalım:

Borsada yaklaşık 500 halka açık şirketin hisseleri işlem görüyor. 2019 yılında borsadaki aktif yatırımcı sayısı 248 bin iken bu yıl iki katından fazlasına 790 bine çıkmış durumda. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre mayıs sonunda 4 milyon 480 bin olan yatırımcı sayısı da son üç ayda 2 milyona yakın yeni yatırımcının eklenmesiyle 6 milyon 260 bine ulaşmış. Yatırımcıların portföy büyüklüklerinin yüzde 83’ü, 50 bin liranın altında. Yatırımcılar, bütün ülke coğrafyasına yayılmış durumdalar. Güneydoğu’da borsa yatırımcısı sayısı son dönemde yüzde 59.1, Doğu Anadolu’da 51.6, Akdeniz’de 28.2, Karadeniz’de 27.8, İç Anadolu’da 25, Marmara’da 24.5 ve Ege’de yüzde 24 artmış. Yeni yatırımcıların yüzde 44’ün yatırımları 20 bin liranın altında.

Bu bilgiler, borsaya yatırım yapacakların bilgiye dayalı borsa okur/yazarlığı ile hareket etmelerinin zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bunlar arasında, ‘borsa nedir? Al-sat mantığı neye göre işler? Bilinmesi gereken borsa terimleri nelerdir? Katılım endeksi nedir, ne işe yarar? Borsaya girerken hangi şartların bilinmesi gerekir?’ gibi konular yer alıyor.

Sağlıklı işleyen, küçük yatırımcının sürekliliğini sağlayan borsa, ekonomiye her yanıyla faydalı olur, şirketlere ve yatırımcılara imkanlar yaratır, olumlu katkıda bulunur. Borsanın sağlıklı işlemesinin kuralları geliştirilmelidir.

GÜNÜN NOTU:

Yaşar Kemal’in oğlu Raşit Gökçeli’nin kaybından ötürü üzüntü duydum, ailesine başsağlığı dilerim.