Borsa zayıf seyrederken sektörler farklılaşıyor

Borsada endeks adeta 9.000 bölgesine demir atmış durumda. Sektörler arası performans farklılıkları ise dikkat çekiyor. Özellikle kimya ve enerji sektöründe öne çıkan şirketler, getirileriyle ayrışıyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, son dönemde 9.000 seviyesinde yatay bir hareket izliyor. Dolar ve Euro ise lira karşısında sınırlı hareket kabiliyetine sahip. Bu dönemde, borsada sektörler arası performans farklılıkları daha fazla belirginleşiyor. Kimya ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler, yılbaşından bu yana yatırımcılarına yüksek getiri sağlarken, genel olarak piyasanın görünümünde zayıflık öne çıkıyor.

Kimya sektöründe yüksek getiriler

Kimya sektöründeki şirketler, yılbaşından bu yana güçlü bir performans sergiledi. Sanifoam Endüstri (SANFM) %291,87 ile sektörde en yüksek getiriyi sağlayan hisse olarak öne çıktı. Onun yanı sıra, İzmir Fırça (IZFAS) %223,71ve Dyo Boya (DYOBY) %139,46 getiriyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. BIST Enerji Endeksinde de benzer bir durum söz konusu. Lydia Yeşil Enerji (LYDE) %211,67 ile sektörde en yüksek yıllık getiriye sahip. Diğer dikkat çeken hisselerden Ak Enerji (AKENR) ve Margün Enerji (MAGEN), sırasıyla %175,7 ve %134,6’lık yükselişle enerji sektöründe öne çıkıyor.

Endekste ağırlığı yüksek şirketlerde dalgalanma

Endekste ağırlığı en yüksek olan 7 hisse arasında yer alan Türk Hava Yolları (THYAO) %19, Koç Holding (KCHOL) %11 ve Akbank (AKBNK) %9 ile dikkat çekiyor.

Dolar ve Brent petrol takipte

Brent petrolün fiyatının 70-80 dolar bandındaki dalgalanması enerji sektöründeki şirketlerin performansını da ister istemez etkiliyor. Yatırımcıların, bu verileri yakından takip etmesi önemli.

ZEYNEP’E SOR

TAMAMLANMIŞ ÜRÜN MÜ, YARI MAMUL MÜ?

Tamamlanmış ürün; Gelir potansiyeli, fiyat belirleme gücü, talebe uygunluk. Stoklama maliyeti ve riski, eskime, nakit bağlama, talep azalması.

Yarı mamul; talebe göre üretim, stokta yatırım azaltımı, süreklilik ve verim. Nakde katkı az, maliyet artışı, planlama ve yönetim zorluğu, değer kaybı.

Düzenli nakit temettü ödemesinde bulunuyor. Bu yılın ödemesi yapıldı. Yeni ödeme seneye olur

Ege Endüstri’nin nakit temettü ödemesinde bulunma ihtimali nedir? Herhangi bir beklenti var mı? /Deniz Acar

Deniz, bir şirket kâr ettiği sürece potansiyel olarak nakit temettü ödeme imkanı da vardır. Öte yandan kâr payı ödemesi için kârlılık yetmez. Ayrıca şirketin bu yönlü bir politikaya sahip olması da gerekir. Ege Endüstri, düzenli nakit temettü ödeyen firmalardan birisi. Şirket son olarak geçtiğimiz mayıs ayında hisse başına brüt 103 TL temettü ödemesinde bulundu. Bu yıl için kararlaştırılan temettü ödendiğinden ilave bir ödeme beklenmemeli. Bununla birlikte politikada değişim yaşanmaması halinde seneye yine ödeme söz konusu olacaktır. Şirketin yeni fabrikasında ise son aşamaya gelindi ve binanın 15 Ekim’e kadar teslim alınması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında geliri azaldı. Dönem sonunda zarar yazdı. İkinci çeyrekte düşüş sürüyor

Koza Madencilik’in altı aylık bilançosunu nasıl görüyorsunuz? Değerlendirmeniz nedir?/Hasan Şahin

Hasan, Koza Madencilik açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelirini %8 geriletti. Dönem sonunda da zarar yazdı. Bununla birlikte esas faaliyetlerinden ötürü kâr etmiş olması yatırımcının ileriye dönük umutlu olmasına olanak veriyor. Diğer taraftan ilk çeyreğe göre yılın ikinci çeyreğinde gelirinin daha da azaldığı görülüyor. Satışlarının artması uzun vadeli büyümenin ana göstergelerinden biri olacağı göz ardı edilmemeli. Hissenin fiyatı ise yıl başından bu yana %33,19 yükseldi. Söz konusu olumlu gelişmeye rağmen mevcut fiyat bölgesi Aralık 2022’deki seviyelerde olduğunu not etmekte yarar var. Kâra dönmesi hisseyi güçlendirir.

YATIRIM FONLARI

Azimut Portföy’ün kurduğu GL1 Fonu 1 yılda %27,43 değer kazandı

GL1 Azimut Pyş Birinci Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini yerli ve yabancı hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %27,43 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %6,85 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Garanti Bankası, İş C, Agesa, YKBNK ve ISMEN hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Ülker, ANHYT, Ford Otomotiv hisselerinden alım yaptı. Sabancı Holding, Anadolu Efes, Mavi, Pegasus ve Akbank hisselerinden ise satışta bulundu. Azimut Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,20 olurken 2.390 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 3.756.376.448 TL. Dolaşımdaki pay adedi 4.297.947 olurken yüzde 34,41 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,31 pazar payı bulunuyor

TAHVİL

Deniz Finansal Kiralama, %58,3 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Finansal Kiralama, 8-9 Ekim 2024 tarihlerinde finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50 olurken, bileşik faizi de %58,3’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 19.02.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,22 olacak. Diğer taraftan 9 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,81 seviyesinde bulunuyor.

%50 YILLIK BASİT FAİZ

Deniz Finansal Kiralama’nın çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı, TLREF’in 0,19 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 09.10.2024 olurken vade tarihi 19.02.2025 olacak. Bono piyasada TRFDNFK22518 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

OTOKAR

Romanya Milli Savunma Bakanlığının ihalesini kazandı. Toplamda 1059 zırhlı araç satacak

Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Romtehnica tarafından açılan 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç alımı ihalesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından, ihale makamı tarafından sözleşme görüşmeleri için resmi davet aldı. Bu gelişmeyle Otokar, önemli bir satışın kapısını araladı. Açıklamada ihale bedelinin 4.263.286.656 Rumen leyi olduğu belirtildi. Tutar yaklaşık 32 milyar TL’ye denk geliyor. İlk 278 araç Otokar tesislerinde üretilecek. Geri kalan 781 araç ise Romanya’da üretilecek. Proje kapsamında toplamda 1059 adet 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç satışı ve entegre lojistik destek hizmeti verilecek. Tutar yıllık gelirin %94’üne denk geliyor.

SAY YENİLENEBİLİR

Anlaşma ile ABD’deki 7 firmaya ekipman sevkiyatında bulunuyor. Gelirini destekliyor

Say Yenilenebilir Enerji, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada General Electric ile imzaladığı Onay Anlaşması çerçevesinde ABD’deki 7 farklı firmaya kule içi ekipman sevkiyatında bulunacağını duyurmuştu. Yeni açıklama ile söz konusu firmalardan biri olan Broadwind’den tek seferde 543.936 dolar tutarında sipariş aldığını duyurdu. Tutar güncel kurdan 18,6 milyon TL’ye denk geliyor. Şirket şimdiye kadar 4 farklı müşteriden toplamda 8.270.487 dolar tutarında sipariş aldı. Siparişlerin 6.985.395 dolarlık kısmını gönderdi. ABD’ye yaptığı ihracat, ciro artışına, yeni stratejik müşterilerin kazanılmasına ve faaliyetlerin küresel ölçekte genişlemesine katkı sağlaması bekleniyor. Şirket, yıl başından bu yana yıllık gelirinin %41’i oranında yeni iş açıklaması yaptı.

ÖZYAŞAR TEL

GES yatırımı için gerekli arsayı aldı. Enerji maliyeti düşecek. Fiyatı ise halka arzın altına indi

Özyaşar Tel, geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamayla Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için gerekli arsa alımını tamamladığını duyurdu. Malatya, Hekimhan’da bulunan 94.009 m2 büyüklüğündeki arsa, 13.750.000 TL bedelle satın alındı. Gerçekleştirilen arsa alımı, Özyaşar Tel’in sürdürülebilir enerji yatırımlarına yönelik önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte şirketin enerji maliyetlerinin azaltılma mümkün olacak. Ayrıca firmanın çevresel sorumluluklarını yerine getirme hedeflerine de katkı sağlayacak. Geçtiğimiz mayıs ayında borsaya gelen Özyaşar Tel, ilk dört işlem gününde tavan oldu. En yüksek 40,98 TL’ye kadar çıktıktan sonra geriledi. Şimdilerde halka arz fiyatı olan 28 TL’nin altında bulunuyor.