Borsada ağustos sarsıntısı üç sektörde paniğe yol açtı

Borsa İstanbul, yılın en yüksek seviyesinden bu yana sert bir düşüş yaşadı ve Endeks 9.810 seviyesine kadar geriledi. Bu durum, farklı sektörlerde ciddi kayıplara yol açtı. Ancak her sektör aynı şekilde etkilenmedi; bazıları ayakta kalmayı başardı, bazıları ise sert darbe aldı.

En fazla düşen sektörler

Borsa İstanbul’da gördüğü zirvenin ardından en fazla değer kaybeden endeksler arasında BIST Sigorta, BIST Finansal Kiralama Faktoring ve BIST Banka endeksleri bulunuyor. Özellikle Sigorta sektörü yıl içi zirve seviyesine göre yüzde 22,28 ile en büyük düşüşü yaşadı. Finans ve bankacılık sektörleri de yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Gözlenen düşüşler, yeni alım dalgasının gelmemesi halinde bu sektörlerin ayı piyasasına girmesi anlamına gelecek.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Yiğit Akü (#YIGIT): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %90,76 yükseldi.

Gersan Elektrik (#GEREL): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 37 yükseldi.

Mercan Kimya (#MERCN): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %13,10 yükseldi.

İzmir Fırça (#IZFAS): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %32,74 yükseldi.

Tera Yatırım (#TERA ): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %38,87 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Alfa Solar Enerji (#ALFAS): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,51 geriledi.

Servet GMYO (#SRVGY): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,65 geriledi.

Konfrut Gıda (#KNFRT): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,01 geriledi.

Seyitler Kimya (#SEYKM): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,95 geriledi.

Ziraat GMYO (#ZRGYO): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,46 geriledi.

NE OLDU?

YASED: Türkiye 6 ayda 4,7 milyar dolar doğrudan yatırım aldı.

Hazine, iki ihale ile 23,2 milyar TL borçlandı.

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz'da yıllık %16,1 düşüşle 2 bin 350 oldu.

İnşaat maliyet endeksi Haziran'da aylık %0,40, yıllık %66,12 arttı.

İşsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Haziran’da 0,6 puan arttı.

NE OLACAK?

İngiltere'de temmuz ayı TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.

Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrek GSYH verisi duyurulacak.

Euro Bölgesi haziran ayı sanayi üretim verisi açıklanacak.

ABD temmuz ayı TÜFE verileri yatırımcıların dikkatinde olacak.

Arjantin'in temmuz ayı ulusal TÜFE verileri gece açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

TEMETTÜ MÜ, YENİDEN YATIRIM MI?

Temettü; düzenli gelir, güvenlik, yatırımcı güveni, düşük risk. Sınırlı büyüme, düşük yeniden yatırım, nakde dayalı getiri, fiyat düşüş riski.

Yeniden yatırım; büyüme potansiyeli, vergi ertelemesi, değer artışı, yenilikçilik, sermaye gücü. Gelir eksikliği, riskli projeler, yönetim riski, sabır gereksinimi, likidite riski.

Geçtiğimiz yıl zarar açıklamıştı. Son paylaştığı üç aylık mali tablolarında zarar devam etti

Tekfen’in bulunduğu seviye size göre nasıl? Buralardan alınsa kaçtan satılır? Almak mantıklı olur mu? / İlhan Olcay

İlhan, uzun vadeli yatırımcı için hissenin fiyatının kaç olacağından ziyade yönelimi önemlidir. Neticede bir hissenin fiyatının hangi tarihte kaça çıkacağını tespit edebilmek mümkün değildir. Bununla birlikte fiyatın istikametini tespit edebilmek mümkündür. Bu da büyümesiyle alakalıdır. Eğer gelir ve kâr büyümesi varsa fiyat da artacaktır. Arada sapmalar ve gecikmeler yaşansa da büyüyen firmanın hissesinin değer artışı kaçınılmazdır. Aldığın şirketin büyümesi durduğunda ya da duracağını gördüğünde de satış yaparak farklı bir şirketin hissesine geçiş yapmak doğru olandır.

Tekfen Holding, geçtiğimiz yıl gelirlerini %22 gerileterek 43,14 milyar TL’ye düşürdü. Dönem sonunda da zarar açıkladı. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelirde %2 gibi zayıf bir artış söz konusu. Dönem sonundaysa yine zarar açıkladı. Şirketin önümüzdeki dönemlerde performansını artırması ve kârlı bir yapıya kavuşabilmesi önemli. Bunu sağlayabildiği ölçüde hissenin fiyatı da güçlenecektir. Hissenin fiyatı Aralık 2022’den bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor.

Geçen iki yılda kârı geriledi. Son açıkladığı üç aylık mali tablolarında kârın artması olumlu

Akfen GMYO hissesinin çıkmamasının sebebi sizce nedir? Bütün kağıtlar çıkmışken bunun yerinde saymasının gerçek nedeni ne olabilir? / Yakup Güney

Yakup, kısa zaman aralıklarında hisselerin fiyatı günlük gelişmeler ya da açıklamalara bağlı olarak iniş ve çıkışlar yaşar. Bu dalgalanmalar şirketin mali performansından bağımsız olarak gerçekleşir. Ancak uzun vadede şirketin mali gücü hissenin fiyatı üzerinde daha belirgin bir ağırlığa sahiptir. Yeterli fiyat artışı gerçekleştirmeyen şirketlerin mali durumlarını gözden geçirmeyi ihmal etmemelisin. Akfen GMYO’nun son iki yılda gelirlerindeki artışa rağmen kârı hızlı şekilde geriledi. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise bu defa kârda %22’lik bir atış söz konusu.

Firmanın yılın ilk çeyreğinde kârını büyütebilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Kuşkusuz daha da olumlusu bu büyümesinin sonraki dönemlerde de sürebilmesidir. Yatırımcısı ise bu aşamada henüz yeterli düzeyde ikna olabilmiş değil. Hisseye yönelik güçlü bir ilginin olmaması fiyat üzerinde baskıya sebep oluyor. Ocak 2022’de en yüksek 9,40 TL’ye kadar çıkan fiyat, sonrasında gelen satışlarla geriledi. Geçen sürede arada yukarı atakları olsa da her defasında satışlarla birlikte geriye düştü. Hisse, son beş ayda 2 TL bölgesinde teknik olarak önemli bir destek oluşturdu.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan 15 yatırım fonu ortalama yüzde 5,78 kazandırdı. Yıllık ortalama getiri ise %55,04 seviyesinde gerçekleşti. Fonların genel olarak yıllık getirileri %50,05 ile %59,95 arasında değişiyor. Bu fonlar arasında en yüksek yılbaşından bu yana getiriyi %59,95 ile Strateji Portföy Bir. Değ. Fon (AN1) elde etti. En yüksek portföy değeri ise 13,463 milyon TL ile Yapı Kredi Portföy Altın Fonu’na ait. Yatırımcı sayısı en yüksek fon ise 185,339 ile İş Portföy Altın Fonu oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan 15 emeklilik fonu, yılbaşından bu yana ortalama %5,57 kazandırdı. Fonların genel olarak yıllık getirileri %49,59 ile %59,91 arasında değişiyor. Bu fonlar arasında en yüksek yılbaşından bu yana getiriyi %59,91 ile Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF elde etti. En yüksek portföy değeri ise 82,886 milyon TL ile yine Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF’ye ait.

Yatırımcı sayısı en yüksek fon ise 1,925,104 ile aynı fon oldu. Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF ise 35.629 milyon TL portföy değeri ile öne çıkarken 624.357 yatırımcı sayısıyla da önemli bir kitleye hitap ediyor. Bu fonun son bir ay getirisi %8,21, yıllık getirisi ise %59,87 olarak gerçekleşti.

Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF, 34.542 milyon TL portföy değeri ve 504.475 yatırımcı sayısı ile dikkat çeken bir diğer fon. Bu fonun son bir ay getirisi %6,43, yıllık getirisi ise %57,56 seviyesinde. Diğer dikkat çeken fonlar arasında AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF, 60.071 milyon TL portföy değeri ve 915.165 yatırımcı sayısı ile öne çıkıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi (DXY) ve Gümüşün Seyri

Gümüşün fiyatı 27,71 seviyesinde bulunurken dolar endeksi DXY 102,92 seviyesinde bulunuyor. Küresel ekonominin yavaşlama sinyalleri gümüş fiyatını da baskılıyor. Gümüşte kritik destek seviyesi 26 dolar seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL

TÜPRAŞ, yıllık TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Tüpraş, nitelikli yatırımcılara 12.08.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 2.800.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 730 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek.

TLREF+%1 YILLIK FAİZ

Tahvilin vadesi ise 12.08.2026 olacak. 12 Ağustos tarihli TLREF %51,23 seviyesinde bulunuyor. Tüpraş’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSTPRS82613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

BİOTREND ENERJİ

Ayvacık çöp gaz elektrik üretim tesisi için lisansını aldı. Atık maddelerden elektrik üretecek

Biotrend Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Biotrend Ayvacık Yenilenebilir Enerji, beklediği üretim lisansını aldı. EPDK, Ayvacık Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan üretim lisansını verdi. Alınan lisansın Nisan 2040’a kadar geçerli olurken lisans çerçevesinde atık maddelere dayalı enerji üretiminde bulunulacak.

Açıklamada projenin her biri 1,455 MWm / 1,414 MWe gücünde üç üniteden oluşacağı belirtildi. Tesisin toplam kurulu gücü 4,365 MWm / 4,242 MWe olacak. Gerçekleştirilecek yatırım, atık maddelerin yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesine olanak verecek. Bu şekilde çevre dostu enerji üretimine katkı sağlayacak.

ALVES KABLO

Aldığı yeni siparişi paylaştı. Siparişlerin toplam tutarı geçen yılın satışlarının %75’ine ulaştı

Alves Kablo, iki yeni satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Açıklamada yapılan sözleşmeler kapsamında, toplam gerçekleştirilen satış tutarlarının kdv hariç 320.347.410 TL olduğu belirtildi. Siparişi alınan bakır ve alüminyum iletkenli enerji kabloları stoklara teslim edilecek.

Alves Kablo, geçtiğimiz mart ayından bu yana yaklaşık 2,3 milyar TL tutarında yeni sipariş açıklamasında bulundu. Söz konusu tutar geçtiğimiz yıl gerçekleşen satış gelirinin yaklaşık %75’ine denk geliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 3 milyar TL satış geliri elde etmişti. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise geliri %64 artarak 1,23 milyar TL’ye çıktı.

KALKINMA BANKASI

ITFC’den finansman sağladı. Deprem bölgesindeki gıda firmaların ihtiyacı için kullanacak

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC)’den finansman temin edecek. Sağlayacağı finansmanı, Kahramanmaraş depreminin etkilerini azaltmak ve Türkiye'de gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanacak. Anlaşma, Hazine’nin garantisi altında 100 milyon dolar tutarında bir finansmanı kapsıyor.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören bankanın sermayesinin %0,90’ı halka açık bulunuyor. Sermayesinin %99,08’i ise Hazine’ye ait. Geçtiğimiz yıl gelirini ve kârını artıran banka, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında da gelir ve kârdaki artışını sürdürdü.

TATLIPINAR ENERJİ

Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji’deki payını artırdı. Bedelin ödenmeyen kısmı aralık sonu ödenecek

Tatlıpınar Enerji, geçtiğimiz mayıs ayında Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji’nin toplam sermayesinin %40'ını temsil eden payları devraldı. Firma, şimdi de Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji’nin sermayesinin toplam %51'ine sahip olmak için ek pay devri sürecini başlattı.

TSKB tarafından aralık ayında hazırlanan değerleme rapordaki tutara %20 iskonto uygulanarak %11’lik payın değeri 361 milyon TL olarak belirlendi. Bu bedelin 150 milyon TL’lik kısmı ödendi. Kalan diğer kısmın ise vade farkı olmaksızın aralık ayı sonuna kadar ödenecek şekilde taksitlendirildi. İşlemler sonrası Tatlıpınar Enerji’nin, Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji’deki payı %51 seviyesine çıktı.

GELECEK VARLIK

Yapı ve kredi Bankası'nın ihalesine katıldı. Tahsili gecikmiş alacaklardan 4 portföyü alacak

Gelecek Varlık Yönetimi, Yapı ve Kredi Bankası’nın 8 Ağustos günü gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satış ihalesine katıldı. Şirket, toplamda 917,8 milyon TL anapara büyüklüğündeki 4 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Açıklamada ihaleye 13 varlık yönetim şirketinin katıldığı ve Gelecek Varlık’ın en yüksek teklifi verdiği ifade edildi.

İhalenin kesinleşmesi, Yapı ve Kredi Bankası Yönetim Kurulu'nun onayı sonrası gerçekleşecek. Onayın ardından sözleşme imzalama süreci başlayacak ve alacakların devri gerçekleşecek. Gelecek Varlık, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirini %80 büyütürken kârını da %126 artırarak 325,3 milyon TL’ye çıkardı.