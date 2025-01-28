Borsada hizmet sektöründe seçicilik artmaya başladı

BIST Hizmet Endeksi’nde hisse getirileri farklılaşmaya başladı. 2024 yılında ortalama yüzde 40 yükseliş kaydeden sektör hisseleri, 2025’in ilk ayında ortalama yüzde 2,73 prim yaptı.

Borsa İstanbul’da hizmet sektörü hisselerinde getiriler ayrışıyor. BIST Hizmet Endeksi’nde yer alan hisseler içerisinde ağırlığı yüksek olanlar yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.

BIST Hizmet Endeksi’nde bulunan Turkcell, yılbaşından bu yana %14,66 getiriyle pozitif bir ivme yakalarken, Bim Mağazalar %4,26 oranında düşüş yaşadı. Türk Hava Yolları ise %10,68 oranında bir artışla sektörde dikkat çeken bir konumda bulunuyor. Ulaştırma sektöründe faaliyet yürüten Pegasus ise yılbaşından bu yana yüzde 9,06 oranında yükseldi.

Son bir yılda öne çıkan hisseler

Hisselerin son bir yıllık getirileri incelendiğinde Turkcell %59,02 ile ilk sırada yer alıyor. Pegasus ve Enka İnşaat sırasıyla %52,30 ve %41,43 oranında kazanç sağlayarak yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. Sektör ortalamasının üzerindeki bu getiriler, uzun vadeli yatırımların getiri potansiyelini desteklediğini gösteriyor.

Özvarlık kârlılığında öne çıkanlar

BİST 30 içerisindeki özvarlık karlılığı en yüksek hisseler arasında MLP Sağlık yüzde 60,47 ile öne çıkıyor. Türk Hava Yolları %37,92 ile dikkat çekerken BİM Mağazalar yüzde 32, Turkcell ise yüzde 40 özvarlık kârlılığı ile sıralamada yer alıyor.

Altının yükselişi

BİST Hizmet Endeksi’ndeki hisselere son bir yılda yatırılan 100 TL, şu anda 124 TL’ye ulaşmış durumda. Aynı dönemde söz konusu tutar BİST 100 Endeksi’ne yatırıldığında 120 TL, dolarda 118 TL olurken gram altında 162 TL’ye çıkmakta. Söz konusu verilere göre gram altın performansı ile tüm yatırım araçlarını geride bıraktı.

ZEYNEP’E SOR

NET AKTİF DEĞER Mİ, PİYASA DEĞERİ Mİ?

Net aktif değer; gerçek değer, düşük volatilite, analitik karşılaştırma, güven. Piyasa algısının görülmemesi, güncel olmama riski, sınırlı kullanım alanı.

Piyasa değeri; piyasa algısı, güncel ve dinamik, büyüme potansiyeli, kolaylık. Aşırı volatilite ve spekülasyon riski, gerçek değeri göstermeme.

Satışlardaki düşüş devam ediyor. Zarar eden firmanın faaliyetlerini toparlayabilmesi önemli

Hektaş’ın fiyat seyri hakkındaki düşünceniz nedir? Kaç yıldır sürekli geriliyor? / Celal Yücesoy

Celal, hisse fiyatları firmanın mali performansı ile yakından alakalıdır. Öte yandan sürekli bedelli sermaye artırımına gidilmesi ise yatırımcı güvenini zayıflatabilecek bir durumdur. Hektaş, 2023 faaliyet döneminde gelirini düşürürken zarar açıkladı. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da satışlardaki düşüş devam ederken dönem sonunda 1,97 milyar TL zarar yazdı. Aynı dönemde brüt kârının ve esas faaliyet kârının negatif olması faaliyetlerinde ciddi bir toparlanmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bunların dışında 2019’dan bu yana beş kez bedelli sermaye artışına gidilmesi de yatırımcının mesafeli durmasında etkili.

Güçlü yükseliş son iki yılda durdu. Mali yapıdaki zayıflama, fi yatın yataya dönmesine yol açtı

Kardemir D iki yıldır bir türlü yükselmiyor. Neden yükselmediğini öğrenebilir miyim? / Murat Özcan

Murat, geçtiğimiz 2024 faaliyet döneminde uygulamaya alınan sıkı para politikası genel olarak ekonomi üzerinde bir basınca yol açtı. Bu da özellikle sanayi kuruluşlarının gelir ve kârlılığını olumsuz etkiledi. Kardemir, 2023 faaliyet döneminde gelirini düşürürken 2024’ün dokuz aylık döneminde de yönelimini sürdürdü. Satışlarda %21 gerileme yaşadı. Dönem sonunda da 2,96 milyar TL zarar oluştu. Mali performanstaki olumsuz seyir, hissenin fiyatına da yansıyor. Mart 2020’de 1,58 TL’den başlayan yükseliş, Ekim 2023’te 33 TL’ye kadar sürdü. Sonrasında ise günümüze kadar yatay bir seyir gözlendi. Kârlı yapıya dönmesi fiyatı destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

İstanbul Portföy’ün IJV Fonu, düşük riskle bir yılda %62 getiri sağladı

IJV Birinci Para Piyasası Fonu, düşük riskli ve kısa vadeli yatırım araçlarına odaklanarak yatırımcılara güvenli bir getiri sunmayı hedefliyor. Fon, toplam değerinin %84,90’ını ters-repo işlemlerine, %9,40’ını devlet tahvillerine ve %4,24’ünü finansman bonosuna yatırarak yüksek likidite sağlayan bir portföy oluşturuyor. 10,66 milyar TL büyüklüğünde ve %31,38 doluluk oranına sahip. Risk değeri ise 1. Nakde dönüşümü kolay varlıklara yatırım yaparak yatırımcılara günlük likidite sağlamayı ve faiz getirisi sunmayı amaçlıyor. Son bir yılda %61,91 getiri ile başarılı bir performans sergiliyor. IJV, kısa vadeli faiz getirisine odaklanan yapısıyla mevcut piyasa koşullarına uygun bir strateji izliyor. Günlük likidite sağlayarak düşük risk ve güvenli yatırım arayanlar için alternatif sunuyor.

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%3 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 23 Ocak 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 532 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 9 Temmuz 2026 olacak.

TLREF+%3 YILLIK FAİZ

23 Ocak tarihli TLREF %46,21 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAK72618 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRKER PROJE

Arsasının da içinde olduğu proje Büyükşehir’de onayda. Diğerindeyse işlemler sürüyor

Türker Proje, Kartal’da bulunan arazisinin de yer aldığı Uygulama İmar Planı kapsamındaki sürecin, Kartal Belediyesi tarafından tamamlandığını duyurdu. Kartal Belediyesi Encümeni’nin kararıyla parselasyon planının onaylandığı ve söz konusu belgelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin onayına sunulduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayından sonra, planın 1 ay süreyle askıya çıkarılacağı ve bu süreçte herhangi bir itiraz olmaması durumunda, nihai tapunun alınacağı belirtildi. Öte yandan Türker Proje’nin Kartal’daki bir diğer taşınmazının bulunduğu alandaki imar çalışmanın da devam ettiği belirtildi. Yasal sürecin tamamlanması şirketin gelirlerini olumlu yönde etkileyecek. Firma, 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise zarar açıkladı.

ECZACIBAŞI İLAÇ

Kartal’daki arazisinde gayrimenkul projesi geliştirilecek. Hasılatın %40’ı iştirakine gelecek

Eczacıbaşı Holding, Kartal Çavuşoğlu’nda toplam 157.383 metrekare büyüklüğündeki taşınmazları üzerinde hasılat paylaşımı esasına dayalı bir gayrimenkul projesi geliştirilmesi amacıyla taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzaladı. Projenin tüm süreçlerinin, izin ve ruhsatlarının alınmasından inşaatın satışına kadar tüm işlerin yüklenici firma tarafından yerine getirileceği belirtildi. Anlaşma gereği hasılatın %40’ı Eczacıbaşı Holding’e %60’ı ise yükleniciye ait olacak. Projenin, 42.319 m2’lik kısmında birinci faz, 115.064 m2’lik kısmında ise ikinci faz olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Açıklamada taşınmazların mülkiyetinin Eczacıbaşı Holding’e ait olduğu Eczacıbaşı İlaç’ın ise ana ortaklığını oluşturan holdinge %37,28 hissedar olduğu belirtildi.

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ

Portekiz’deki müşterisinden aldığı siparişi 2. çeyrekte, Çin’dekini ise 1. çeyrekte gönderecek

Say Yenilenebilir Enerji, rüzgar enerjisi endüstrisi ve diğer faaliyet alanlarındaki satış ve pazarlama çalışmalarının sonuçlarını alıyor. Şirketin Portekiz merkezli müşterisi CS Wind Portugal tarafından verilen teklifl erin onaylandığı belirtildi. Açıklamada toplam tutarın 702.000 euro olduğu belirtildi. Teslimatların yılın ikinci çeyreği içinde tamamlanacağı ifade edildi. Şirket, ocak ayının ilk haftasında da Çin’e sevk edilmek üzere 988 bin euro tutarlı iş aldığını belirtmişti. Bu siparişlerin ise yılın ilk çeyreğinde sevk edileceği dile getirildi. Say Yenilenebilir Enerji, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini %29 artırarak 1,2 milyar TL’ye yükseltti. Dönem sonunda ise %61’e varan bir düşüş yaşarken dönem sonu net kârı 62,3 milyon TL oldu.