Borsada yabancı satışı 2024 getirilerini sınırladı

2024 yılında piyasa değeri yüksek hisselerde yabancı payında dikkat çekici azalma yaşandı. Özellikle Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası’nda kayda değer düşüşler gözlendi. Yabancı satışları, fiyatlar üzerinde baskıya yol açtı.

Yabancı payı 2024’ün başlangıcında %37,95 seviyesinde iken 2024 sonunda %36,99’a geriledi. 3 Ocak 2025 itibariyle %37,05 seviyesine çıktı. Ancak hâlâ son bir yılın gerisinde.

Yabancı paylarında yaşanan düşüş güçlü hisselerde hareketleri sınırlandırdı. 2024 boyunca piyasa değeri yüksek hisselerde yabancı payında en büyük düşüş, Tüpraş hissesinde yaşandı. 2023 sonunda %43,4 olan yabancı payı, 2024 sonunda %29,07’ye kadar indi. Bu durum, yabancı payında 14,33 puanlık bir azalmayı işaret ediyor. Buna karşın hisse, yıl genelinde %13,42 yükseliş kaydetti. Ancak yükseliş BIST 100 ve enflasyonun altında kaldı.

Ereğli ve İş Bankası da etkilendi

Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası hisselerinde de yabancı yatırımcı oranında dikkat çekici düşüşler görüldü. Ereğli'de yabancı payı 10,06 puan azalırken, İş Bankası’nda düşüş 9,91 puan seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen bankalara olan ilginin de etkisiyle İş Bankası %48,68’lik bir yükseliş kaydetti. Yerli kurumsal yatırımcıların bankalara olan talebi hisseleri canlı tuttu.

Bankacılık ve holding sektörü dikkat çekiyor

Garanti Bankası ve Akbank, yıl boyunca yüksek getiri sağlamasına rağmen yabancı payında azalma yaşadı. Ayrıca Koç Holding ve Sabancı Holding hisseleri de benzer bir eğilim gösterdi. Yabancıların ilgisi yeniden artar mı? 2024 yılı verileri, yabancı yatırımcıların borsada satış ağırlıklı işlemlerde bulunduklarını gösteriyor. Kredi risk priminin gerilemesi kademeli olarak enflasyonda geri çekilme 2025’te yabancı ilgisinin güçlenmesini sağlayabilir.

ZEYNEP’E SOR

FAALİYET KÂRI MI, NET KÂR MI?

Faaliyet kârı; ana performans, istikrarlı ölçüt, sektörel kıyas, verimlilik. Genel durumu ölçmeme, diğer gelirleri ve kârın niteliğini görmeme.

Net kar; genel kârlılık, vergi ve finansman etkisi, mali güç, temettü göstergesi. Dalgalanmaya açık olma, ana faaliyete odaklanmama, karşılaştırma zorluğu.

Düzensiz kârlılığa sahip. Dokuz aylıkta yine zarar yazdı. Son çeyrekte gelirdeki artış ise olumlu

Cante’nin 2024 bilançosunda kâra geçme olasılığı nedir? 2024’te olmazsa 2025’te olur mu? / Hüseyin Baltacı

Hüseyin, bir şirketin gelirini büyütebilmesi ileriye dönük kârlı yapıya dönüşebilmesiyle alakalıdır. Bunu önceden tespit edebilmek ise firmanın performansının takip edilmesinden geçiyor. Öte yandan genel ekonomi ve sektördeki gelişmeler de izlenmesi gereken bir diğer husus. 2024 ekonomik büyümenin sınırlı kaldığı bir yıl oldu. Enflasyonla mücadele kapsamında 2025 yılında da büyümenin sınırlı tutulması yönlü bir yaklaşım gözleniyor. Çan2 Termik, geride kalan beş yılın ikisinde zarar ederken düzensiz bir kârlılık sergiledi. Dokuz aylık dönemde de yine zarar yazdı. Üçüncü çeyrekte gerçekleşen satıştaki büyümenin devam etmesi ise önemli.

Dokuz aylık dönemde kârı geriledi. Fiyat seyri inişli çıkışlı. Fiyatı yükselişlerde zorlanıyor

Tab Gıda bir iniyor bir çıkıyor. Hissenin sürekli yükselme ihtimali yok mu? / Veli Baydoğan

Veli, borsada işlem gören hisselerin sürekli aynı istikamette hareket etmesini beklememelisin. Fiyat, arz ve talep dengesine bağlı olarak dalgalanır. Bununla birlikte firmanın büyüme ivmesinin gücüne bağlı olarak yönü yukarı olabilecektir. Tab Gıda, Ekim 2023’te borsaya geldi. İlk açılışını tavandan 142,58 TL’den gerçekleştirirken beş gün sürekli tavan oldu. Ardından satışlarla birlikte geriledi. Bir ara halka arz fiyatının da gerisine düştü. Geçen sürede dalgalı seyir daha belirgin şekilde gözlendi. Şirket 2023’te gelir ve kârı büyütse de 2024’ün dokuz aylık faaliyet döneminde geliri yatay seyretti. Dönem sonunda ise kârı %51 geriledi

YATIRIM FONLARI

Pardus Portföy’ün BBF fonu, borçlanma araçlarıyla %60,5 kazandırdı

BBF Birinci Borçlanma Araçları Fonu, yatırımcılarına orta ve uzun vadede istikrarlı bir büyüme sunuyor. Portföyünün %54,73’ü finansman bonosu, %22,57’si devlet tahvili ve %12,24’ü varlığa dayalı menkul kıymetten oluşuyor. Toplam değeri 34 milyon TL ve sadece 666 yatırımcısı bulunuyor. Son bir ayda %3,74 yükselirken son bir yıldaki artışı %60,54 oldu. Düşük risk kategorisinde başarılı bir performans sergiliyor. Borçlanma araçları ağırlıklı portföyüyle faiz getirisi ve değer artışı sağlamak üzerine kurulu bir stratejisi var. Düşük riskli ve dengeli kazanç arayanlar için bir seçenek oluşturuyor. Düşük volatilite ve düzenli getiri sağlayan fon, dalgalanmalardan minimum etkilenmek isteyenlere hitap ediyor. Fonun son üç aylık getirisi ise %11,63 seviyesinde bulunurken sabit getiriye ağırlık veriyor.

TAHVİL

Marka Mağazacılık, %54,51 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Marka Mağazacılık, 2 Ocak 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 800.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,50, bileşik faizi ise %54,51’e denk geliyor. 179 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,79 olacak.

%48,50 YILLIK BASİT FAİZ

3 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,76 seviyesinde bulunuyor. Marka Mağazacılık çıkardığı bononun yıllık %48,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,74 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 3 Ocak 2025 olurken vade tarihi 1 Temmuz 2025 olacak. Piyasada TRFMRKA72516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BORUSAN BORU

ABD’de ileri teknoloji yatırımı ile konumunu güçlendirecek. Yatırımı 2027’de devreye girecek

Borusan Boru, ABD’deki %100 bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe Holding’in çatısı altındaki Panama City tesisinin, çelik boru üretim kapasitesini artıracağını açıkladı. Şirket, düz dikişli çelik boru üretiminde kullanılan ileri form verme teknolojisine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 68 milyon dolar tutarında yatırım yapmayı planlıyor. Söz konusu teknoloji, düz çelik plakaların sırasıyla ‘J’, ‘C’ ve ‘O’ şekillerine dönüştürülerek büyük çaplı boruların üretimini mümkün kılacak. Böylece ürün portföyü, daha küçük çaplı ve daha kalın duvarlı boruları da kapsayarak genişletilecek. Proje 2027 yılında devreye girecek. Yatırımla ABD çelik boru pazarında, bu teknolojiye sahip tek yerli üretici konumuna gelecek. Böylece yıllık yaklaşık 150 bin tonluk ek pazara ulaşma imkanı olacak.

KONTROLMATİK

Önce Afrika’daki müşterisiyle anlaştı. Ardından İş Ortaklığı ile Almanya’daki ihaleyi kazandı

Kontrolmatik, Afrika kıtasında bulunan bir müşterisiyle, 5 farklı bölgede yer alan 220kV trafo merkezinin altyapısının yenilenmesini kapsayan proje için 19.415.645 euroya anlaştı. Öte yandan Joule Global ile birlikte kurduğu ve %51 paya sahip olduğu İş Ortaklığı, Almanya’da 9.750.000 euroluk iş aldı. İş Ortaklığı Almanya’da kombine çevrim santralinin mekanik montajını yapacak. Kontrolmatik, gelirlerini düzenli olarak artırmayı başaran bir firma. Son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında da gelirini artırdığı gözleniyor. Satışları %63 büyürken 5,3 milyar TL’ye yükseltti. Söz konusu tutar içinde yurt dışı gelirlerinin payı 1,5 milyar TL. Yurt dışı payındaki artış %70 olurken yurt içi gelirlerden daha hızlı büyüdü. Ancak dönem sonunda kârda zayıflama var.

AYGAZ

Kaynak teminini hem borçlanma araçları yoluyla hem de banka sisteminden gerçekleştiriyor

Aygaz, yatırım ve faaliyetlerine yönelik finansman ihtiyacını karşılamak için 20 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzaladı. Söz konusu kredi ile borçlanma yapısını çeşitlendirirken vadeyi uzatmış oldu. Kredi, üç yıl vadeli olacak. Anapara ise vade sonunda ödenecek. Açıklamada faiz oranının SOFR + %2,5 olarak belirlendiği ifade edildi. Kredi 2024’ün sonuna kadar çekileceği belirtilmişti. Aralık ayının ilk haftasında paylaştığı bir diğer açıklamasında ise 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç etmek amacıyla SPK’ya başvuruda bulunduğunu bildirdi. Aygaz, finansman ihtiyacını gerek sermaye piyasası gerekse bankacılık sistemiyle çözüyor. Öte yandan dokuz aylık faaliyet döneminde satışlarını %13 düşürdü. Dönem sonu kârını ise %50 ile 1,3 milyar TL’ye geriletti.