Borsadaki 14 şirketten yüzde 100 üzeri kâr artışı

Borsada işlem gören şirketlerden altı aylık mali tablolarını açıklayan 14 şirket kârını yüzde 100’ün üzerinde artırdı. Piyasaların baskı altında olduğu bir süreçte bu şirketlerin performansı dikkat çekti.

Şirketler altı aylık mali tablolarını açıklamaya devam ediyor. Finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerden 14’ü kârını yüzde 100’ün üzerinde artırdı. Gerçekleşen yüksek performans, yatırımcıların dikkatini bu firmalara yöneltti. Listeye ilk sıradan giren gıda sektöründe faaliyet yürüten Banvit oldu.

Şirket yılın ilk yarısında kârını yüzde 1.336 oranında artırmayı başardı. Kârın artmasında artan gelirler kadar faaliyet dışı giderlerin azalması etkili oldu. Katılımevim, yüzde 535’lik artışla dikkat çeken diğer firma oldu.

Şirket yakın zamana katılım bankası kurmak için BDDK’ya başvuruda bulundu. Listeye giren firmalar ağırlıklı olarak sigorta, faktoring, bilişim, banka, gıda, holding sektörlerinde yer alıyor.

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Gersan Elektrik (#GEREL): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %4,18 ve Bir yılda yüzde 43 yükseldi.

Meditera Tıbbi Malz (#MEDTR): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %15,20 ve Bir yılda %14 yükseldi.

Hareket Proje Taşımacılığı (#HRKET): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %21,33 yükseldi.

Dyo Boya (#DYOBY): 4 gündür yükseliyor Bir yılda yüzde 149 yükseldi.

Investco Holding (#INVES): 3 gündür yükseliyor. Bir ayda %7.25 ve Bir yılda yüzde 26 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Say Yenilenebilir Enerji (#SAYAS): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,95 geriledi.

Yeo Teknoloji Enerji (#YEOTK): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %6,48 geriledi.

Borusan Boru Sanayi (#BRSAN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,70 geriledi.

Aksa Enerji (#AKSEN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %17,38 geriledi.

Trabzon Liman (#TLMAN): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,71 geriledi.

NE OLDU?

ABD'de perakende harcamaları son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 7 bin azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,45 milyar dolar arttı.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı.

Gündoğdu Gıda'nın halka arz edilecek payları 15 - 16 Ağustos’ta satışa sunulacak.

NE OLACAK?

İngiltere’de temmuz ayı perakende satışlar verisi açıklanacak.

Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklanacak.

Haziran ayı hizmet üretim endeksi verisi açıklanacak.

İkinci çeyrek yapı izin istatistikleri duyurulacak.

Haziran ayı özel sektörün yurt dışı kredi borcu ve konut fiyat endeksi verisi açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

ALTIN FONU MU, DARPHANE ALTIN SERTİFİKASI MI?

Altın fonu; çeşitlendirme, profesyonel yönetim, kolay erişim, likitlik, düşük maliyet. Yönetim ücreti, piyasa riski, performans riski, komplekslik, dolaylı yatırım.

Darphane altın sertifikası; fiziksel altın imkânı, devlet güvencesi, likidite, depolama kolaylığı, düşük maliyet. Fiziki altın talebi süreci, piyasa riski, sınırlı erişim, dolaylı yatırım.

Aynı anda esas faaliyeti dışındaki işlere yönelmesi riskli. Yöneliminin dayanaklarını paylaşmalı

Kayseri Şeker iki ay çıktı. Ondan sonra hisse elimizde patladı. Bu kağıttaki düşüş daha nereye kadar böyle gidecek? / Yaşar Ulusoy

Yaşar, borsada kısa vadeli beklentilerle hareket etme. Halka arza ilginin yoğunlaştığı süreçte yatırımcılar yüksek ilgiden yararlanarak kısa sürede güçlü performanslara şahit oldular. Sonrasında da bu bir tür dalgaya dönüştü. Halka arzdan alınan hisseler kısa sürede yeterli çıkışı gerçekleştirdikten sonra satılarak yeni halka arzlara katılarak döngü halinde küçük birikimler belli bir boyuta getirilmeye çalışıldı. Kayseri Şeker hissesi de bu süreçte halka arz oldu. Mayıs 2023’te borsaya gelen hisse, ilk açılışını 17,76 TL’den gerçekleştirirken Ağustos 2023’te en yüksek 56 TL’ye kadar yükseldi.

Hisse, son bir yılda ise düşen bir eğim sergiliyor. Yukarı ataklar zayıf kalırken satıcılar daha aktif bir rol oynuyor. Firmanın farklı alanlara yatırımı dikkat çekiyor. Temmuz ayında seracılık faaliyetleri kapsamında topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi için 25.563 m2 alanla ilgili ihaleyi kazandı. Bir diğer gelişme ise Yozgat’ta 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsisinin alınması. Firmanın uzmanlık alanı olmayan birden fazla farklı alana aynı anda girme çabası riski de beraberinde getirdiğini göz ardı etmemeli. Öte yandan son paylaştığı mali tabloları gelir ve kârın arttığını söylüyor.

Gelirde düşüş devam etti. İlk çeyrekte zarara dönmesi sorun. Yatırımlarını devam ettiriyor

Bien Yapı’nın fiyatına akıl sır erdirmek mümkün değil. Halka arzın da altına geriledi. Dibin de dibi. Niye böyle? / İrfan Gökgöz

İrfan, hisse senetlerinin fiyatları hiçbir zaman sabit kalmaz. Öte yandan dip ya da zirve de olmaz. Hissenin yönelimi vardır. Dalgalı bir şekilde bazen yukarı bazen de aşağı yönlü hareketlenmeler söz konusudur. Bu hareketin dinamosu da uzun vadede şirketin gelir ve kârıdır. Büyüme söz konusu ise yön yukarı, daralma ya da zarar varsa yön aşağıdır. Yatırımcının yapması gereken ise fiyatın yönünü tespit etmektir. Bien Yapı, geçtiğimiz yıl hem satışlarını hem de kârını düşürdü. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali tablolarda da gelirdeki düşüş devam ederken dönem sonunda zarar yazdı.

Ticari faaliyetlerinde arzu edilen performansın gözlenmemesi, halka arz dalgası ile bir süre yükselen hissenin çıkışını devam ettirememesine sebep oldu. Hissenin fiyatı, Mayıs 2023’te ilk açılışını 42,96 TL’den gerçekleştirirken Ağustos 2023’te 75,60 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında ise satışlar ağırlık buldu ve içinde bulunduğumuz ağustos ayı içinde bir ara 30,96 TL’ye kadar indi. Şimdilerde toparlanma olsa da borsada ilk işlem fiyatının altında seyrediyor. Öte yandan firma, iki parseli birleştirerek Çine’deki yatırımını tek bir entegre tesis şeklinde yürütecek. Gereken ÇED raporunu aldı.

YATIRIM FONLARI

Sürdürülebilirlik temalı fonlar, yılın ilk yarısında önemli getiriler sundu ancak yatırımcıların ilgisi zayıf. Yüksek performans gösteren fonlara ise talep artıyor. Yatırımcılar getiri odaklı hareket ediyor. Bu fonlar yılbaşından bu yana %18,21 ile %74,42 arasında değişen getiriler sağladılar. En yüksek getiriyi İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (BIO) %74,42 oranıyla sunarken, ICBC Turkey Portföy (IFN) ve HSBC Portföy (HMS) gibi diğer fonlar da %50’nin üzerinde performans gösterdi.

EMEKLİLİK FONLARI

Dış borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar, yılbaşından bu yana getiride enflasyonun altında kaldılar. Yılbaşından bu yana enflasyon yüzde 28,76 olurken bu fonların getirileri yüzde 20’de kaldı. Genel olarak, bu fonlar yılbaşından bu yana %19,04 ile %23,27 arasında değişen getiriler sağladı. En yüksek getiriyi QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Dış Borçlanma Fonu (CFD) %23,27 ile sunarken, Allianz Yaşam ve Emeklilik (AMG) ve AgeSA Hayat ve Emeklilik (AVB) fonları da %21’in üzerinde getiriler sağladı.

Yatırımcı sayısı açısından en yüksek ilgi AgeSA Hayat ve Emeklilik Fonu (AVB) ile Allianz Yaşam ve Emeklilik Fonu’nda (AMG) görülüyor. AgeSA, 15.196 milyon TL portföy değeri ile 379.710 yatırımcıya sahip. Allianz Yaşam ve Emeklilik Fonu (AMG) ise 7.143 milyon TL portföy değeriyle 306.396 yatırımcıya hitap ediyor. Bu veriler dış borçlanma araçları fonlarına yönelik bir ilginin olduğunu gösteriyor. Bu emeklilik fonları eurobond yatırımı ile döviz cinsinden faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefliyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Euro/TL’nin Seyri

Dolar Kuru 33,61 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise 37 seviyesinde. Dolar ve euronun çok düşük hareket marjları ile hareket aralıklarını yukarı taşıdıkları gözleniyor. Dolar/TL’de 34 seviyesi izlenecek. Euro/TL’de ise 37’nin üzerinde kalıcı bir hareket olup olmadığı takip edilecek.

TAHVİL

Sümer Faktoring, TLREF+%5 faizden bono ihraç etti

Sümer Faktoring, nitelikli yatırımcılara 14.08.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 85.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 13.08.2025 olacak.

TLREF+%5 YILLIK FAİZ

14 Ağustos 2024 tarihli TLREF % 49,25 seviyesinde bulunuyor. Sümer Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSUMF82511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

KOZA ALTIN

Kayseri-Nevşehir bölgesinde yeni altın üretim projesi için harekete geçti. Altın üretimi artacak

Koza Altın, Kayseri-Nevşehir illerindeki Kaşköy açık ocak cevher üretimi ile Kayseri'deki Himmetdede işletmesine yeni bir ünite eklenmesi projesinin ÇED sürecini 13 Ağustos günü başlattı. Proje kapsamında, Kaşköy'de yaklaşık 2,6 milyon ton altın cevheri çıkarılması planlanıyor.

Çıkarılacak cevher, Himmetdede işletmesine eklenecek yeni üniteyle zenginleştirilerek işlenecek. Firma, yaklaşık 11 ton altın üretimi gerçekleştirilmesini hedefliyor. Proje, Koza Altın'ın üretim kapasitesini artıracak. Ayrıca ülkemizdeki altın madenciliği faaliyetlerini genişletmesine katkı sağlayacak. Şirket 2024 üç aylık faaliyet döneminde gelirini artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.

KERVAN GIDA

Manisa’da arsa satın aldı. Üzerine inşa edeceği depoyu kiraya vererek gelir elde etmek istiyor

İlk çeyrekte karı arttı. Sermayesinin tamamı kendisine ait bir enerji depolama şirketi kurdu

Kervan Gıda, enerji depolama alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurdu. Karar doğrultusunda, 3 milyon TL sermaye ile Cry Cereyan Enerji Depolama ünvanıyla firmanın kuruluşunun tamamlandığı belirtilirken sermayesinin tamamına sahip olduğunu ifade edildi.

Yeni şirket, elektrik üretim ve depolama faaliyetlerinde bulunacak ve bu alanda toptan ve perakende ticaret yapacak. İştirakin kuruluşu, Kervan Gıda’nın enerji yatırımlarını tamamlayıcı bir adım olarak değerlendiriliyor. Aralık 2020’de borsaya gelen Kervan Gıda, 2024 üç aylık dönemde gelirini %2 geriletti. Gelirdeki azalmaya rağmen dönem sonunda kârını %187 artırarak 32,9 milyon TL’ye çıkardı.

RUBENİS TEKSTİL

Yeni örgü makinalarının ithalatı tamamlandı. Montajları yapılıyor. Kapasitesi %80 artacak

Rubenis Tekstil, örgü kumaş fabrikasının üretim kapasitesini %80 oranında artıracak yeni örgü makinaların ithalat işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada makinaların, fabrikaya ulaştığı ve montaj çalışmalarına hızlı şekilde başlatıldığı belirtildi. Yeni makinaların faaliyete geçmesiyle, şirketin ihracat potansiyelinin önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl gelirini ve kârını artıran şirket, son paylaştığı 2024 üç aylık mali dönemde ise gelirini %17 düşürerek 263,1 milyon TL’ye geriletti. Dönem sonunda 53,8 milyon TL kâr elde etti. Hissenin fiyatı ise geçtiğimiz mayıs ayında gördüğü en yüksek seviye 45,90 TL’yi test ettikten sonra geriledi.

EFOR ÇAY

Büyüyen madencilik faaliyetlerini ayrı bir şirketle yürütecek. İş hacmini geliştirmek istiyor

Efor Çay, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik’in artan kömür ticareti faaliyetlerini daha etkin yönetilebilmesi amacıyla yeni bir şirket kurumaya karar verdi. Bu kapsamda sermayesinin tamamı Efor Gübre Madencilik'e ait olacak şekilde Efor Madencilik ünvanlı yeni bir şirket kuracak.

Efor Çay bu adımla, madencilik faaliyetlerini daha ekin ve odaklı bir yapı altında yürütmeyi amaçlıyor. Bu şekilde operasyonel verimliliğin de artmak istiyor. Geçtiğimiz temmuz ayında 14,50 TL’den halka arz olan şirket, geride kalan sürede iyi bir performans sergiledi. Fiyatı, 8 Ağustos günü en yüksek 27,82 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde de zirvesine yakın seviyelerde işlem görüyor.

VERA KONSEPT GMYO

Elazığ'daki projenin parçası AVM’de 84 dükkan vadeli satılacak. İş detayları görüşmeye kaldı

Vera Konsept GMYO, Elazığ’daki “Elazığ Konsept Vera Projesi” ile ilgili gelişmeyi yatırımcısıyla paylaştı. Proje kapsamındaki AVM kısmında yer alan 84 adet ticari bağımsız bölümün satışıyla ilgili kararın aldığını duyurdu. Karar gereğince satışa konu ticari bölümler kdv hariç 3.750.000.000 TL’ye alıcı kooperatife satılacak. Bedel vadeli olarak tahsil edilecek. Taksit süresiyle ilgili ek bilgi verilmedi.

Satışa konu taşınmazların değeri, değerleme raporuyla netleştirildi. Satış şartlarına ilişkin müzakereler ise halen devam ediyor. Henüz görüşme aşamasında olunması nedeniyle herhangi bir tapu devri bulunmuyor. Gerçekleştirilecek satış, firmanın gayrimenkullerinin değerini artırmasını destekleyecek.