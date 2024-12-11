Borsanın yeni gözdesi çimento sektörü oldu

Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak borsada çimento hisseleri hareketlendi. Yılbaşından bu yana ortalama yüzde 31 yükselen BIST Taş Toprak Endeksi, sadece bir günde yüzde 8 primle dikkat çekti. Ertesi gün yüzde 0,81 geriledi. Sektör hisselerinin F/K oranları ise karışık.

Borsada BIST Taş Toprak Endeksi’ne dahil şirketler, yılbaşından bu yana ortalama yüzde 30 yükseldi. Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak önceki gün %8,2 yükseldi. Dün ise gün içerisinde yüzde 0,81 geriledi. Yılbaşından bu yana Batısöke Çimento %415 prim yaparken Çimsa %58,81 ve Oyak Çimento %47,14 artışı ile dikkat çekti. Bu şirketler, sektörel endeksteki ağırlıklarıyla da öne çıkıyor.

Yatırım araçlarına göre performans

Çimento sektörü, yılbaşından bu yana diğer yatırım araçlarına kıyasla oldukça rekabetçi bir performans sergiledi. BIST Taş Toprak Endeksi’ne yatırılan 100 TL, 131 TL’ye çıkarken, BIST 100 Endeksinde ortalama 137 TL, gram altında 151 TL oldu. Dolar/TL’de tutulan 100 TL ise yılbaşından bu yana 118 TL’ye yükseldi.

Çimento hisselerini hangi dönemlerde almalı?

Çimento hisselerini almak için en uygun dönemler, inşaat ve altyapı harcamalarının yoğunlaştığı bahar ve yaz ayları. Düşük faiz oranlarının ekonomik aktiviteyi desteklediği toparlanma dönemleri ve sektörde fiyat- kazanç oranlarının cazip seviyelere gerilediği zamanlardır. Ayrıca, hükümetin altyapı projelerine ağırlık verdiği süreçlerde de çimento talebi artış gösterdiği gözleniyor. Mevsimsel olarak kış aylarında düşük talep nedeniyle hisse fiyatlarında oluşabilecek gerilemeler, uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olanağı verebiliyor.

Piyasaların odağında enflasyon ve merkez bankası kararları TÜİK, çarşamba günü ekim ayı perakende satış hacmi verisini açıklayacak. ABD’de ise kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklanacak. Piyasalarda enflasyon beklentilerinin seyri belirleyici olacak. Avrupa Merkez Bankası perşembe günü faiz kararını açıklayacak ve ardından Başkan Lagarde’ın açıklamaları piyasalarca yakından izlenecek.

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Hazine, Koza’da sahip olduğu payları TVF’ye devretti. Şimdi de üç şirket tek çatıda toplanacak

Koza Madencilik’in Koza Altın ile birleşmesi şirkete ne kazandıracak? Hissesi yükselir mi? / Edip Korkmaz

Edip, uzun süre devam eden yargılamanın neticesinde Koza grubunda yer alan firmaların ortaklık yapısı netlik kazandı ve hazineye ait hisseler geçtiğimiz eylül ayında sicile tescil edildi. Bilahare Hazine de sahip olduğu payları Türkiye Varlık Fonu’na devretti. Yeni gelişme ise Koza Madencilik, Koza Altın ve İpek Enerji’nin tek şirket çatısı altında birleştirilmesi. Böylece firmaların idaresi daha da sadeleştirilirken madencilik ve enerji sektöründe bir sinerji oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılıyor. Birleşme neticesinde daha büyük bir güç oluşurken giderlerde azalma ve daha organize bir yapı oluşacak. Bu da gelir ve kârı desteleyecek.

Şirket güçlü de olsa kısa vadede fi yat hareketi piyasadan bağımsız olmaz. Uzun vadeli bakmalı

Ereğli Demir Çelik’in yıl sonu fiyatı sizce ne olur? Yükselme ihtimali nedir? / Sinan Tozoğlu

Sinan, kısa süreli fiyat hedeflerinin peşine düşerek gereksiz stres ve riski üstlenmemeni öneririm. Ereğli sektöründe güçlü ve iddialı bir firma. Ancak kısa zaman diliminde nasıl bir hareket sergileyeceği mali yapısından ziyade piyasadaki genel gelişmelerle yakından bağlantılıdır. Bu da beklemediğin fiyat hareketlerine yol açabilir ve neticesinde de zarar olasılığını gündeme getirir. Oysaki Ereğli son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarına gelirini %47 artırırken dönem sonunda 10,79 milyar TL kâr elde etti. Düzeltilmiş verilerle temmuzda test ettiği 30,12 TL’nin ardından gerilese de uzun vadede güçlü yapısını koruyan bir şirket.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy TIE Fonu BIST 30 hisseleriyle yılbaşından bu yana %39,9 kazandırdı

TIE BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu, yatırımcılarına BIST 30 Endeksinde yer alan güçlü şirketlerin performansına dayalı kazanç sunmayı hedefliyor. Fonun portföyünün %93,33’ü hisse senedinden oluşuyor. Türk Hava Yolları, BIM, Akbank, Koç Holding ve Tüpraş gibi piyasanın güçlü şirketlerine odaklanmış bulunuyor. %39,74 doluluk oranı ve 986,5 milyon TL toplam değere sahip fon, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılara hitap ediyor. Son bir ayda %8,97’lik getiri sağlarken yılbaşından bu yana artış da %41,73. Endeks odaklı stratejisi, mevcut ekonomik ve sektörel koşullarla uyumlu bir yapı sunuyor. BIST 30 Endeksine direkt erişim sağlamak isteyen yatırımcılar için bir seçenek sunmakta. Yatırımcılar, bu fonu risk ve getiri dengesini optimize etmek için alternatif olarak değerlendirebilir.

TAHVİL

Emlak Katılım Varlık, %53,14 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Emlak Katılım Varlık, nitelikli yatırımcılara 09.12.2024 vade başlangıç tarihli kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 210.000.000 TL olan kira sertifikasının yıllık basit getirisi %43,5, bileşik getirisi ise %53,14’e denk geliyor. 420 gün vadeli kira sertifikası, aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 12 olan kira sertifikasının her kuponuna isabet eden getiri oranı ise değişken olacak. Kira sertifikasının vadesi ise 02.02.2026.

%43,5 YILLIK BASİT GETİRİ

9 Aralık tarihli TLREFK %49,04 seviyesinde bulunuyor. Emlak Katılım Varlık’ın çıkardığı kira sertifikasının yıllık %43,5 basit getiri oranı TLREFK’nin yaklaşık 5,54 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDEVKS22616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TOFAŞ OTO

Emekliye ayrılanların yanı sıra planlama çerçevesinde çalışan sayısını azalttı. Giderleri azalacak

Tofaş Oto, personel sayısında %13’lük bir azalmaya gitti. Açıklamada, gerek emeklilik nedeniyle gerekse kendi isteğiyle işten ayrılanların olduğu, buna ilave olarak üretim planlaması doğrultusunda iş akitleri sonlandırılan çalışanların da bulunduğu belirtildi. Değişiklikle birlikte çalışan sayısı 4.593 kişiye indi. Dokuz aylık verilerde ise çalışan sayısı 5.733 idi. İş akitleri sonlandırılan personele yapılacak yasal ödemelerin toplam tutarı ise 330 milyon TL olduğu ifade edildi. Otomotiv sektöründe 2024 yılında belli bir daralma yaşanırken Tofaş Oto’nun gelir ve kârlılığında da azalma gözlendi. Şirket paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarda gelirini %31 düşürürken dönem sonunda net kârı %63 azaldı. Ekim ayı verilerinde ise sektörde canlanma gözleniyor.

YEO TEKNOLOJİ

Abu Dhabi’de iş birliğine gidiyor. Bir şirkete ortak olacak. Ayrıca ortak bir şirket kurulacak

Yeo Teknoloji, enerji ve otomasyon teknolojileri alanındaki global vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyor. Şirket, IGC ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Abu Dhabi merkezli Intelligent Industries LLC’nin %50 hissesini satın alacak. Ortaklık, enerji tesisleri ve trafo merkezleri için koruma, kontrol panolarının dizaynı, üretimi, otomasyonu ve kontrol merkezlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösterecek. Ayrıca taraflar anlaşma gereğince Abu Dhabi’deki yerel gereksinimleri karşılamak ve bölgedeki iş potansiyelini artırmak amacıyla yarı oranda yeni bir şirket kurmayı da düşünmekteler. Yeo Teknoloji’nin, bölgedeki yerel lisanslama süreçlerine uygun olarak bu yeni oluşumla enerji ve otomasyon teknolojilerindeki faaliyet alanını genişletmesi öngörülüyor.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Vakıf üniversitesinin GES santrali ihalesine katılan tek firma oldu. Kesinleşmeyi bekliyor

Onur Yüksek Teknoloji, yenilenebilir enerji teknolojileri alanında yürüttüğü EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) faaliyetleri kapsamında bir Vakıf Üniversitesi’nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenen “GES Tesisi Satın Alımı İşi” ihalesine katıldığını duyurdu. İhaleye katılan tek firma olduğunu belirtirken tutar olarak 446.400.000 TL + KDV fiyat teklifi verdiğini açıkladı. Sözleşmenin imza tarihinden itibaren projenin beş ay içinde tamamlanması planlanıyor. İhale sonucunun kesinleşmesi için komisyon kararının beklendiği belirtilmekte. Geçtiğimiz mayıs ayında borsaya gelen şirket, ilk açılışını 54,45 TL’den yaparken ağustos ayında en yüksek 120,70 TL’ye kadar çıktı. Ardından gelen satışlarla geriledi. Dokuz aylık dönemde ise gelir ve kârı düştü.