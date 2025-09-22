Borsaya geleli 2 yıl oldu fiyatı değerinin 34 katı

BIST 100 Endeksine dahil şirketlerin 10’u defter değerinin altında işlem görürken beşinin değeri 5 kat ve üzeri. Bir şirketin işlem fiyatı ise defter değerinin 34 katına yaklaştı.

PD/DD oranı, bir şirketin borsadaki işlem fiyatının defter değerine göre yukarıda ya da aşağıda olup olmadığı hakkında fikir verir. BIST 100 Endeksinde yer alan 10 hisse, defter değerinin altında işlem görürken, 5 hissenin fiyatı 5 katı ve üzerinde fiyatlanıyor. Bir hissenin işlem fiyatı ise defter değerinin 34 katına ulaştı. Tablo, piyasada aynı endeks içinde güçlü bir ayrışmanın yaşandığını gösteriyor.

Sektörün büyüğü değerinin altında

PD/DD oranı 1’in altında kalan 10 hissenin fiyatı, defter değerinin altında bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni Türk Hava Yolları. Şirket 441,3 milyar TL piyasa değeri ile borsanın en büyük beşinci firması. Ancak 0,59 PD/DD oranı ile defter değerinin yaklaşık üçte iki fiyatına işlem görüyor. Hisse, Nisan 2024’ten bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Ereğli Demir çelik, 202,6 milyar TL piyasa değeri ile dikkat çeken bir diğer şirket. Firma, 0,76 PD/DD oranı ile işlem görüyor. Gelir ve kârdaki zayıf seyir hisse üzerinde en önemli baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Değerinin 34 katı

BIST 100 Endeksi’nde PD/DD oranı 5 ve üzerinde olan 5 hisse bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekici olan PD/DD oranı 33,77 olan Pasifik Eurasia Lojistik. Haziran 2023’te ilk açılışını 6,88 TL’den gerçekleştiren hisse, yüksek ilgiyle birlikte günümüze kadar sürekli yükseldi. Son kapanışını 110,60 TL’den gerçekleştirirken, hisseye yönelik beklentinin devam etmesi talebin de güçlü kalmasını sağlıyor. Şirket altı aylık dönemde gelir ve esas faaliyet kârını büyütmeyi başarırken dönem sonunda net kârını düşürdü.

ZEYNEP’E SOR

BORÇ ORANI MI, ÖZKAYNAK ORANI MI?

Borç oranı; finansal kaldıraç, kredi riski, kıyaslama, öncelikli gösterge, dış kaynak. Kârlılığı göstermeme, krizlerde artan risk, güven riski.

Özkaynak oranı; sermaye gücü, finansal sağlamlık, güven, kredi değeri. Borç avantajını dışlama, sınırlama, büyümeyi yavaşlatma, yanıltıcılık.

Kısa vadede kayıp olsa da uzun vadede dijital servislerle büyüme fırsatı yakalamayı hedefliyor

Turkcell’in TOGG’dan kâr edemediği bilgisinin doğru olup olmadığını öğrenebilir miyim? / Ali Tekdal

Hayati, yılın ilk yarısında 7,5 milyar TL kâr açıklayan Turkcell, TOGG’dan dolayı ise 1,2 milyar TL kaybı söz konusu. Şirketin %23 oranındaki TOGG ortaklığı, başlangıçta bilanço üzerinde olumsuz etki yaratsa da, bu yatırım yalnızca finansal değil, aynı zamanda stratejik bir hamle olarak konumlandığı göz ardı edilmemeli. Turkcell yönetimi, bu girişimin Paycell ve TV+ gibi dijital servislerle entegre edilerek sinerji yaratabileceğini ve e-mobilite alanında geleceğe dönük bir büyüme fırsatı sunacağını belirtiyor. Zarar olsa da bu pozisyonun korunması, şirketin dijital ekosistem genişlemesiyle ilgili uzun vadeli beklentilerine işaret ediyor.

Hem şirket hem de yöneticisi alım yaptı. Piyasadaki olumlu hava da eklenince fiyat destek buldu

Gen İlaç’ta hem geri alım hem de ortak alımı var. Çıkış hazırlığı olabilir mi?/ Yalçın Ataş

Yalçın, eylül ayı içinde Gen İlaç’ta hem şirketin kendi paylarını geri alması hem de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın kişisel alım yapması dikkat çekti. 300 bin adet pay 162,50 TL ortalamayla geri alınırken, Şükrü Türkmen de 70 bin adet hisseyi 158,20 TL’den aldı. Bu işlemler sonrasında Türkmen’in şirketteki payı %1,07’ye ulaştı. Aynı dönemde Yozgat’taki 7,75 MW’lık GES projelerinin devreye alındığı açıklanırken hissenin fiyatı da 26 Ağustos günü en yüksek 215,30 TL seviyesini gördü. Sonrasındaysa satış ağırlıklı işlemler öne çıktı. Gerçekleştirilen alımlar ve piyasanın genelindeki olumlu hava, hissenin düşüşünü durdurmada etkili oldu.

YATIRIM FONLARI

DPK fonu, kira sertifi kalarıyla bir yılda %49 kazandırdı

Deniz Portföy’ün yönettiği Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu (DPK), portföyünün %46,39’u özel sektör, %34,12’si ise kamu kira sertifikalarına yönlendiriyor. Kalanı ise katılma hesapları ve yatırım fonlarında. 756,5 milyon TL toplam büyüklüğe sahip fon, 1.514 yatırımcıyla %0,29 pazar payına ve %6,06 doluluk oranına sahip. Stratejisi, kira sertifikasına dayalı olup katılım esaslı faizsiz enstrümanlarla çeşitlilik sağlıyor. DPK, düşük riskli ve TL bazlı düzenli gelir arayan yatırımcı profiline hitap ediyor. Yıl başından bugüne %31,70, son bir yılda da %48,57 getiri elde etti. Düşük volatilite (%1,38) ile sağlanan bu sonuç, yatırımcıya dalgalı piyasa koşullarında istikrar sunuyor. Nisan ayından bu yana temmuz hariç diğer aylarda fondan nakit çıkışı yaşandı. Eylülde nakit çıkışı 17,9 milyon TL oldu.

TAHVİL

TV8 Yayıncılık, %57,55 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

TV8 Yayıncılık, 18.09.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %57,55’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 119 gün vadeli olup ödeme tarihi 16.01.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %15,98 olacak. Diğer taraftan 19 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,07 seviyesinde bulunuyor.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

TV8 Yayıncılık’ın çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF’in 8,93 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 19.09.2025 olurken piyasada TRFTVSK12610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ENKA İNŞAAT

Irak’ta 1 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı. Güvenilir yüklenici pozisyonu güçlendi

Enka İnşaat, TotalEnergies ile Irak’ın Basra bölgesinde yürütülecek AGUP Phase 2 projesi kapsamında 1 milyar doları aşan bir sözleşmeye imza attı. Söz konusu anlaşma; mühendislik, tedarik, temin, inşaat ve devreye alma işlerini kapsıyor. Projenin üç yıldan kısa sürede tamamlanması hedefleniyor ve şirketin taahhüt gelirlerine önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor. Enka’nın Irak’taki varlığı uzun süredir devam ediyor. Bu büyüklükteki işler, şirketin bölgedeki güvenilir yüklenici pozisyonunu güçlendiriyor. Sözleşme, firmanın gelir akışını artırırken taahhüt segmentinde hacimsel büyümesine önemli bir katkı sağlayacak. Proje takvimi ve ödeme yapısına bağlı olarak bilançoya katkısı ise yıl bazında değişecek. Bu tür anlaşmalar uzun vadede yatırımcı güvenini desteklemekte.

ÇİMENTAŞ

Kars Çimento’daki paylarının satışı için gerekli onayı aldı. İlerleyen günlerde devir beklenmeli

Çimentaş, bağlı iştiraki Kars Çimento’daki paylarını devretmeye yönelik işlemlerde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Maden ruhsatı devri gerektiren bu işlem için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan gerekli onayı aldı. Kars Çimento’daki payların tamamının satışı, firmanın yeniden yapılanma adımının bir parçası olarak değerlendirilmeli. Sektörde, çimento üreticileri zaman zaman bölgesel yoğunlukları sadeleştirme veya kârlılığı düşük iştiraklerden çıkma yoluna gidebiliyor. Bu satış da benzer bir sermaye verimliliği adımı olarak görülmeli. Satış bedeli, kapanış tarihi ve potansiyel finansal etkileri önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır. Yılın ilk yarısında kârını düşüren Çimentaş’ın elde edeceği geliri daha verimli alanlara yöneltilmesi beklenmeli.

MLP SAĞLIK

Görüşmeler tekrar başladı. Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin devri için tarafl ar müzakere halinde

Büyükşehirlerde yatak kapasitesi yüksek hastaneler, özel sağlık gruplarının büyüme planlarında kilit rol oynuyor. Türkiye’nin en büyük hastane zincirlerinden biri olan MLP Sağlık, Gaziosmanpaşa Hastanesi için daha önce askıya aldığı devir alma görüşmelerini yeniden başlattığını duyurdu. Hastane, 60 bin m2 kapalı alana ve 403 yatak kapasitesine sahip. MLP Sağlık’ın başlattığı görüşmeler neticesinde hastanenin yeniden gruba katılması mümkün olacak. Hastane; büyüklüğü ve kapasitesi itibarıyla MLP’nin İstanbul’daki hizmet ağını güçlendirecek. Anlaşma halinde MLP’nin toplam yatak sayısında %5’e yakın artış olması bekleniyor. Gerçekleştirilen hamle, grubun mevcut şehir hastanesi dinamiklerine karşı pozisyonunu koruma arayışı olarak da değerlendirilebilir.